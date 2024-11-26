Мощный заряд: пять способов уменьшить статическое электричество в волосах

1. Правильно выбрать головной убор

Шапки и шарфы – аксессуары, без которых не обойтись в холодное время. Но именно они, чаще всего, вызывают наиболее яркое проявление статического электричества в волосах. Для того, чтобы минимизировать статику, обращайте внимание на материалы, из которых изготовлен ваш головной убор.

Больше всего электризации способствуют шапки и шарфы из акрила, меньше – из хлопка и шерсти. Желательно выбирать модели, которые сидят на голове свободно, не обтягивают ее, – например, капоры, платки из натуральных материалов. Можно предварительно обработать внутреннюю поверхность головного убора антистатиком для одежды, но и в коем случае нельзя распылять его на волосы: бытовые химические средства содержат агрессивные компоненты, не предназначенные для шевелюры, и могут нанести вред.





2. Использовать увлажняющий уход

Пористые, сухие волосы сильнее вырабатывают электрический заряд, в то время как здоровые и гладкие – практически не электризуются. В зимнее время прядям часто не хватает увлажнения, поэтому трихологи рекомендуют всегда использовать кондиционер после шампуня, раз в неделю наносить маску по типу волос и пользоваться несмываемыми экспресс-кондиционерами для дополнительного питания в течение дня.





3. Наносить несмываемое средство с антистатическим эффектом

Для волос выпускают специальные антистатики: их можно найти в линейках несмываемых средств. Многие спреи для стайлинга и для облегчения расчесывания также обладают антистатическим эффектом: выбирая подобное средство, обращайте внимание на описание его свойств.





4. Выбрать расческу

Расчески из пластика, особенно с частыми зубцами, способствуют электризации волос. Лучше выбирать щетки и гребни из дерева, силикона или карбона, а также расчески с натуральной щетиной, обладающие антистатическим эффектом. При сушке волос феном не забывайте включать ионизацию (она есть почти во всех современных приборах) – эта опция позволяет прибору вместе с потоком горячего воздуха выпускать отрицательно заряженные ионы, нивелирующие статическое электричество.





5. Увлажнять воздух

Работа увлажнителя в сезон отопления благотворно влияет на весь организм в целом и на волосы в частности. Если в помещении комфортный уровень влажности, чешуйки кутикулы волос плотно прилегают друг к другу, локоны меньше секутся и пушатся, а увлажненные волосы не так подвержены намагничиванию, как поврежденные.