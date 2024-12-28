В чем секрет стойкого макияжа? Советы, которые работают

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Даже тщательно сделанный макияж может потерять эффектный вид после полуночи. Как не повторить судьбу Золушки и остаться принцессой до самого утра?

Подготовительные работы

Праздничный макияж не стоит делать в последний момент: подготовка решает многое, поэтому оставьте на бьюти-процедуры достаточно времени, чтобы никуда не торопиться.

Фото: freepik.com

Тщательно очистите кожу привычным средством для умывания (отшелушивающие пилинги в день макияжа лучше не применять), затем нанесите тоник и осмотритесь: если у вас есть один или два воспаленных прыщика, можно воспользоваться лайфхаком визажистов – заклеить каждый специальным точечным патчем и поверх нанести тон. Патч подлечит воспаление, а главное – поможет тональному или корректору лечь ровнее.

Фото: архивы пресс-службы Пропеллер. Точечные патчи от прыщей

Это база

Если вы хотите, чтобы макияж был максимально стойким, лучше не наносить сыворотку и крем под тон: покрытие, положенное поверх увлажняющего ухода, может скатываться и продержится меньше. Визажисты советуют использовать специальную базу-праймер под макияж: подобные средства есть с разным эффектом. Для сухой и обезвоженной кожи выбирайте увлажняющую базу, для модного глянцевого эффекта – сияющую, для эпидермиса с расширенными порами – поросуживающую. 

Для макияжа век также используйте специальную основу, благодаря которой тени не скатаются в складку века так долго, как только вы захотите.

Фото: архивы пресс-служб. Рассыпчатая пудра РВ loose powder, Make Up For Ever ultra; Праймер для лица BB Boomer, MISSHA; Основа под тени Eye Shadow Keeper, Inglot

Закрепляем результат

Чтобы продлить стойкость тонального покрытия, пройдитесь по нему закрепляющей пудрой: визажисты используют прозрачную – и это мудрый лайфхак. Прозрачная пудра незаметна на лице, при этом она отлично фиксирует макияж и препятствует появлению жирного блеска.

Фото: freepik.com

Кстати, если вы решили выбрать яркую помаду для праздничного образа, прозрачная пудра также поможет продлить ее стойкость! У визажистов есть такой трюк: припудрите губы перед нанесением помады и контурного карандаша, затем накрасьте их тонким слоем, промокните салфеткой, снова припудрите кистью, и снова добавьте цвета! Это поможет помаде держаться весь вечер.

Мария Орешкина

Редактор

 

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