В чем секрет стойкого макияжа? Советы, которые работают

Подготовительные работы

Праздничный макияж не стоит делать в последний момент: подготовка решает многое, поэтому оставьте на бьюти-процедуры достаточно времени, чтобы никуда не торопиться.





Тщательно очистите кожу привычным средством для умывания (отшелушивающие пилинги в день макияжа лучше не применять), затем нанесите тоник и осмотритесь: если у вас есть один или два воспаленных прыщика, можно воспользоваться лайфхаком визажистов – заклеить каждый специальным точечным патчем и поверх нанести тон. Патч подлечит воспаление, а главное – поможет тональному или корректору лечь ровнее.





Это база

Если вы хотите, чтобы макияж был максимально стойким, лучше не наносить сыворотку и крем под тон: покрытие, положенное поверх увлажняющего ухода, может скатываться и продержится меньше. Визажисты советуют использовать специальную базу-праймер под макияж: подобные средства есть с разным эффектом. Для сухой и обезвоженной кожи выбирайте увлажняющую базу, для модного глянцевого эффекта – сияющую, для эпидермиса с расширенными порами – поросуживающую.

Для макияжа век также используйте специальную основу, благодаря которой тени не скатаются в складку века так долго, как только вы захотите.





Закрепляем результат

Чтобы продлить стойкость тонального покрытия, пройдитесь по нему закрепляющей пудрой: визажисты используют прозрачную – и это мудрый лайфхак. Прозрачная пудра незаметна на лице, при этом она отлично фиксирует макияж и препятствует появлению жирного блеска.

Кстати, если вы решили выбрать яркую помаду для праздничного образа, прозрачная пудра также поможет продлить ее стойкость! У визажистов есть такой трюк: припудрите губы перед нанесением помады и контурного карандаша, затем накрасьте их тонким слоем, промокните салфеткой, снова припудрите кистью, и снова добавьте цвета! Это поможет помаде держаться весь вечер.