Бьюти-новости января 2025: самые интересные новинки

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Рассказываем о самых актуальных бьюти-новинках начала года. В свежей подборке "Клео.ру" - девайс для стимуляции роста волос, охлаждающие пэды, ароматы по знакам зодиака и не только.

Массажер для кожи головы FAQ™ 301 от Foreo

Шведский бьюти-бренд Foreo позаботился о тех, кто страдает от выпадения волос и никак не может отрастить густую шевелюру, и создал интересные девайсы, которые помогают укрепить волосяные фолликулы.

Фото: архивы пресс-службы FOREO. Массажер для укрепления и роста волос FAQ™ 301

Устройства подходят как для мужчин, так и для женщин. Их принцип действия основан на комбинации трех технологий: низкоинтенсивной лазерной терапии, красного LED-света и пульсаций T-Sonic™. В комплексе они стимулируют кровоток, улучшают доступ питательных веществ к фолликулам и укрепляют волосы, сокращая их выпадение. Ждем, когда приборы появятся в России: обещают в феврале.

Крем для лица с пептидами Last Tango от бренда SUPERBANKA

Этот крем создавался в коллаборации с актрисой Анной Михалковой: при разработке его формулы были учтены все ее идеи и пожелания.

Фото: архивы пресс-службы Superbanka, фотограф: Ольга Тупоногова-Волкова

В результате получился антивозрастной крем с церамидами, пептидным комплексом, гиалуроновой кислотой, маслами рисовых отрубей и примулы вечерней. Насыщенный состав обеспечивает антивозрастные свойства: средство проникает в глубокие слои кожи, активизируя клеточные процессы, помогает восстановить ее плотность и улучшает цвет лица. 

Фото: архивы пресс-службы Superbanka. Крем для лица с пептидами Last Tango

Нишевые унисекс-ароматы от Maison Douze

В Россию в рамках проекта Extraordinary Collection привезли необычный французский бренд нишевой парфюмерии Maison Douze, вдохновленный астрологией.

Фото: архивы пресс-службы Extraordinary Collection. Коллекция ароматов Maison Douze

Основатель бренда Самер Захария с юных лет стремился объединить две свои страсти – парфюмерию и астрологию, а название Maison Douze соответствует самому загадочному дому в астрологии – двенадцатому, который является областью божественного, космического, скрытого.

Фото: архивы пресс-службы Extraordinary Collection

Всего в коллекции 12 унисекс ароматов, каждый из которых создан, исходя из предполагаемых предпочтений представителей знаков зодиака. Например, аромат Весы – это уравновешенный пудровый цветочный парфюм с нотой шампанского, а аромат Скорпион – страстный восточный уд с нотами плодов жасмина, приглушенный темными и сиропными мотивами.

Новинки в гамме для жирной и комбинированной кожи Исеак от Урьяж 

Французская лаборатория Урьяж представила два новых средства для проблемной кожи, склонной к акне, – обновляющую сыворотку против несовершенств и подсушивающий SOS-гель локального действия против воспалений.

Фото: архив пресс-службы Урьяж

Эффективность новинок обеспечивают формулы с комплексом AHA-кислот 5,8% (гликолевая, яблочная, молочная), которые помогают решить имеющиеся проблемы жирной кожи и препятствуют появлению новых воспалений. Все это – с заботой о здоровье микробиома кожи: средства стимулируют естественные защитные механизмы эпидермиса, а не сжигают все на своем пути.

Охлаждающие пэды и румяна от Thim

Премиальный корейский бренд косметики Thim представил сразу две новинки. Первая – это освежающие румяна с легкой текстурой и нежными акварельными оттенками, которые можно наслаивать без риска переборщить.

Фото: архивы пресс-службы Thim. Румяна для лица Infusion blush

Вторая новинка – это охлаждающие пэды, пропитанные эссенцией, которая глубоко увлажняет и успокаивает кожу, а также обладает антиоксидантным эффектом. Пэды подходят для подготовки кожи к макияжу и помогают снять усталость, уменьшить отечность и вернуть коже сияние в конце напряженного дня.

Фото: архивы пресс-службы Thim. Охлаждающие пэды для лица Radiance cooling pad

Мария Орешкина

Редактор

 

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