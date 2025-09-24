День груши: чем полезен этот фрукт для кожи и волос?

25 сентября во всем мире отмечается День груши - скромного фрукта, свойства которого часто недооценивают. Рассказываем, как груша может преобразить кожу и волосы, и делимся бьюти-рецептами.
Прежде чем бежать на кухню или в магазин за грушей, давайте разберемся, почему она достойна стать частью вашей бьюти-рутины. Это вам не просто водичка с сахаром, это целый коктейль из антиоксидантов!
✔ Груша – щедрый источник витаминов А, С и К. Первые два – знаменитые антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами – теми самыми вредителями, которые крадут нашу молодость.
✔ Груша на 85% состоит из воды, но это не простая вода, а обогащенная натуральными фруктовыми кислотами и сахарами. Она работает как магнит для влаги, увлажняя кожу и улучшая гидролипидный барьер.
✔ В груше представлен целый комплекс натуральных фруктовых кислот: яблочная, лимонная, аскорбиновая, фолиевая. Кислоты мягко растворяют омертвевшие клетки рогового слоя кожи, выравнивая тон и стимулируя образование новых, здоровых клеток.
Груша в косметике
В косметике, как правило, используется экстракт груши или ее сок. Экстракт богат натуральными сахарами (фруктозой, глюкозой) и полисахаридами, которые работают как природные увлажнители. Они обеспечивают питание кожи и смягчают ее. Благодаря антиоксидантам и кислотам грушевая косметика борется со свободными радикалами, вызванными УФ-излучением и плохой экологией, замедляет фотостарение, улучшает тон и качество кожи, а еще считается гипоаллергенной.
Бьюти-лаборатория на кухне: 3 волшебных рецепта с грушей
25 сентября – не просто календарная дата, а отличный повод заняться своей красотой и отметить День груши с пользой. Мы подготовили подборку лучших домашних рецептов на основе груши, которые преображают кожу и волосы без лишних затрат.
Грушевая маска для сияющей кожи
|Что понадобится
|Половина спелой груши, 1 ч. л. меда, 1 ч. л. натурального йогурта.
|Как приготовить
|Превратите в пюре половину груши, смешайте с медом и йогуртом до однородной консистенции.
|Как использовать
|Нанесите на очищенное лицо, устроив себе 15 минут релаксации под любимый плейлист. Смойте прохладной водой. Маска освежит кожу и напитает ее влагой: идеально перед нанесением макияжа или перед вечерним уходом.
SPA-процедура против тусклости волос
|Что понадобится
|1 спелая груша, 1 ст. л. оливкового или кокосового масла, 1 ст. л. меда.
|Как приготовить
|Смешайте компоненты при помощи блендера. Эффект будет лучше, если маску предварительно немного подогреть на водяной бане.
|Как использовать
|Нанесите на длину волос, избегая корней. Укутайте голову полотенцем (создаем эффект сауны!) на 30-40 минут. Тщательно смойте с шампунем. Волосы станут невероятно блестящими и мягкими!
Мягкий пилинг с грушей
|Что понадобится
|1 ст. л. грушевого пюре, 1 ч.л. мелко молотого овса или овсяной муки (нежный абразив). 2-3 капли базового косметического масла (миндального, персикового, виноградной косточки).
|Как приготовить
|Смешайте компоненты до получения однородной смеси.
|Как использовать
|Аккуратно помассируйте кожу лица получившимся пилингом в течение 1-2 минут и оставьте еще на 10 минут в качестве маски. Смойте теплой водой. Такой пилинг деликатно отшелушивает кожу, улучшает тон лица. Подходит для любого типа кожи, за исключением чувствительной и склонной к куперозу.