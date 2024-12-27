Сходить, нельзя пропустить: чем интересна Московская неделя красоты

В предновогодние дни, когда так хочется украшать себя и пространство вокруг, распахнул свои двери Центральный выставочный зал "Манеж". Именно здесь с 26 по 29 декабря проходит важное событие в бьюти-мире, на которое приехали бренды со всей страны: более 500 небольших и крупных компаний представили свою продукцию, включая косметику, аксессуары, праздничный декор и кондитерские изделия.

Гости мероприятия могут послушать лекции известных спикеров, принять участие в мастер-классах для взрослых и детей (расписание можно посмотреть на официальном сайте Московской недели красоты), сделать праздничный макияж и укладку, приобрести новогодние подарки, а также красиво упаковать их в специальной зоне для декора.

Помимо российских бьюти-брендов, здесь представлены аксессуары ручной работы, коллекционные ватные елочные игрушки, сувениры с ручной росписью и все то, что мы так любим дарить и получать в подарок.





Московскую неделю красоты уже посетили многие лидеры мнений и знаменитости: например, мероприятие высоко оценил телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В своем интервью он назвал Москву лучшим городом земли и витриной возможностей для всей России. "Мы видим, как город развивается и предлагает лучшие решения – будь то товары для красоты или проекты, направленные на улучшение качества жизни. Это еще раз подчеркивает, что мы можем делать хорошо и качественно, мы можем здорово работать", – сказал телеведущий журналистам.



