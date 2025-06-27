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Бьюти-новости мая 2025: новинки ухода
Рассказываем о самых актуальных уходовых новинках и локациях мая. В свежей подборке Клео.ру - ампульный курс для лица, средства с ароматом попкорна, таблетки для душа и многое другое.
Мария Орешкина
Редактор раздела «Бьюти»
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