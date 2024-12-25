Бьюти-новости декабря 2024: самые интересные новинки

Ароматы Eternal Journey из Extraordinary Collection

В коллекции Extraordinary, созданной с посылом "Когда есть все, необходимо особенное", появился новый бренд нишевой парфюмерии из Франции Eternal Journey.

Основанный известным диджеем, мировым клубным хедлайнером и преподавателем йоги Пьером Раваном, он воплощает концепцию о 24-часовом путешествии в поисках себя и внутренней гармонии.

В коллекции 24-Hour вышли три аромата. Первый называется Midnight to Sunrise ("От полуночи до рассвета"): это древесно-пряная композиция, сочетающая сандаловое дерево, ирис, пряный красно-золотой шафран и имеющая кожаный шлейф.

Второй аромат, Sunrise To Sunset ("От рассвета до заката"), олицетворяет спокойствие и умиротворение. Это древесно-цитрусовый запах с нотами солнечного цветка апельсина, свежевыжатого мандаринового сока и сладкими аккордами пчелиного воска.







Третий парфюм, Sunset to Midnight ("От заката до полуночи"), создан, чтобы замедлиться и расслабиться после насыщенного дня. В нем улавливаются ноты благовоний благодаря сочетанию мускуса с древесной амброй и миррой.

Крем для лица Skin Hero Glow от Erborian

Всего за семь дней это средство обещает улучшить качество кожи: недаром ему дали "геройское" называние – Skin Hero Glow.

Средство работает за счет комплекса из отшелушивающих ферментов, белого женьшеня и экстракта мандарина, которые увлажняют, разглаживают и борются с признаками усталости. То, что нужно, для подготовки кожи к праздничному сезону после череды декабрьских дедлайнов.

Восстанавливающее масло Supercharged™ Overnight Skin Repair от Foreo

Разработанное для уменьшения преждевременных признаков старения, ночное восстанавливающее масло Overnight Skin Repair Face Oil работает, пока вы спите.

Пептиды в составе этого средства стимулируют выработку коллагена и эластина, помогая улучшить текстуру и уменьшить появление морщин. Масло авокадо способствует восстановлению и поддержанию защитного слоя, а витамин Е защищает кожу от воздействия свободных радикалов и неблагоприятных факторов окружающей среды.

Коллекция "Частицы красоты" от Geltek

Мозаики, которые пользуются большой популярностью за рубежом, в России все еще ассоциируются с чем-то старомодным. Однако интерес к советскому монументализму постепенно возвращается, и Geltek вместе с проектом "Москва глазами инженера" решили внести в это свой вклад.





Бренд выпустил лимитированную коллекцию "Частицы красоты", украсив шесть своих средств этикетками с мозаикой. Эта коллекция с монументальными панно на флаконах стала продолжением совместного проекта Geltek и креативного бюро "Глазами инженера" – народной карты мозаик России.





На каждом флаконе разместили QR-код, ведущий на информацию о шести панно, украсивших флаконы, а также руководство, как и где лучше искать мозаики в своем городе.

Мерцающие гель для душа и скраб "Снежный шоколад" от бренда "Она Иная"

Новинки объединили в себе два символа Нового года – искрящийся снег и ароматный шоколад. Запах горячего шоколада окутывает уютом и создает атмосферу праздника. А мерцание отсылает к русским зимам, про которые говорил классик: “Мороз и солнце; день чудесный!”

В рамках мерцающей коллекции вышли два средства – гель для душа и скраб для тела: их бессульфатная формула бережно очищает кожу, не пересушивая ее, а парфюмерная композиция оставляет легкий шлейф теплого аромата.

Серия средств для лица Collagen Vegan от Babaria

Сложно переоценить эффективность коллагена для поддержания эластичности и упругости кожи. В новой линии от испанского бренда Babaria использован веганский коллаген, произведенный в лабораторных условиях из дикорастущих растений.

В коллагеновой линии вышли три вида продукта: ампулы, помогающие уменьшить глубину морщин в области "гусиных лапок", сыворотка, восстанавливающая естественный баланс влаги в коже и запускающая процесс регенерации, и крем, укрепляющий защитный барьер, а также уплотняющий кожу. Средства разработаны для омоложения кожи всех типов, включая нормальную, сухую, обезвоженную и чувствительную.