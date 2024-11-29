Новогодний маникюр: модные идеи с рождественским вайбом

Нюд с узором

Удивительно, что нюд не отпускает нас и в праздничный период. Только теперь это не просто бежево-молочные ногти, а украшенные тоненьким, вручную отрисованным узором с елочками, оленями, новогодними украшениями.

Симпатичный вариант – цветной френч, сделанный блестящим зеленым лаком, в сочетании с ногтями, на которых тем же лаком нарисованы незатейливые новогодние мотивы – ёлки, звезды. Главный секрет – в воздушности рисунков, их аккуратности и ювелирно тонкой работе.

Красиво смотрится лак с блестками наподобие снега: им можно выделить несколько ногтей, а другие украсить рождественским рисунком и геометрическими тонкими линиями.





Гирлянды и шарики

Объемные гирлянды с шариками и звездочками могут стать украшением ногтей как в натуральной гамме, так и дополнить яркий маникюр. Такие выпуклые шары-точки легко сделать при помощи доттера, жемчужного и золотого гель-лака, а затем просушить их в лампе.





Еще один нарядный вариант – шарики, нарисованные доттером при помощи магнитного лака (с эффектом "кошачий глаз"). Можно также заменить их на круглые стразы.





Формирование блестками

Блестки разных форм, цветов и размеров, аккуратно выложенные при помощи пинцета широкой полосой по центру нескольких ногтей – симпатичный акцент – праздничный, но не навязчивый.

Еще одна интересная идея – не нарисовать новогодние узоды, а выложить их блестками.

Волшебная втирка

Втирка освежает любой цвет лака. Например, жемчужная – органично сочетается с серо-голубым лаком и снежным зимним дизайном.

Золотая втирка на зеленом лаке-металлике делает покрытие дуохромным. Добавить к этому простые в исполнении белые сугробы по краю ногтей и хаотичные снежинки – и получится сказочный зимний маникюр, который смотрится нарядно.

Красные прекрасные

Один из самых новогодних цветов наряду с зеленым – конечно же, классический красный. Особенно актуальны сейчас оттенки алого с мелким шиммером. Именно они идеально подходят в качестве основы для маникюра с рождественским духом.





Красный плюс белый – классика декабрьского нейл-арта. Рисунки могут быть любыми, подходящими по теме: белые мишки, леденцы, снежинки, звезды.

Глянцевый красный без блесток тоже подходит для новогоднего настроя, если добавить в маникюр пару ногтей в нарядных золотых оттенках.

Что может быть более тематическим, чем красные рождественские носки, нарисованные на каждом ногте? Если вам близки традиции католического Рождества, такой дизайн будет как нельзя кстати.

Нетривиальные оттенки

Новогодний маникюр – это не всегда красный, зеленый, золотой и белый. Вы можете выбрать и нестандартный цвет – например, темно-синий, украсив его нежным узором из блесток.

Красиво смотрится и синий с шиммером в сочетании с рисунком и френчем.

Оригинальная идея для коротких ногтей – поделить ногти на две части, одну накрасив блестящим лаком, а на другой – нарисовав половинки снежинок.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи новогоднего маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать их будет проще, если за основу взят удачный пример!



