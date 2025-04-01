Ставим точку: 5 точечных способов борьбы с акне

Внезапно появившийся прыщ – это настоящий стресс, способный нарушить планы. К счастью, существуют точечные SOS-методы, которые помогут уменьшить воспаление и сделать прыщ менее заметным в кратчайшие сроки. Важно помнить, что эти методы – лишь временная мера, а не панацея от акне. Для комплексного решения проблемы необходим регулярный уход за кожей, в основе которого – качественное очищение и увлажнение с учетом типа эпидермиса. В случае, если с уходом все в порядке, а глубокие прыщи появляются то тут, то там, желательно обратиться к дерматологу и вместе с доктором проанализировать причины состояния кожи.





Способ 1: точечные средства

Ученые не перестают разрабатывать новые формулы кремов и гелей с локальным действием. Как правило, в их основе – антибактериальные компоненты, успокаивающие экстракты, противоотечные и противовоспалительные ингредиенты. Многие SOS-средства содержат салициловую кислоту, эфирное масло чайного дерева, ниацинамид (витамин В3), экстракт центеллы, пантенол, – в комплексе они помогают быстро справиться с проблемой.





Как использовать: чем быстрее вы начнете лечение намечающегося прыщика, тем скорее получится с ним справиться. Косметологи рекомендуют сначала очистить кожу, умывшись с гелем или с пенкой, затем протереть место воспаления хлоргексидином или мирамистином, и точечно нанести SOS-средство достаточно плотным слоем. На ночь можно повторить процедуру, при необходимости – закрепить средство пластырем. В зависимости от выраженности и глубины акне, потребуется от одного до трех дней для того, чтобы снять воспаление.

Способ 2: патчи для снятия воспалений

Патчи от прыщей – это тонкие гидроколлоидные пластыри, пропитанные различными активными компонентами, которые помогают уменьшить воспаление и ускорить заживление прыща. Патчи препятствуют проникновению бактерий извне, оказывают противомикробное действие, ускоряют процесс регенерации и помогают вылечить акне без следов.





Как использовать: Важно, чтобы кожа была чистой и сухой перед нанесением патча. Лучше не наносить на область применения другие уходовые средства. Оставьте патч на коже в течение времени, указанного производителем. Обычно это 12 и более часов. Не оставляйте патч на коже дольше, чем рекомендуется. Если воспаление еще не прошло, снимите патч, обработайте кожу антисептиком и наклейте новый.





Способ 3: домашний рецепт с чайным деревом

Важно помнить, что домашние средства не всегда эффективны и могут не подойти вашей коже. Перед применением обязательно проведите тест на небольшом участке на запястье, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции. Точечное средство с маслом чайного дерева – один из самых эффективных "народных методов", который не оспаривают даже косметологи.

Как использовать: 1-2 капли масла чайного дерева смешайте в равных пропорциях с гелем алоэ-вера (можно использовать натуральный – из домашнего растения). Нанесите 1 каплю смеси непосредственно на прыщ ватной палочкой. Повторяйте дважды в день. И ни в коем случае не используйте неразбавленное масло чайного дерева, так как это может вызвать раздражение.

Способ 4: точечное средство с содой

Быстрый и простой способ справиться с намечающимся прыщиком, – домашний рецепт с содой. Обладающая противовоспалительным и успокаивающим эффектом, сода не навредит даже чувствительной коже, если использовать ее в качестве точечного средства.





Как использовать: смешайте четверть чайной ложки пищевой соды с небольшим количеством воды до образования густой пасты. Воду можно заменить ромашковым настоем. Нанесите пасту на прыщ на 15-30 минут, затем смойте теплой водой. Для жирной кожи допустимо оставить содовую пасту на ночь. Средство подсушит воспаление, снимет воспалительную реакцию, ускорит регенерацию тканей.

Способ 5: антибактериальный

Эффективный метод, который подходит для лечения глубоких воспаленных элементов и одобрен многими косметологами, – локальное нанесение антибактериальной мази Левомеколь. Она борется с микробами, вытягивает содержимое акне, ускоряет заживление. Поскольку средство является лекарством и может иметь противопоказания, обязательно проконсультируйтесь со своим доктором.





Как использовать: протрите кожу местным антисептиком, затем нанесите горошинку мази и заклейте пластырем. Лучше всего делать эту процедуру на ночь.