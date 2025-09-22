"Я месяцами тестирую каждое средство": интервью с бьюти-предпринимательницей Валентиной Глушковой

Экономист-аналитик по образованию и бьюти-новатор по призванию, Валентина Глушкова прошла путь от экспериментов с окрашиванием до создания собственной лаборатории, посетив 57 стран в поисках идеальных рецептов. Ее личный опыт показал: даже самые модные средства часто не решают проблему, а маскируют её. Это натолкнуло Валентину на мысль о том, чтобы создать свою систему ухода, где каждый этап усиливает действие другого.

– В мире тысячи различных средств для волос. Создавая свой бренд, чем вы решили выделиться на полках?

– Наша главная фишка – честность. Я создаю продукты, которые сама использую с удовольствием. Знаете, в косметической индустрии много маркетинга и мало реального решения проблем. Мы пошли от обратного.

Когда я анализировала рынок, то поняла: никто не предлагает действительно системного подхода. Все продают шампунь, кондиционер, маску по отдельности. А мы создали 5-ступенчатую систему ухода, где каждое средство усиливает действие других. Плюс мы первыми сделали ставку на очищение кожи головы – наш пилинг стал продуктом-героем, через который большинство клиенток знакомится с брендом. Раньше такие средства были редкостью, а сейчас это тренд, который мы предвосхитили.

– Можете вспомнить самый курьезный случай, который произошел с вами на заре становления бренда? О чем вы сейчас вспоминаете с улыбкой, хотя тогда было не до смеха?

– О, это история про дозаторы! До сих пор смеюсь, хотя тогда чуть в обморок не упала. Я заказала 5000 дозаторов для наших средств: красивые, качественные, по горлышку идеально подходили к флаконам. Проверила размеры, всё сошлось. Заплатила немалые деньги и жду поставку с нетерпением. Приходит партия, начинаем собирать первые флаконы и... дозаторы не садятся! Оказалось, по горлу они подходили, но по форме были предназначены для флаконов с прямыми плечиками, а наши флаконы были с плавными изгибами. Выглядело как попытка надеть квадратную крышку на круглую банку.





Помню, стою на складе посреди коробок с этими проклятыми дозаторами, а эмоции сменяют друг друга, как в калейдоскопе: сначала смех от абсурдности ситуации, потом полное недоумение, затем ярость на саму себя и, наконец, печаль от потраченных денег и времени.

Но выход нашелся! Продали эти дозаторы нашему партнеру, у которого как раз были флаконы с нужной формой, и он использовал их на постоянной основе. С тех пор тару закупаю только после полного этапа согласования – все размеры, все формы проверяю по три раза. Дорогой урок, но очень полезный!

– Как рождается аромат ваших средств? Как вы понимаете, что это "тот самый" запах?

– Подбор ароматов – это сложная и очень трудоемкая история! Многие думают, что просто добавил красивый запах – и готово. На самом деле нужно учитывать не только сам аромат, но и базу косметического средства. Процесс проходит поэтапно. Сначала тестируем просто ароматы и встраиваем их в концепцию линейки. Потом начинается самое интересное – совмещение с базой средства. Нужно, чтобы аромат сохранялся, не пропадал, красиво раскрывался именно в этой формуле.

Бывают моменты, когда аромат просто меняется и становится совершенно другим в сочетании с активными компонентами. А иногда может даже окрасить само средство! Историй таких много, каждая – отдельный квест. Но это очень интересно!

Самый главный момент и лучшая похвала – когда клиентки берут наши шампуни с собой в спа или фитнес-залы, и к ним подбегают, спрашивают: "Что это за средство?" Значит, подобрали правильно.

А вот с термозащитой была забавная история: выпустили с одним ароматом, но клиентки в отзывах написали, что он им не нравится. Мы поменяли формулу, хотя это стоило дополнительных затрат. Для нас мнение покупательниц важнее экономии.

– Как вы принимаете финальное решение: "да, этот продукт мы выпускаем"? Вы полагаетесь на данные фокус-групп или на собственное чутье?

– Всегда начинаю с себя – тестирую продукт месяцами. Если я не в восторге от результата, никого не буду обманывать красивой упаковкой. Потом тестируют наша команда и их близкие. На каждый продукт мы еще подбираем "фокус группу" из людей с проблематикой, которую пытаемся решить (перхоть, выпадение волос, сухость и тп). Только когда видим у всех стабильный эффект, запускаем производство. Но финальное решение всегда остается за мной. Помню, как один технолог предложил упростить формулу восстанавливающей маски – дешевле получалось. Я попробовала и поняла: эффект уже не тот. Сказала: "Нет, возвращаемся к оригиналу".





