День груши: чем полезен этот фрукт для кожи и волос?

 180

25 сентября во всем мире отмечается День груши - скромного фрукта, свойства которого часто недооценивают. Рассказываем, как груша может преобразить кожу и волосы, и делимся бьюти-рецептами.

Прежде чем бежать на кухню или в магазин за грушей, давайте разберемся, почему она достойна стать частью вашей бьюти-рутины. Это вам не просто водичка с сахаром, это целый коктейль из антиоксидантов!

✔ Груша – щедрый источник витаминов А, С и К. Первые два – знаменитые антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами – теми самыми вредителями, которые крадут нашу молодость.

Фото: freepik.com

✔ Груша на 85% состоит из воды, но это не простая вода, а обогащенная натуральными фруктовыми кислотами и сахарами. Она работает как магнит для влаги, увлажняя кожу и улучшая гидролипидный барьер.

✔ В груше представлен целый комплекс натуральных фруктовых кислот: яблочная, лимонная, аскорбиновая, фолиевая. Кислоты мягко растворяют омертвевшие клетки рогового слоя кожи, выравнивая тон и стимулируя образование новых, здоровых клеток.

Груша в косметике

В косметике, как правило, используется экстракт груши или ее сок. Экстракт богат натуральными сахарами (фруктозой, глюкозой) и полисахаридами, которые работают как природные увлажнители. Они обеспечивают питание кожи и смягчают ее. Благодаря антиоксидантам и кислотам грушевая косметика борется со свободными радикалами, вызванными УФ-излучением и плохой экологией, замедляет фотостарение, улучшает тон и качество кожи, а еще считается гипоаллергенной.

Фото: архивы пресс-служб. Крем для рук интенсивное питание, с грушей, NSC; Балансирующая пенка для жирной и проблемной кожи лица с экстрактом дикой груши, Consly; Крем-маска для кожи с экстрактом груши Pear Extract, FARMONA; Гель для душа Груша и зеленый чай, MiKo; Мультифункциональная эссенция-тонер с экстрактом белого трюфеля и ферментами груши, Whamisa

Бьюти-лаборатория на кухне: 3 волшебных рецепта с грушей

25 сентября – не просто календарная дата, а отличный повод заняться своей красотой и отметить День груши с пользой. Мы подготовили подборку лучших домашних рецептов на основе груши, которые преображают кожу и волосы без лишних затрат.

Грушевая маска для сияющей кожи

Что понадобится Половина спелой груши, 1 ч. л. меда, 1 ч. л. натурального йогурта.  
Как приготовитьПревратите в пюре половину груши, смешайте с медом и йогуртом до однородной консистенции.
Как использоватьНанесите на очищенное лицо, устроив себе 15 минут релаксации под любимый плейлист. Смойте прохладной водой. Маска освежит кожу и напитает ее влагой: идеально перед нанесением макияжа или перед вечерним уходом.
Фото: freepik.com

SPA-процедура против тусклости волос

Что понадобится 1 спелая груша, 1 ст. л. оливкового или кокосового масла, 1 ст. л. меда.  
Как приготовитьСмешайте компоненты при помощи блендера. Эффект будет лучше, если маску предварительно немного подогреть на водяной бане.
Как использоватьНанесите на длину волос, избегая корней. Укутайте голову полотенцем (создаем эффект сауны!) на 30-40 минут. Тщательно смойте с шампунем. Волосы станут невероятно блестящими и мягкими!

Мягкий пилинг с грушей

Что понадобится1 ст. л. грушевого пюре, 1 ч.л. мелко молотого овса или овсяной муки (нежный абразив). 2-3 капли базового косметического масла (миндального, персикового, виноградной косточки). 
Как приготовитьСмешайте компоненты до получения однородной смеси.
Как использовать Аккуратно помассируйте кожу лица получившимся пилингом в течение 1-2 минут и оставьте еще на 10 минут в качестве маски. Смойте теплой водой. Такой пилинг деликатно отшелушивает кожу, улучшает тон лица. Подходит для любого типа кожи, за исключением чувствительной и склонной к куперозу.

Фото: freepik.com

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.