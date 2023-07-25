5 секретов ухода за собой, которые влияют на душу

Достижение внутренней гармонии – это основной лейтмотив современности. Часто находясь в городской суете, особенно в осеннее время, девушкам хочется сделать что-то приятное для себя. О том, как поднять себе настроение и позаботиться о “внутренней принцессе” в самый меланхоличный период года рассказывает Наталья Беднякова, владелица необычных центров косметологии и красоты «Модные люди».

«Мне хотелось создать нечто непохожее на другие салоны – уникальное место с превосходным сервисом, атмосфера которого вдохновляет гостей на поиск внутреннего и внешнего совершенства, позволяя полностью расслабиться. В каждом салоне представлены арт-объекты, которые помогают гостям погрузиться в атмосферу красоты и искусства: итальянское пианино XIX века, винтажная мебель, на которой расположились Louis Vuitton: 100 Legendary Trunks и Valentino: Оbjects of Couture, яркие стены в стиле Gucchi, а также работы известных художников на стенах салона»

О простых методах, которые помогают прийти к внутренней гармонии и согласию в душе в осенне-зимний период, рассказывает Наталья Беднякова в материале.

Освободите больше времени для себя по утрам

Просыпаться в последний момент и бежать в офис без завтрака и душа – это прямой путь к стрессу и мешкам под глазами. Гораздо лучше завести привычку вставать пораньше и уделять себе достаточно времени. Спланируйте часы, которые хватит на завтрак, фитнес или пробежку, подбор модного образа или красивого макияжа. Я всегда утром уделяю время чашке вкусного кофе и чтению книг, например, одна из моих любимых: “Беседы об искусстве” Огюста Родена. Это позволяет мне настроиться на продуктивный день.

А также осознайте свои действия, например, вы ходите на фитнес с удовольствием или для вас это в тягость? Если вы пришли к пониманию, что это не ваше, то не заставляйте себя идти с утра в зал – так вы не достигнете никаких результатов. Поменяйте увлечение на новое, к примеру, танцы, пилатес – главное, чтобы это приносило положительные эмоции.

СПА-процедуры

Спа-обертывания – сеансы абсолютной релаксации и удовольствия. Все программы в арт-пространстве «Модные люди» являются уникальными разработками. Мне помогает быстрее расслабиться и отвлечься, пользующееся особой популярностью в наших центрах косметологии и красоты СПА-обёртывание на косметике Cellooe. За счет уникального состава косметики результат виден уже с первой процедуры. Косметика работает на уменьшение объемов. Такая процедура особенно хороша в борьбе с целлюлитом, дает лимфодренажный эффект – если в организме много жидкости, то всё лишнее вместе с токсинами выводится за сеанс. Если до этого вы проходили курс мануального массажа, то в конце процедуры уйдёт до 5 сантиметров объемов. Косметика также очень хорошо питает кожу. Стойкий эффект от процедур появляется спустя 10 сеансов, поэтому лучше делать курсом.

Расслабляющие массажи для всего тела

Не забывайте про массажи, так как забота о душе не исключает внимание за телом. Массаж – это отдельная культура и духовная практика, которая сильно воздействует на организм посредством различных техник (лимфодренажный, антицеллюлитный, балийский, с использованием горячих камней и т.д.), помогает в укреплении иммунитета, в повышении упругости и эластичности кожи. Смотреть на сияющие лица каждого гостя, выходящего из массажного кабинета – отдельное удовольствие! Особой популярностью этой осенью у наших гостей пользуется японская система работы над телом – “Шиацу”. Это уникальная техника проработки биологически активных точек тела – на протяжение целого часа наш квалифицированный специалист прорабатывает разные точки вашего тела и определяет проблемы в мышцах.

Отдохните с пользой для души во флоатинге​

Всем, кто еще не пробовал, рекомендую подрейфовать в нашей сухой флоат-капсуле. Во время этой медитативной процедуры клиент лежит на тонком матрасе с гидромассажем, состояние потрясающее – он полностью расслабляется, мягко прорабатываются все мышцы спины, уходят любые зажимы и спазмы. Для более усиленного эффекта мы используем дополнительные методы расслабления, чтобы снять весь телесный дискомфорт и зажимы, приобретенные с течением времени. Прекрасным дополнением к флоатингу станут различного вида обёртывания – шоколадное, подтягивающее кожу, жиросжигающее и другие. К слову сказать, шоколадное обёртывание считается самой приятной из всех косметологических процедур.

Наши гости обожают флоатинг и идут на него в том числе за релаксом, например, если придут пораньше на другую процедуру. А некоторые даже специально заранее приходят, чтобы лечь во флоат-капсулу и получить качественный сон на 20 минут – организм моментально и глубоко засыпает, успевая восстановиться за короткое время.

Запишитесь в салон красоты

Порой мы не задумываемся о важности похода в салон, передавая свою власть над реальностью привычке. Но оживление происходит, когда что-то случается впервые. Поэтому соберите доску в Pinterest с вдохновляющими образами и смело идите к hair-стилисту. Впечатления от стрижки – радость от позитивного результата и готовый новый образ.

А если вы не хотите кардинальных перемен, то сделайте процедуру К18 для восстановления структуры волос в центре косметологии и красоты «Модные люди». Главное действующее вещество у средства — пептид K18. Аминокислоты во время процедуры проникают в волосы и восстанавливают дисульфидные связи. Особенно результат становится заметен, когда ранее пряди были сухими и безжизненными. Вы обязательно почувствуете себя отдохнувшей, а также вернёте локонам блеск и эластичность, что доказано клиническими испытаниями.