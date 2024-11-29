Новогодний маникюр: модные идеи с рождественским вайбом

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Декабрь — тот месяц, когда даже самые ярые приверженцы нюда могут сказать "да" блесткам и стразам. Разбираем тренды рождественских нейл-дизайнов и выбираем те, что по душе.

Нюд с узором

Удивительно, что нюд не отпускает нас и в праздничный период. Только теперь это не просто бежево-молочные ногти, а украшенные тоненьким, вручную отрисованным узором с елочками, оленями, новогодними украшениями.

Фото: соцсети / @nails.by.iz_

Симпатичный вариант – цветной френч, сделанный блестящим зеленым лаком, в сочетании с ногтями, на которых тем же лаком нарисованы незатейливые новогодние мотивы – ёлки, звезды. Главный секрет – в воздушности рисунков, их аккуратности и ювелирно тонкой работе.

Фото: соцсети / @nails.by.iz_

Красиво смотрится лак с блестками наподобие снега: им можно выделить несколько ногтей, а другие украсить рождественским рисунком и геометрическими тонкими линиями.

Фото: соцсети / @simlynail

Гирлянды и шарики

Объемные гирлянды с шариками и звездочками могут стать украшением ногтей как в натуральной гамме, так и дополнить яркий маникюр. Такие выпуклые шары-точки легко сделать при помощи доттера, жемчужного и золотого гель-лака, а затем просушить их в лампе.

Фото: соцсети / @nailalamode

Еще один нарядный вариант – шарики, нарисованные доттером при помощи магнитного лака (с эффектом "кошачий глаз"). Можно также заменить их на круглые стразы.

Фото: соцсети / @thenaillologist

Формирование блестками

Блестки разных форм, цветов и размеров, аккуратно выложенные при помощи пинцета широкой полосой по центру нескольких ногтей – симпатичный акцент – праздничный, но не навязчивый.

Фото: соцсети / @thenaila

Еще одна интересная идея – не нарисовать новогодние узоды, а выложить их блестками.

Фото: соцсети / @nailalamode

Волшебная втирка

Втирка освежает любой цвет лака. Например, жемчужная – органично сочетается с серо-голубым лаком и снежным зимним дизайном.

Фото: соцсети / @thenaillologist

Золотая втирка на зеленом лаке-металлике делает покрытие дуохромным. Добавить к этому простые в исполнении белые сугробы по краю ногтей и хаотичные снежинки – и получится сказочный зимний маникюр, который смотрится нарядно.

Фото: соцсети / @dorismarbeautyxo

Красные прекрасные

Один из самых новогодних цветов наряду с зеленым – конечно же, классический красный. Особенно актуальны сейчас оттенки алого с мелким шиммером. Именно они идеально подходят в качестве основы для маникюра с рождественским духом.

Фото: соцсети / @thenaillologist

Красный плюс белый – классика декабрьского нейл-арта. Рисунки могут быть любыми, подходящими по теме: белые мишки, леденцы, снежинки, звезды.

Фото: соцсети / @simlynail

Глянцевый красный без блесток тоже подходит для новогоднего настроя, если добавить в маникюр пару ногтей в нарядных золотых оттенках.

Фото: соцсети / @dorismarbeautyxo

Что может быть более тематическим, чем красные рождественские носки, нарисованные на каждом ногте? Если вам близки традиции католического Рождества, такой дизайн будет как нельзя кстати.

Фото: соцсети / @thenaillologist

Нетривиальные оттенки

Новогодний маникюр – это не всегда красный, зеленый, золотой и белый. Вы можете выбрать и нестандартный цвет – например, темно-синий, украсив его нежным узором из блесток.

Фото: соцсети / @nailalamode

Красиво смотрится и синий с шиммером в сочетании с рисунком и френчем.

Фото: соцсети / @nails.by.iz_

Оригинальная идея для коротких ногтей – поделить ногти на две части, одну накрасив блестящим лаком, а на другой – нарисовав половинки снежинок.

Фото: соцсети / @nonnailartist

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи новогоднего маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать их будет проще, если за основу взят удачный пример!


Мария Орешкина

Редактор

 

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