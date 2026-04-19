Ногти в горошек: свежие идеи на весну

Идеальный нейл-принт на весну и лето, полька-дот не требует сложной техники исполнения, одинаково хорошо смотрится на коротких и длинных ногтях, на прозрачной базе и на ярком фоне. Его можно сделать едва заметным нюансом или главным акцентом маникюра. Именно за эту универсальность его полюбили звезды, нейл-мастера и обычные девушки, которые ищут что-то интересное, но не хотят тратить часы на сложный дизайн.





Двухцветный полька-дот

Этой весной особенно актуален маникюр, в котором сочетаются всего лишь два цвета. Это могут быть оттенки в одной гамме или контрастные противоположности – в зависимости от результата, который хочется получить в итоге.

Смелая идея с горошком – накрасить руки контрастными оттенками. Например, правую синим с белыми точками, левую – белым с синими точками.

Схема с двумя цветами работает и с цветным френчем: меняем оттенки точек и цвета линий свободного края друг с другом – и получается сочный дизайн, который смотрится интересно и необычно.

Точечный френч

Узор полька-дот, украшающий свободный край ногтя в дополнение к цветному френчу, – нежная идея на лето.

Весной 2026 в фаворе не только пастельные оттенки, но и насыщенные, глубокие цвета. С контрастным горошком они смотрятся ярко и позитивно.

Сама нежность

Полька-дот – один из немногих узоров, которые гармонично сочетаются с минималистичным маникюром.

Если вы предпочитаете нюд и нейтральные цвета, то микро-горошек в молочном, бежевом, персиковом и любом другом светлом оттенке приятно преобразит его, но не будет надоедать, бросаясь в глаза.

Ретро-настроение

В отличие от мелких точек, которые выглядят деликатно и романтично, крупный горох делает маникюр заметным, добавляет образу дерзости и мгновенно привлекает внимание.

Оригинальная идея с крупным горохом – нанести узор хаотично и по минимуму: на какие-то ногти – две точки, на какие-то одну или даже половину горошины.





Магнитная история

С приходом тепла магнитные лаки не покинули тренды, а наоборот – успешно интегрировались в них.

С помощью покрытий "кошачий глаз" можно создать и праздничный маникюр, и очень нейтральный, – например, выбрав оттенок года по версии Pantone 2026 – облачный светло-серый.





Не забудьте сохранить понравившиеся идеи весеннего маникюра в горошек, чтобы показать нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!