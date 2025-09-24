День груши: чем полезен этот фрукт для кожи и волос?

Прежде чем бежать на кухню или в магазин за грушей, давайте разберемся, почему она достойна стать частью вашей бьюти-рутины. Это вам не просто водичка с сахаром, это целый коктейль из антиоксидантов!

✔ Груша – щедрый источник витаминов А, С и К. Первые два – знаменитые антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами – теми самыми вредителями, которые крадут нашу молодость.





✔ Груша на 85% состоит из воды, но это не простая вода, а обогащенная натуральными фруктовыми кислотами и сахарами. Она работает как магнит для влаги, увлажняя кожу и улучшая гидролипидный барьер.

✔ В груше представлен целый комплекс натуральных фруктовых кислот: яблочная, лимонная, аскорбиновая, фолиевая. Кислоты мягко растворяют омертвевшие клетки рогового слоя кожи, выравнивая тон и стимулируя образование новых, здоровых клеток.

Груша в косметике

В косметике, как правило, используется экстракт груши или ее сок. Экстракт богат натуральными сахарами (фруктозой, глюкозой) и полисахаридами, которые работают как природные увлажнители. Они обеспечивают питание кожи и смягчают ее. Благодаря антиоксидантам и кислотам грушевая косметика борется со свободными радикалами, вызванными УФ-излучением и плохой экологией, замедляет фотостарение, улучшает тон и качество кожи, а еще считается гипоаллергенной.





Бьюти-лаборатория на кухне: 3 волшебных рецепта с грушей

25 сентября – не просто календарная дата, а отличный повод заняться своей красотой и отметить День груши с пользой. Мы подготовили подборку лучших домашних рецептов на основе груши, которые преображают кожу и волосы без лишних затрат.

Грушевая маска для сияющей кожи