Можно, только осторожно: как использовать ретинол в домашнем уходе?

Ретинол – это компонент с доказанной эффективностью, который успешно борется с пигментацией, стимулирует синтез эластина и коллагена, контролирует работу сальных желез. Благодаря своему свойству обновлять клетки эпидермиса, ретинол считается одним из лучших антиоксидантов и антивозрастных активов. Но если неправильно рассчитать интенсивность дозировки или длительность курса, можно столкнуться с нежелательными реакциями.

О том, как правильно использовать косметику с ретинолом и кому она необходима, мы спросили у Игоря Патрина, врача дерматолога, косметолога, эксперта NAOS.





Кому подходит ретинол

Многие выбирают ретиноловый уход как способ лечения проблемной кожи, но это не совсем верный путь.

"Ретинол подходит в первую очередь людям с признаками возрастных изменений. Сюда можно отнести как изменение тонуса кожи, так и наличие пигментных пятен.

Вопреки распространенному мнению, я обычно не рекомендую косметический ретинол людям с акне. В случае акне и себореи лучше использовать специальные медицинские продукты на основе синтетических ретиноидов – например, адапалена или третиноина (в косметике такие вещества не используются), – рассказал эксперт. – Однозначно не рекомендованы продукты с ретинолом беременным и кормящим женщинам, а вот людям с чувствительной кожей и розацеа попробовать использовать ретинол можно, но необходимо быть очень осторожными: вводить средства с ретинолом постепенно, используя средства с умеренной концентрацией активного ингредиента".





Плавное начало

В косметологии используется несколько форм ретинола, которые значительно отличаются между собой по активности, поэтому порой при выборе средств может возникнуть путаница. Однако наиболее распространенной формой остается классическая форма витамина А – чистый ретинол.

"Начинать стоит с концентрации 0,3%. Многие специалисты (в том числе и я) сходятся во мнении, что для достижения эффекта этой концентрации вполне достаточно. Важно лишь соблюдать рекомендации по длительности курса применения (от 2-3 месяцев или больше). Нет строгих правил, регламентирующих продолжительность использования косметических средств с ретинолом, поэтому допустимо как его курсовое применение для достижения желаемых эффектов, так и регулярное использование, – объясняет Игорь Патрин. – Также популярными дозировками ретинола в косметике являются концентрации 0,5% и 1%. Вы можете постепенно, по мере адаптации кожи, выйти на эту концентрацию, но, на мой взгляд, в этом нет большой необходимости".





Не все сразу

Нужно ли выбирать сразу серию средств с ретинолом или достаточно использовать всего один продукт с этим активом?

"Ретинол прекрасно усваивается кожей, особенно когда он заключен в питательные текстуры – питательные кремы или масляные сыворотки (так как ретинол растворяется в жирах), поэтому достаточно выбрать лишь одно средство в уходе (сыворотку или крем). Использование серии с ретинолом одновременно может осложнить контроль за общим количеством используемого ингредиента и привести к перенасыщению кожи витамином, что вероятно вызовет кожную реакцию.

Кстати, этот же пункт касается и совместного применения наружного ретинола и витамина А внутрь. Обычно мы рекомендуем разделять курсы по времени, так как это также может стать причиной раздражения кожи", – объясняет эксперт.





Когда использовать

Часто можно услышать о том, что курс ретинола необходимо проходить исключительно в зимнее время, а летом такой косметикой можно даже навредить коже. Игорь Патрин с этим не согласен:

"Ретинол можно использовать в любой сезон. Достаточно лишь не забывать про SPF.

Наносить средства с ретинолом необходимо в вечернее время на сухую кожу без сильного трения, отступая от области глаз. При необходимости можно использовать дополнительно увлажняющий крем через 10-15 минут после нанесения".





С чем сочетать

Поскольку достаточно одного средства с ретинолом в уходе, важно позаботиться о том, чтобы остальная косметика хорошо сочеталась с витамином А.

"Ретинол прекрасно сочетается с увлажняющими ингредиентами, такими как гиалуроновая кислота, церамиды, с другими антивозрастными компонентами, например пептидами. Отлично совместим он и с некоторыми витаминами, например ниацинамидом или пантенолом, а вот с витамином С и кислотами лучше совместно не использовать, так как это может повысить вероятность реакций раздражения".





"В целом, сухость кожи и покраснения – обычное явление, когда вы начинаете использовать средство с ретинолом. Если оно незначительное – просто добавьте больше увлажнения в ваш уход. Если же реакция становится похожа на дерматит – попробуйте сделать паузу на несколько дней, а затем увеличить промежутки между нанесением средств. Например, наносить средства не каждый день, а через день или два. Со временем кожа адаптируется к ретинолу, и вы сможете увеличить частоту использования или выбрать продукт с более высокой концентрацией," – рассказывает дерматолог.