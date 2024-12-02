Крем от всех проблем: работает ли универсальная косметика?

– Минимализм в уходе – одно из направлений бьюти-рутины, которое набирает все большую популярность. Как думаете, причина в нежелании тратить время на длительный уход или в чем-то другом?

– В дерматологии есть важное правило: дать коже именно то, что ей необходимо, и использовать те физиологические законы организма, которые создала природа. Главная задача уходовой косметики – защита кожи от негативного влияния окружающей среды и восстановление того, что было разрушено различными факторами течения нашей жизни. Как эксперт я пришла к выводу, что необходимо очень нежно относиться к коже. Нельзя допускать многослойного нанесения средств разных брендов, поскольку присутствует синергизм. Я за минимальный уход и считаю, что если нет проблем с кожей, то излишняя “косметическая терапия” ей не требуется.





– Каким образом ваш подход повлиял на разработку собственного бренда? Почему вы решили выпускать косметику?

– Идея создания собственного бренда родилась очень легко, поскольку я в силу своей профессии длительно курировала курс косметологии. Мне присылали большое количество средств по уходу за кожей для тестирования, оценки и презентации. Когда однажды мой муж увидел в ванной огромное количество средств для кожи, он задал мне вопрос: если ты так много знаешь о косметике, то почему бы не сделать свой бренд? Реализация этой цели случилась не сразу, я долго вынашивала этот бренд, продумывала детали, концепцию, представляла варианты для воплощения.





– Как вы относитесь к инновациям в косметике?

– Я следую закону медицины – “не навреди”. Мне очень не нравится подход, который часто встречается у производителей корейской косметики, когда получают новые активные ингредиенты и внедряют их в продукцию сразу, не проводя исследования и не учитывая отдаленные последствия. А это очень важно, ведь наш организм всегда реагирует на постоянное и долгосрочное воздействие определенных веществ. И именно поэтому я всегда решаю занять нейтралитет, присмотреться, использовать только то, в чем полностью уверена.

– Вы верите в то, что бывают универсальные средства, одинаково подходящие для всех типов кожи?

– Если говорить про одинаково подходящие всем на свете и работающие с одинаковой эффективностью, то нет, не верю. Несомненно, есть особые случаи критически жирного или сухого типа кожи, с которым универсальные средства справиться не смогут. Для этих случаев нужны именно аптечные средства, способные эффективно бороться с тяжелыми проблемами. Но такие случаи я встречаю редко, по опыту приемов пациентов я замечаю некоторые сходства и общие тенденции изменения кожи. Основываясь на усредненном качестве кожи моих пациентов, я разработала универсальные средства для своего бренда. Универсальные они не потому, что помогут избавиться от всех проблем, а потому, что они безопасны, не навредят людям с разными потребностями кожи. Это косметика для “бьюти-минималистов”, людей с нормальной кожей и тех, кто боится сделать ошибку в выборе базового ухода.





– На каком месте для вас косметический бизнес? Вы больше времени тратите на разработку косметики или на медицинскую работу?

– Это очень тесно переплетается, я не могу их разделить. У меня уже есть некоторая профессиональная деформация, на приеме я сразу оцениваю состояние кожи и волос пациентов. Я сразу анализирую, в чем нуждается пациент, какие средства ему подойдут. Поэтому я бы не стала так четко разделять мою работу и бренд, для меня это одно и то же.





– Насколько косметический бизнес окупаемая история в условиях огромного количества новых брендов в России?

– Конечно, это далеко не быстро окупаемая история. Очень редкий бизнес быстро окупается. Когда производишь продукт, то понимаешь, что долгое время тебе придется в него вкладываться морально и физически – финансами, временем, силами. Ты продумываешь состав, идею, концепцию, проводишь длительное тестирование.

Новых брендов много, конкуренция действительно большая, но меня очень радует, что в этом обилии находятся алмазы, за развитием которых мне тоже нравится наблюдать. В конечном счете, все решает качество. Человек может бесконечно наблюдать рекомендации блогеров, рекламу и даже может купить средство. Но если оно ему не понравится, то больше он его не купит. Для меня важно апеллировать не рекламными слоганами, а наукой и медициной и приносить реальную пользу пациентам.