Бьюти-новости мая 2025: новинки ухода

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Рассказываем о самых актуальных уходовых новинках и локациях мая. В свежей подборке Клео.ру - ампульный курс для лица, средства с ароматом попкорна, таблетки для душа и многое другое.

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

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