Бьюти-новости мая 2025: интересные новинки декоративной косметики

Масло для губ NRAV

Бренд перезапустил масло для губ Juicy Lip Oil в обновленной палитре и в новом объеме. Теперь в ассортименте пять сочных оттенков, каждый из которых имеет уникальный аромат: Breezing с плампинг-эффектом пахнет мятой, Craving – манго, Sparkling – персиком, Stunning – клубникой, Influencing – вишней.





Каждый оттенок имеет формулу на основе масла жожоба, которая питает и защищает кожу губ, а легкая текстура комфортно ощущается, не оставляя липкости, и поддается наслаиванию – от легкого глянца до эффекта "стеклянных губ".

Коллекция Tarose от Holika Holika

Корейский бренд выпустил новинки, вдохновленные мистической аурой карт Таро. В лимитированную серию вошли палетки теней в теплых и холодных тонах розового и сиреневого, полупрозрачные помады с влажным финишем и увлажняющей формулой с витамином Е, а также подводки-лайнеры в двух необычных припыленных оттенках: лиловом и розово-коричневом.

Подводки имеют мягкую тонкую кисть, которая позволяет нарисовать четкую стрелку, а трендовые оттенки будут актуальны и летом, и осенью.





Коллекция Clarins "Золотое лето"

Новая сезонная коллекция вдохновлена золотыми закатами, озаряющими загорелую кожу последними лучами солнца. В нее вошли лимитированная версия фиксатора для макияжа Fix' Make-Up, коллекционная бронзирующая пудра Bronzing Powder, хайлайтер для лица и век All-In-One Palette, тушь для максимального объема ресниц Wonder Volume Mascara XXL в ярко-синем цвете, а также два нюдовых оттенка пигмента для губ Water Lip Stain.

Хайлайтер для лица и век содержит четыре сияющих оттенка с пигментами натурального происхождения и шелковистой текстурой. Белый жемчужный сектор напоминает перламутровые ракушки, наносится мелкими штрихами на область над верхней губой, внутренние уголки глаз и надбровные дуги. Золотисто-розовый ложится нежной вуалью, выделяя скулы, овал лица и веки. Он может использоваться в качестве румян, хорошо подчеркивает загар и гармонирует с веснушками. Насыщенный розовый создает румянец на щеках и усиливает загар, подходит для вечернего образа. При нанесении на веки подчеркивает цвет глаз. Шоколадно-коричневый – универсальный, не выходящий из моды оттенок, который сочетается с любым тоном кожи, позволяет усилить эффект загара и скульптурировать овал лица.

Бронзирующая пудра Bronzing Powder вышла в лимитированном футляре с изображением солнечных лучей. Она дарит естественный и ровный оттенок загара, словно вы недавно вернулись с отдыха на море.

Консилер Your Face Easy Tune Concealer от AnnBeauty

Российский премиальный бренд AnnBeauty разработал новый консилер с покрытием средней плотности и легкой тающей текстурой, которая при нанесении разглаживает и "размывает" поверхность кожи.





Помимо покрытия, которое маскирует недостатки и легко смешивается с другими тональными средствами, консилер имеет уходовые свойства: защищает кожу от внешних стрессов благодаря экстракту годжи, и уменьшает отечность под глазами за счет активного вещества, получаемого из незрелых плодов апельсина.

Сияющие блески для губ Paradise Sparkle Lip Glaze от Dear Dahlia

Когда, как не жарким летом, добавить на губы немного морозного сияния? Новые блески Dear Dahlia получились в прямом смысле блестящими – и по текстуре, и по дизайну упаковки.





Всего вышло пять сияющих оттенков с удобным аппликатором в форме ложечки и с увлажняющей нелипкой формулой, которая содержит экстракт георгина. Можно носить их сольно (особенно красиво смотрится сияние в естественном макияже с акцентом на чистую кожу) или наносить на карандашную подложку для придания ослепительного мерцания яркому цвету.



