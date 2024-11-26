Мощный заряд: пять способов уменьшить статическое электричество в волосах

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В холодное время года мы часто сталкиваемся с электризацией волос. Этому способствуют сухость воздуха, трение локонов о шапки и шарфы, перепады температур. Рассказываем, как решить эту проблему.

1. Правильно выбрать головной убор

Шапки и шарфы – аксессуары, без которых не обойтись в холодное время. Но именно они, чаще всего, вызывают наиболее яркое проявление статического электричества в волосах. Для того, чтобы минимизировать статику, обращайте внимание на материалы, из которых изготовлен ваш головной убор.
Больше всего электризации способствуют шапки и шарфы из акрила, меньше – из хлопка и шерсти. Желательно выбирать модели, которые сидят на голове свободно, не обтягивают ее, – например, капоры, платки из натуральных материалов. Можно предварительно обработать внутреннюю поверхность головного убора антистатиком для одежды, но и в коем случае нельзя распылять его на волосы: бытовые химические средства содержат агрессивные компоненты, не предназначенные для шевелюры, и могут нанести вред.

Фото: freepik.com

2. Использовать увлажняющий уход

Пористые, сухие волосы сильнее вырабатывают электрический заряд, в то время как здоровые и гладкие – практически не электризуются. В зимнее время прядям часто не хватает увлажнения, поэтому трихологи рекомендуют всегда использовать кондиционер после шампуня, раз в неделю наносить маску по типу волос и пользоваться несмываемыми экспресс-кондиционерами для дополнительного питания в течение дня.

Фото: архивы пресс-служб. Спрей-эликсир для волос 15 в 1, Lifecode; Разглаживающий крем для волос c антистатическим эффектом, Mone Professional; Увлажняющий спрей-кондиционер, Ederra Lab; Спрей-эликсир для волос, Muran

3. Наносить несмываемое средство с антистатическим эффектом

Для волос выпускают специальные антистатики: их можно найти в линейках несмываемых средств. Многие спреи для стайлинга и для облегчения расчесывания также обладают антистатическим эффектом: выбирая подобное средство, обращайте внимание на описание его свойств.

Фото: архивы пресс-служб. Сыворотка-спрей SOS Кератин, Garnier Fructis; Спрей-термозащита для укладки волос, GIS; Двухфазный спрей-антистатик OTIUM WINTERIA, Estel; Спрей моментальной фиксации с антистатическим эффектом TECNI.ART AIR FIX, L'Oreal Professionnel

4. Выбрать расческу

Расчески из пластика, особенно с частыми зубцами, способствуют электризации волос. Лучше выбирать щетки и гребни из дерева, силикона или карбона, а также расчески с натуральной щетиной, обладающие антистатическим эффектом. При сушке волос феном не забывайте включать ионизацию (она есть почти во всех современных приборах) – эта опция позволяет прибору вместе с потоком горячего воздуха выпускать отрицательно заряженные ионы, нивелирующие статическое электричество.

Фото: соцсети / @possumpdx

5. Увлажнять воздух

Работа увлажнителя в сезон отопления благотворно влияет на весь организм в целом и на волосы в частности. Если в помещении комфортный уровень влажности, чешуйки кутикулы волос плотно прилегают друг к другу, локоны меньше секутся и пушатся, а увлажненные волосы не так подвержены намагничиванию, как поврежденные.

Мария Орешкина

Редактор

 

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