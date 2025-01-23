Бьюти-новости января 2025: самые интересные новинки

Устройства подходят как для мужчин, так и для женщин. Их принцип действия основан на комбинации трех технологий: низкоинтенсивной лазерной терапии, красного LED-света и пульсаций T-Sonic™. В комплексе они стимулируют кровоток, улучшают доступ питательных веществ к фолликулам и укрепляют волосы, сокращая их выпадение. Ждем, когда приборы появятся в России: обещают в феврале.

Шведский бьюти-бренд Foreo позаботился о тех, кто страдает от выпадения волос и никак не может отрастить густую шевелюру, и создал интересные девайсы, которые помогают укрепить волосяные фолликулы.

Этот крем создавался в коллаборации с актрисой Анной Михалковой: при разработке его формулы были учтены все ее идеи и пожелания.

В результате получился антивозрастной крем с церамидами, пептидным комплексом, гиалуроновой кислотой, маслами рисовых отрубей и примулы вечерней. Насыщенный состав обеспечивает антивозрастные свойства: средство проникает в глубокие слои кожи, активизируя клеточные процессы, помогает восстановить ее плотность и улучшает цвет лица.





Нишевые унисекс-ароматы от Maison Douze

В Россию в рамках проекта Extraordinary Collection привезли необычный французский бренд нишевой парфюмерии Maison Douze, вдохновленный астрологией.

Основатель бренда Самер Захария с юных лет стремился объединить две свои страсти – парфюмерию и астрологию, а название Maison Douze соответствует самому загадочному дому в астрологии – двенадцатому, который является областью божественного, космического, скрытого.

Всего в коллекции 12 унисекс ароматов, каждый из которых создан, исходя из предполагаемых предпочтений представителей знаков зодиака. Например, аромат Весы – это уравновешенный пудровый цветочный парфюм с нотой шампанского, а аромат Скорпион – страстный восточный уд с нотами плодов жасмина, приглушенный темными и сиропными мотивами.

Новинки в гамме для жирной и комбинированной кожи Исеак от Урьяж

Французская лаборатория Урьяж представила два новых средства для проблемной кожи, склонной к акне, – обновляющую сыворотку против несовершенств и подсушивающий SOS-гель локального действия против воспалений.

Эффективность новинок обеспечивают формулы с комплексом AHA-кислот 5,8% (гликолевая, яблочная, молочная), которые помогают решить имеющиеся проблемы жирной кожи и препятствуют появлению новых воспалений. Все это – с заботой о здоровье микробиома кожи: средства стимулируют естественные защитные механизмы эпидермиса, а не сжигают все на своем пути.

Охлаждающие пэды и румяна от Thim

Премиальный корейский бренд косметики Thim представил сразу две новинки. Первая – это освежающие румяна с легкой текстурой и нежными акварельными оттенками, которые можно наслаивать без риска переборщить.

Вторая новинка – это охлаждающие пэды, пропитанные эссенцией, которая глубоко увлажняет и успокаивает кожу, а также обладает антиоксидантным эффектом. Пэды подходят для подготовки кожи к макияжу и помогают снять усталость, уменьшить отечность и вернуть коже сияние в конце напряженного дня.