– Какой самый переоцененный и самый недооцененный продукт для волос, на ваш взгляд, существует на рынке?

– Переоцененный – определенно силиконовые сыворотки для "мгновенного блеска". Они создают иллюзию здоровых волос, но на самом деле утяжеляют и мешают проникновению питательных веществ. Это как тональный крем для волос — красиво, но проблему не решит.

Недооцененный – средства для кожи головы. Долгое время все думали только о длине волос, забывая про "корни". А ведь здоровье волос начинается именно с кожи головы!

– Допустим, у читательницы есть всего 5 минут на уход за волосами утром. Что бы вы посоветовали ей сделать в первую очередь?

– Пять минут – это реальность большинства женщин! Главное – не пытаться сделать все и сразу. Мой совет: качественная "несмывашка" на влажные волосы. Она и защитит от термоукладки, и напитает, и придаст блеск. Плюс массаж кожи головы пальцами 30 секунд – улучшает кровообращение.

– Что вы думаете о салонных процедурах для волос? Пробовали ли что-то или сами обходитесь только домашним уходом?

– Я не против салонных процедур, но считаю, что они должны дополнять домашний уход, а не заменять его. Кератиновое выпрямление может помочь непослушным волосам, но без качественного домашнего ухода эффект быстро сойдет на нет.

Сама пробовала разные процедуры, особенно после экспериментов с окрашиванием. Но поняла: никакая салонная процедура не заменит системного подхода. Лучше регулярно использовать качественные средства дома, чем раз в три месяца "реанимировать" волосы в салоне.

– Если бы у вас была возможность создать продукт мечты без ограничений в бюджете и технологиях, что бы это было?

– Продукт мечты – универсальная сыворотка, которая бы адаптировалась под потребности конкретных волос в реальном времени. Представьте: умная формула, которая "сканирует" состояние ваших волос и высвобождает нужные активные компоненты.

Сухие концы – активируется увлажняющий комплекс. Жирные корни – включается себорегулирующий компонент. Повреждения от укладки – работают восстанавливающие пептиды. Технологии для этого уже существуют в фармацевтике – микрокапсулирование, pH-чувствительные системы доставки. Просто пока это очень дорого для косметической индустрии.

– Как выглядит ваш самый обычный, неидеальный рабочий день?

– Утром в 7:30 готовлю детей в школу, далее тренировка или пробежка, это святое. Без спорта я не могу нормально функционировать. К 9 утра начинается рабочий хаос. Тестирую новые формулы – могу весь день ходить с разными средствами на прядях волос, записывая ощущения. Планерки с командой, анализ отзывов с маркетплейсов – я до сих пор читаю каждый отзыв лично.





Часто в 15:00 я понимаю, что забыла пообедать, а телефон разряжен от постоянных звонков. Вечером пытаюсь "отключиться", но мозг продолжает работать.

– Что из того, что вы делаете для себя лично (не для бизнеса), всегда заряжает вас энергией?

– Бег по утрам в одиночестве – это моя медитация. Километры асфальта под ногами, тишина, собственные мысли. Никто не звонит, не задает вопросов, не требует решений. Только я и дорога.

Теннис тоже отлично перезагружает – когда нужно сосредоточиться на мяче, мозг автоматически отключается от рабочих задач. После тренировки чувствую, как снимается напряжение.

И готовка с детьми по выходным. Месим тесто, и дочка рассказывает про школьные дела, а я думаю не о квартальных показателях, а о том, получится ли пирог. Эти моменты бесценны.





– Если бы у вас была возможность создать коллаборацию с любым человеком в мире, не связанным с красотой, кого бы вы выбрали и почему?

– Илон Маск! Знаю, звучит неожиданно, но мне нравится его подход к инновациям – не бояться мечтать масштабно и воплощать невозможное. Представляете коллаборацию бьюти-бренда и космических технологий? Средства для волос, созданные с использованием разработок для космонавтов – защита от экстремальных условий, максимальная эффективность при минимальном объеме. Или умная косметика с элементами искусственного интеллекта – продукты, которые анализируют состояние волос через мобильное приложение и корректируют свой состав.

Маск умеет превращать фантастику в реальность. А я – создавать работающие формулы. Думаю, получилось бы что-то революционное!