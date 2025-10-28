Бьюти-новости октября 2025: интересное в этом месяце

Фильтр-насадка для душа от Second Shower

Жесткая водопроводная вода с хлором и примесями может вызывать сухость кожи и ломкость волос. Фильтр-насадка Second Shower решает эту проблему, очищая воду и обогащая ее витаминным комплексом. Многоступенчатая система фильтрации удаляет механические примеси, а витамины С, Е и группы В смягчают воду и защищают кожный барьер.





Особенно заметен эффект для чувствительной и склонной к атопии кожи – исчезает стянутость после душа. Универсальная насадка подходит для любого душевого шланга, не уменьшает напор воды, а сменный картридж служит 4-6 недель. После регулярного использования кожа становится менее реактивной, а волосы дольше сохраняют свежесть.

Новая версия сыворотки Double Serum от Clarins

Французский бренд представил обновленную версию своей знаменитой сыворотки Double Serum. Это уже девятое поколение формулы, ставшее результатом исследований в области эпигенетики – направления, изучающего влияние внешних факторов на активность генов. По мнению ученых, больше половины возрастных изменений кожи обусловлены внешними факторами, которые можно корректировать с помощью направленных средств.





Специалисты лаборатории Clarins сосредоточились на решении проблемы эпистарения – изменений кожи, вызванных образом жизни и экологией. В основе новой формулы – экстракт растения арундо, ранее не использовавшегося в косметической индустрии.

Обновленная сыворотка направлена на комплексное улучшение пяти ключевых функций кожи: регенерации, кислородного обмена, защиты, увлажнения и питания. Средство выпускается в двух текстурах – классической и облегченной.

Гели для душа от бренда SMORODINA

Кожа тела заслуживает такого же продуманного ухода, как и кожа лица. Ей нужны не только базовое очищение, но и активная поддержка: восстановление защитного барьера, забота о микробиоме и борьба с внешними стресс-факторами.





Российский бренд SMORODINA выпустил коллекцию ароматных гелей для душа, действие которых не ограничивается функцией очищения. В их основе – концентраты активных компонентов, которые обычно встречаются в сыворотках для лица: кислоты, пребиотики, адаптогены и антиоксиданты.

Всего вышло четыре вида гелей для душа. Гель с пребиотиками и комбучей снижает реактивность и поддерживает микробиом, подходит для сухой и чувствительной кожи. Гель с витамином С и гликолевой кислотой мягко отшелушивает и выравнивает текстуру. Гель с адаптогенами и магнием обладает антистрессовым эффектом, помогает коже противостоять нагрузкам и улучшает микроциркуляцию. Гель с кислотами и цинком регулирует работу сальных желез и предотвращает воспаления.





Коллаборация брендов i do beauty и Philosophy by Alex Kontier

Совместная линейка средств i do beauty и Philosophy by Alex Kontier, в которую вошли эликсир для кутикулы, скраб и крем для рук и тела, – это не просто уход, а возможность для быстрой перезагрузки в течение рабочего дня. Бьюти-ритуал с этими продуктами занимает не более пяти минут, позволяя вернуться к задачам с ощущением свежести и ухоженности.





В основе коллекции – запатентованная технология Philosophybiom, направленная на защиту микробиома кожи. Формулы содержат экстремофильные бактерии с Камчатки, пептидный комплекс и систему гиалуроновых кислот, что способствует восстановлению гидролипидного баланса и снижению воспалений.

Особое внимание в коллекции уделено сенсорному опыту: парфюмерная композиция с нотами ежевики, папайи и бергамота в сочетании со шлейфом из японского нектарина и миндаля создает ощущение гармонии и завершенности ритуала.

Новинки для макияжа от Elian Russia

Бренд представил новые средства для макияжа лица и глаз: кремовый консилер с эффектом мягкого размытия, стик для контуринга и тени-спарклы.





Кремовый консилер Soft Blur Concealer быстро маскирует темные круги, покраснения и несовершенства. Его легкая текстура сливается с кожей, а блюр-эффект визуально сглаживает рельеф и сужает поры. Скульптор Architect Contouring Stick легко наносится и растушевывается, не нарушая слой тональной основы. Идеален для создания естественных теней: подчеркивает скулы, моделирует овал лица. Теплый оттенок работает как бронзер, холодный подходит для точного скульптурирования.





Еще одна новинка бренда – тени-спарклы Multichrome Single Eyeshadow. Их мельчайшие частицы дают интенсивное сияние, а формула с усиленным сцеплением держится даже на жирных веках – не осыпается и не скатывается в течение дня.

Крем-актив Retin-All от ICON SKIN

По мнению косметологов, первые возрастные изменения кожи начинаются уже после 25 лет: традиционно для коррекции этих изменений используется ретинол, но его применение часто ограничивается из-за риска раздражения и сезонных противопоказаний.





Новый крем-актив Retin-All предлагает инновационный подход. В основе его формулы – стабильный эфир ретиноевой кислоты, который работает сопоставимо с классическим ретинолом, но значительно мягче. Дополняют состав растительный аналог ретинола бакучиол и успокаивающий комплекс с пантенолом.

Формула с гиалуроновой кислотой и церамидами адаптируется под потребности кожи в разные возрастные периоды, предлагая универсальное решение для антивозрастного ухода без сезонных ограничений.

Сыворотка Vanilla Sky от бренда SUPERBANKA

Эта новинка для осеннего антивозрастного ухода сочетает инкапсулированный ретиналь в концентрации 0,15% с пептидным комплексом и фосфолипидами. Ретиналь, как одна из наиболее эффективных форм ретиноидов, работает над улучшением текстуры кожи, уменьшением пигментации и стимуляцией выработки коллагена.





Дополнительные компоненты усиливают действие формулы: гиалуроновая кислота обеспечивает интенсивное увлажнение, фосфолипиды восстанавливают защитный барьер кожи, масло каранджи с флавоноидами оказывает антиоксидантное действие.

Сыворотка направлена на решение комплекса возрастных изменений: потерю упругости, тусклый цвет лица и нарушение гидролипидного баланса, что особенно актуально в осенний период.