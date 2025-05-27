Бьюти-новости мая 2025: интересное в этом месяце

Новый бренд уходовой косметики Poroda

Название бренда говорит само за себя: это уход для тех, кто хочет подчеркнуть естественную красоту, которая заключается в принятии своей уникальности, неподвластной трендам и стандартам, и открыть свою "породу".





Сейчас ассортимент Poroda включает пять базовых уходовых средств для кожи – мягкий гель для умывания, антиоксидантный тоник с витамином С и ниацинамидом, сыворотку с двумя стабильными формами витамина С и пептидом-миорелаксантом, крем для области вокруг глаз с ниацинамидом и витамином С, крем ламеллярный с пребиотиками, витамином С и пептидами.





Маска-пленка, увлажняющий крем и SPF-стик от BHAB

Корейский бренд представил сразу три новинки к лету. Маска-пленка с экстрактом гриба чага, веган-коллагеном и гиалуроновой кислотой глубоко увлажняет и подтягивает кожу, улучшает ее текстуру и придает естественное сияние. Комплекс из 25 видов пептидов активирует процессы обновления кожи, стимулируя клеточную регенерацию и уменьшая мелкие морщины, а PHA и LHA кислоты мягко отшелушивают и очищают поры.

После высыхания маска легко снимается, очищая кожу от ороговевших клеток и не нарушая ее природный баланс.

Солнцезащитный стик с экстрактом гриба чага идеально подходит для обновления защиты в течение дня и может использоваться даже поверх макияжа. Помимо SPF-защиты, он обладает матирующим эффектом и устраняет жирный блеск.

Увлажняющий крем BHAB с пептидами и экстрактом гриба чага интенсивно питает и уплотняет кожу, помогая сохранять баланс в течение всего дня. В составе крема – комплекс из 12 пептидов и 3 вида веган-коллагена, которые делают кожу гладкой и упругой, уменьшают количество и глубину морщин, а еще – низкомолекулярная гиалуроновая кислота, керамиды и пантенол, укрепляющие защитный барьер и увлажняющие даже самую чувствительную кожу.





Питательные кремы для рук от Eat Me

Коллекция бренда пополнилась новыми кремами для рук с вкусными ароматами милкшейков и других напитков на основе молока.





Жизнерадостные ароматы кремов повышают настроение, а универсальный компактный размер позволяет брать их с собой. За ухаживающие свойства новинок отвечают масло сладкого миндаля, растительный глицерин и пантенол: вместе эти компоненты заживляют и смягчают кожу, увлажняют ее и защищают от агрессивных факторов внешней среды.

Юзу cолнцезащитная сыворотка SPF 50+ для лица от Erborian

Сыворотка широкого спектра SPF 50+ объединила в себе защиту от двух типов вредного УФ-излучения и мощный уходовый комплекс.





Средство содержит высокую концентрацию витаминов C, E, пантенол, ниацинамид и ферментированный экстракт Юзу для укрепления кожного барьера, выравнивания тона лица и защиты кожи от агрессивного воздействия окружающей среды.

Cпрей против покраснений Sensibio AR+ SOS от Bioderma

В гамме французской дерматокосметической компании Bioderma Sensibio AR+ вышла новинка, разработанная для чувствительной кожи, склонной к розацеа, – SOS-спрей.

Средство обеспечивает моментальный эффект охлаждения, успокаивает кожу, делая сосуды менее заметными, и помогает регулировать естественные защитные механизмы кожи с помощью успокаивающих полисахаридов.