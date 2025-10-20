Тинты для губ VS помады: что лучше выбрать на осень

Промозглый октябрь заставляет делать непростой выбор между стойкостью тинта и комфортом помады. Мы сравнили эти средства и выяснили, что больше подходит для губ в осеннее время года.

Тинты: легкость и стойкость

Главное преимущество тинтов – их удивительная способность сохранять цвет на протяжении многих часов. В отличие от помад, они не стираются при приеме пищи и не оставляют следов на чашках. Их легкая текстура создает эффект естественного пигмента губ, что идеально соответствует тренду на натуральность. Они не ощущаются на губах, поэтому подходят к тем, кто в принципе не любит наносить что-либо на губы.

Фото: архивы пресс-служб. Увлажняющая помада-тинт FANTOMAZ, SUPERBANKA; Тинт для губ Tititint, Vivienne Sabo; Тинт для щек и губ Super tint, Deborah Milano; Пигмент для губ Water Lip Stain, Clarins; Блеск-тинт для губ Heart crush glow tint air, Holika Holika

Однако у тинтов есть и обратная сторона. Многие формулы, особенно стойкие варианты, могут подчеркивать сухость и шелушения, которые часто обостряются осенью из-за ветра и отопления. При нанесении требуется особая аккуратность – неравномерное распределение может подчеркнуть трещинки и шелушения, в результате чего пигмент ляжет пятнами. 

Помады: уход и насыщенность

Большинство современных помад – это многофункциональные продукты. Их кремовые текстуры часто обогащены питательными маслами и витаминами, которые защищают нежную кожу губ от непогоды. Помады лучше маскируют недостатки – мелкие морщинки и шелушения, создавая ровное покрытие и увлажняя.

Фото: архивы пресс-служб. Увлажняющая кремовая губная помада Ultra Colour, Avon; Атласная помада для губ Iconic Kiss Lipstick, Arive Makeup; Помада для губ CHIFFON MOOD LIP, Clio; Помада для губ SPF 25 Sun Kissed Lipstick, Naj Oleari; Увлажняющая помада для губ The Color Lip Glow, 3INA

Но за комфорт приходится платить меньшей стойкостью. Большинство увлажняющих помад требуют регулярного обновления, особенно после еды или горячих напитков. Именно здесь проявляется главное преимущество комбинированной техники: ухаживающая помада создает временный эффект роскошной текстуры, а тинт, нанесенный под нее, работает для подстраховки: когда верхний слой постепенно исчезает, на губах остается естественный пигмент, который сохраняется еще несколько часов.

Фото: архивы пресс-службы Arive Makeup. Атласная помада Iconic Kiss Lipstick, оттенок 10 Bastet

Удачная комбинация

Визажисты уверены: для ветреной и влажной осени оптимально комбинировать тинт и помаду либо тинт и бальзам. В повседневных ситуациях, когда важна практичность и естественность, утром красить губы тинтом, удалять его верхний слой сухой салфеткой и в течение дня пользоваться увлажняющим бальзамом, тем самым не позволяя пигменту пересушить кожу.

Для особых случаев, важных встреч или если просто хочется плотного цвета, используйте липкомбо: карандаш для контура, тинт для основы и стойкости, а также увлажняющую помаду в качестве финишного штриха. В течение дня вам не придется носить с собой сразу три средства: для коррекции будет достаточно одной помады. Особенно хорошо эта схема работает с помадами кремовой текстуры, которые содержат масла какао или миндаля – они не вступают в конфликт с тинтовой основой, а дополняют ее.

При этом важно помнить, что некоторые ингредиенты в составе помад (например, ланолин) могут ухудшать стойкость тинта. Поэтому перед комбинированием стоит протестировать совместимость средств на тыльной стороне ладони: если через 10–15 минут не появляется комковатость или изменение текстуры, значит, дуэт будет работать эффективно.

Фото: архивы пресс-службы Rare Beauty. Масло-тинт для губ Soft Pinch Tinted

Лайфхаки визажистов

 ✔ Начинайте с подготовки кожи губ: используйте мягкий скраб и питательный бальзам. 

 ✔  Для увеличения стойкости между слоями делайте паузу в 1-2 минуты.

 ✔  Для вечернего макияжа можно нанести блеск поверх липкомбо – цвет сохранится, а губы приобретут модный объем.

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

