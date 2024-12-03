Как ухаживать за чувствительной кожей: советы эксперта

Не тип, а особенность кожи

Мы можем говорить о том, что кожа чувствительная, если замечаем, что она склонна к внезапному появлению раздражений, шелушений, сухости. Если при аллергии реакция проявляется строго на определенные компоненты и факторы, убрав которые, можно избавиться от проблемы, то при повышении чувствительности эпидермиса могут возникать на раздражения даже на то, что раньше не вызывало дискомфорта.

Причины, по которым кожа может стать чувствительной, могут быть и внешние (например, неправильно подобранный уход, злоупотребление ретиноидами и другими активами, реакция на перепады температур), и внутренние (гормональный дисбаланс, стрессы, неправильное питание).

Мнение эксперта

Чувствительная кожа нуждается в специальном уходе, но как правильно выбрать то, что поможет, а не навредит? На этот вопрос ответила эксперт La Roche-Posay, врач дерматолог Елена Бодрова.





1. Соблюдаем принципы ухода

Основными принципами ухода за чувствительной кожей являются бережность и деликатность. Этапы ухода практически те же, однако выбору средств необходимо уделить особое внимание.

"Для очищения используются мицеллярная вода, мягкое молочко или пенка, поддерживающие физиологический баланс эпидермиса. После умывания теплой водой необходимо просушить кожу лица, не растирая ее. Для восполнения баланса можно использовать тоник. Крем выбираем с пометкой "для чувствительной кожи" и обязательно наносим солнцезащитное средство. В течение дня можно использовать термальную воду. А вот от применения скрабов и грубых гоммажей лучше отказаться", – рассказала эксперт.





2. Внимательно изучаем состав средств

Уход за чувствительной кожей отличается строгим отбором компонентов и ингредиентов в используемых продуктах.

"Избегайте провокаторов и раздражителей. Чувствительной коже противопоказаны агрессивные ПАВ, красители, отдушки, консерванты и спирт. Такие активы, как ретинол и некоторые агрессивные кислоты, также вызывают опасение и приводят к негативным реакциям. Если на средстве есть пометка "для чувствительной кожи", то это значит, что производитель позаботился о составе: вряд ли там содержатся потенциальные аллергены. Продукт должен был пройти лабораторные тесты, которые могут подтвердить его безопасность", – объяснила дерматолог.





Есть компоненты, которые особенно полезны для реактивной кожи, восстанавливают ее гидролипидный баланс и микробиом. Именно их нужно в первую очередь искать в составе косметики для чувствительной кожи.

"Продукты для чувствительной кожи могут содержать церамиды и фитосфингозин для укрепления защитного барьера. Поддержать оптимальный уровень увлажнения поможет гиалуроновая кислота. Ниацинамид успокоит кожу и снизит ее чувствительность. Глицерин обладает смягчающим и увлажняющим действием. Восстанавливает и смягчает кожу пантенол. Еще один из компонентов, который снизит реактивность кожи, – нейросенсин", – советует Елена Бодрова.





3. Осторожнее с активами

Обладателям чувствительной кожи можно пользоваться активами, кислотами, но с некоторыми ограничениями.

"В небольших концентрациях чувствительной коже подойдут миндальная и молочная кислоты, а также глюконовая и лактобионовая. Вводить в уход их нужно плавно, постепенно, и обязательно использовать санскрин (преимущественно с физическими фильтрами)".

Главное – помнить, что чувствительность – это не отдельный тип кожи, а ее состояние, к которым могли привести те или иные факторы. Поработав над восстановлением pH, пересмотрев образ жизни и ежедневный уход, можно минимизировать проявления чувствительности, реактивности и дискомфорта.