Сезон мандаринов: чем полезен этот цитрус для нашей кожи?

Мандарины содержат много витаминов и микроэлементов, поэтому в сезон они всегда должны быть в списке обязательных покупок (если у вас нет аллергии на цитрусовые). Ученые уже давно выяснили, что эти зимние фрукты полезны не только при употреблении в пищу, но и для наружного применения: высокое содержание витаминов А и С, а также различных антиоксидантов делает их эффективными ингредиентами бьюти-средств домашнего и промышленного приготовления.





Косметический эффект

В косметике обычно используют экстракт мандарина, а также эфирное масло, полученное из цедры. Если верить исследованиям, производные мандарина обладают антисептическими свойствами и тонизирующим эффектом, уменьшают проявления акне, стимулируют микроциркуляцию, улучшают снабжение кожи кислородом. Кроме того, мандариновые экстракты используются в косметике против пигментации и в антивозрастных линейках, так как имеют выраженные осветляющие свойства и предотвращают образование мелких морщин.

Не только аромат

Жизнерадостный мандариновый аромат часто используют в аромакологии. Впрочем, эфирное масло мандарина добавляют в различные средства для тела не только для отдушки, но и для того, чтобы придать продукту тонизирующие и антиоксидантные свойства. Эфирное масло мандарина часто можно встретить в шампунях, гелях для душа, кремах для рук, баттерах для тела.

Готовим дома

Тем, кто любит бьюти-средства домашнего приготовления, понравятся простые рецепты из мандарина. Чтобы приготовить освежающую маску, которая улучшает цвет лица, смешайте сок одного мандарина с чайной ложкой натурального меда, нанесите смесь на 15 минут, затем смойте водой.





Мандарины – ценный продукт и для красоты волос. Выжмите сок из двух средних мандаринов, добавьте к смеси 2 столовые ложки оливкового или репейного масла, перемешайте. Нанесите маску на корни и длину волос на 30-60 минут. Если наденете термошапку, это усилит эффект процедуры: мандариново-масляная маска укрепляет луковицы волос, повышает эластичность локонов и придает им здоровый блеск.