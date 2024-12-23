Сияют все: шиммеры для тела и секреты их использования

Какая разница?

Многие путают хайлайтеры и шиммеры, и в этом нет ничего удивительного: оба этих продукта отвечают за сияние кожи. Но хайлайтер – это более деликатная "подсветка" для лица, освежающая кожу и скрывающая следы усталости, которую можно использовать и в ежедневном макияже, и на выход. А шиммер – это средство для тела (иногда и для волос) с более крупными блестящими частицами, которое используется для праздничных образов.





Место назначения

Как правило, шиммеры – это не чисто декоративный продукт, а еще и уходовое средство: сияющие частицы добавляют в увлажняющие масла, молочко, крем. Наиболее популярная форма – масляная, ведь именно она обеспечивает максимальное питание и блеск кожи. Бывают многофункциональные мерцающие текстуры, позволяющие наносить их на тело, лицо, волосы, бывают шиммеры только для тела или волос.

Шиммеры незаменимы для любых вечерних образов: визажисты всегда наносят их на открытые участки тела (в зависимости от выбора наряда) – декольте, плечи, предплечья, шею. Очень красиво смотрятся сияющие средства на ногах, что будет кстати, если образ не предполагает использование колготок.

Есть ли смысл?

Стоит ли покупать специальный шиммер для тела, если Новый Год бывает раз в году, а вы не частый гость вечеринок? Подобные средства могут использоваться не только для праздничных мероприятий, они прекрасно подходят для пляжного сезона, подчеркивают красоту загара. Их способность визуально улучшать внешний вид кожи может быть на руку и в городе: летом шиммером можно пользоваться вместо увлажняющего молочка, чтобы сделать кожу более привлекательной.





Безусловно, если круглогодичное сияние не входит в ваши планы, а блистать на Новый Год очень хочется, можно обойтись и обычным хайлайтером. Для тела лучше подойдет кремовое средство, но пудровое тоже создаст нужный эффект. Щедро наберите хайлайтер крупной кистью и нанесите на вертикальные линии шеи, ключицы, плечи. Не бойтесь наслоить продукт, если сияния будет недостаточно.

Стойкий эффект

Мерцающее масло может испачкать ваш наряд, особенно если вы выбрали платье светлых оттенков. Поэтому наносите шиммер уже после того, как полностью оделись, отступив от ткани 2-3 см. Не лишним будет закрепить сияющее средство специальным фиксирующим спреем для макияжа: тогда блестки точно продержатся всю ночь.



