Раскрываем секреты простой укладки волос

Индустрия красоты подарила нам множество средств и инструментов, благодаря которым каждая женщина может добиться той самой желанной укладки. Главное – уметь правильно этими инструментами пользоваться. Именно об этом мы и расскажем на примере нового фена Dreame Miracle Pro!

Miracle Pro – компактное устройство c мотором на 1600 Вт. Мощности этого двигателя хватает, чтобы разогнаться до 130 000 об/мин и быстро высушить ваши волосы. Короткие прически можно высушить буквально за 2-3 минуты! Помимо быстрой сушки, фен имеет ряд функций, которые помогут ухаживать за волосами практически как в салоне, не выходя из дома.

Никакой возни с маслами для увлажнения и питания

Масла – классный способ ухода за волосами, но сам процесс очень муторный. Множество колбочек-баночек, какие-то из них нужно подогревать, тщательно втирать, а руки приходится мыть, и не всегда на все это есть время. Более того, часть продукта всегда остается на ладонях, не проникая глубоко в волос. Если у тебя такие же ассоциации, то тебе понравится эта функция Miracle Pro: у фена есть пополняемый картридж для питательной эссенции, которая тоже идет в комплекте. Фен использует технологию мелкодисперсного распыления, модуль атомизации превращает эссенцию в мелкие частицы, которые затем равномерно распределяются по волосам.





Эссенция сочетает в себе экстракт белого трюфеля для придания объема, экстракт икры и микрокератин. Она защищает кутикулу от теплового воздействия и поддерживает здоровье кожи головы. Волосы остаются гладкими и шелковистыми до 48 часов, прикорневой объем сохраняется до 72 часов. Бонусом – антистатический эффект. Камера при этом многоразовая, а эссенция тратится очень медленно, так что обслуживание сведено к минимуму. Нужно всего лишь выбрать соответствующий режим.

Блеск и антистатика с ионизацией

Кстати, если интересует именно антистатический эффект, вовсе необязательно пользоваться эссенцией. Функция ионизации у Miracle Pro тоже есть и работает исправно: количество отрицательно заряженных ионов доходит до 600 млн на см³.





Отрицательно заряженные ионы делают волосы блестящими и гладкими, плюс локоны гораздо меньше пушатся. Учитывая, что в холодное время года волосы электризуются гораздо чаще, сейчас ионизация особенно актуальна и нужного эффекта можно добиться параллельно с укладкой, просто включив специальный режим.

Четыре насадки – для разной укладки

В комплекте с Miracle Pro идет четыре магнитных насадки, а сам фен оснащен функцией распознавания. Он не только определяет, какая именно насадка надета на него, но и запоминает и воспроизводит предыдущие настройки, чтобы ты могла в точности повторять свою укладку. И все это происходит автоматически!





Концентратор для разглаживания – формирует концентрированный воздушный поток, который сглаживает неровности на поверхности волос.

Насадка для гладкости – разглаживает непослушные волосы, с ее помощью можно придать им изящный вид.

Насадка-концентратор – формирует направленный воздушный поток, который позволяет придать волосам нужную форму во время сушки.

Диффузор – равномерно распределяет воздушный поток, подойдет для усиления завивки и придания волосам объема.

С заботой о волосах

Дополним эту картину еще несколькими полезными функциями, которые позволяют Miracle Pro бережно относиться к твоим волосам.

Во-первых, тебе будет доступно интеллектуальное регулирование. Внутри фена установлены датчики, которые в режиме реального времени регулируют воздушный поток и температуру, опираясь на то, как близко фен расположен к самим волосам. Регулировать их вручную, конечно же, тоже можно, доступно 4 температурных режима и 4 скорости, выбранные настройки отображаются на удобном LED-дисплее.





Во-вторых, для дополнительного ухода за волосами можно включить красный свет. Miracle Pro поддерживает технологию двухволновой красной подсветки (1064 нм и 633 нм), которая которая мягко стимулирует кожу головы в процессе сушки и улучшает кровообращение у корней. Волосы становятся более сильными и выносливыми как результат.

Зная обо всех этих функциях, ты точно сможешь сделать себе именно ту укладку, которую давно хотела с заботой о волосах.