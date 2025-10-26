Сканирование лица за 25 секунд: EVE Lab меняет подход к уходу за кожей

Прибор создан для точной оценки состояния кожи и подбора индивидуальных программ ухода и лечения. Благодаря передовым технологиям EVE Lab проводит 3D-сканирование лица более чем по 31 параметру, определяя даже минимальные изменения в структуре кожи.





Система оснащена 15 камерами SONY, которые всего за 25 секунд создают детализированное изображение лица, отмечают проблемные зоны и формируют понятные графики и таблицы. Врач и пациент получают четкую картину "до" и "после" процедур, что делает процесс диагностики максимально прозрачным и объективным.

"Мы рады представить EVE Lab российскому рынку, – говорит генеральный директор Stellar Med Алексей Костенко. – Это устройство станет незаменимым инструментом для дерматологов, косметологов, пластических хирургов и брендов, работающих с кожей. EVE Lab помогает профессионалам добиваться максимально точных и предсказуемых результатов".





Искусственный интеллект анализирует полученные данные и помогает оценить эффективность косметологических и хирургических процедур: введение филлеров, использование гиалуроновой кислоты, аппаратные методики, уходовые средства. Также система отслеживает изменения объемов лица, тонуса и эластичности кожи.

Для пациентов предусмотрен личный кабинет в мобильном приложении – там можно просматривать результаты, получать рекомендации врача, напоминания о приемах и советы по домашнему уходу.

Узнать больше о преимуществах EVE Lab можно на сайте stellarmed.ru