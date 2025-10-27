Маникюр, вдохновленный осенней листвой: главный тренд сезона

Багряные леса

Сложные переливы осенних красок проще всего передать при помощи магнитного лака оранжевого и терракотового оттенка. Немного сноровки и экспериментов с магнитом – и вот уже необычный маникюр, переливающийся на свету, создает настроение даже в пасмурный день.

Красивый вариант для тех, кто любит яркие ногти, – переливающийся хромированный лак и листья из слюды ему в тон.

Узор с осенними листьями, нанесенный в акварельной технике в сочетании с полупрозрачным красно-оранжевым лаком, смотрится необычно и очень по-осеннему.

Непростая идея для маникюрных профи – импрессионистские мазки в листопадных оттенках, украшенные объемными каплями, напоминающими об осеннем дожде. Добавить к этому хромированные обводки – и вот уже каждый ноготь превращается в миниатюрное произведение искусства.





Хороший однотон

В конце октября однотонный маникюр актуален как никогда, ведь модные в этом сезоне цвета самодостаточны сами по себе. Хаки, хвойный, бордовый, темно-коричневый, – любой "листопадный" оттенок сейчас будет в тему!

Бордовый лист

Один из самых любимых осенних цветов – бордовый – красиво смотрится не только сольно, но и в сочетании с дизайном. Например, оригинальная идея – добавить к бордовому хромированные элементы.

Минималистичный дизайн без контрастных элементов – например, звезды или полька-дот – еще одно стильное решение, которое сейчас выбирают многие блогеры.

Уютный коричневый

Цвет увядающей листвы, неизменно сопровождающий позднюю осень, комплиментарно смотрится на ногтях любой формы и длины, а главное – подходит к большинству осенних образов.

Милая идея в теплых оттенках коричневого – маникюр, напоминающий об уютных посиделках с кофе и синнабонами с корицей.

Последняя зелень

Необычайно красивый зеленый дуохром – стильное решение для осеннего маникюра, которое отлично смотрится без дополнительного дизайна.

Хвойный маникюр будет актуален не только осенью, но и до самой весны. Сочетаем его с цветным френчем или красим в один тон, – в моде сейчас оба варианта.

А как же нюд?

По статистике, осенью даже самые верные поклонники нюда выбирают более заметные альтернативы. К счастью, натуральный телесный лак можно разнообразить красивыми узорами, оставаясь в рамках бежевой эстетики.

Белые листья, словно покрытые инеем, – нежный рисунок, который не бросается в глаза, но при этом напоминает о том, что зима близко.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи осеннего маникюра, вдохновленного листвой, для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!