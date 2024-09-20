Покраска волос по лунному календарю в ноябре 2024 года

Окрашивание волос – это не просто смена цвета, но и способ обновиться психологически и энергетически. Чтобы такая процедура прошла так, как и планировалось изначально, необходимо уделить внимание как оттенкам, так и благоприятным для этого дням. Лунный календарь подскажет, когда лучше всего заниматься покраской волос в ноябре 2024 года.

Влияние Луны на волосы и окрашивание

Красота волос зависит не только от качественных средств для окрашивания, но и от фаз Луны, в которые выполняют эту процедуру. Выбрав удачное время, покраска пройдет успешно, а новый оттенок будет ярким и продержится дольше. В противном случае простая процедура может сильно навредить прическе и негативно скажется на энергетическом потенциале. Чтобы избежать таких неприятностей, следует разобраться, как фазы Луны могут повлиять на покраску волос. В ноябре 2024 года они будут следующими:

Растущая (2-15 ноября) . По мере того как увеличивается лунный диск, будет возрастать и энергетическое влияние на состояние человека. Внутренние процессы, которые происходят в нашем организме, активизируются. Для окрашивания волос такие изменения будут положительными – краска впитывается лучше и держится дольше. Однако для достижения хороших результатов важно учитывать и качество составов.

. По мере того как увеличивается лунный диск, будет возрастать и энергетическое влияние на состояние человека. Внутренние процессы, которые происходят в нашем организме, активизируются. Для окрашивания волос такие изменения будут положительными – краска впитывается лучше и держится дольше. Однако для достижения хороших результатов важно учитывать и качество составов. Убывающая (17-30 ноября) . При снижении энергетического потенциала внутренние процессы замедляются. Волосы приобретают более здоровый вид, но растут немного медленнее. Однако для окрашивая этот период считается не самым лучшим – результат не продержится долго.

. При снижении энергетического потенциала внутренние процессы замедляются. Волосы приобретают более здоровый вид, но растут немного медленнее. Однако для окрашивая этот период считается не самым лучшим – результат не продержится долго. Новолуние (1 ноября) . Самый неблагоприятный день в лунном календаре, в том числе и для покраски волос в новый цвет. Несмотря на символизм новолуния, категорически не рекомендуется заниматься в это время косметическими процедурами. Они не только не дадут желаемого результата, но могут даже быть опасными для здоровья и состояния волос.

. Самый неблагоприятный день в лунном календаре, в том числе и для покраски волос в новый цвет. Несмотря на символизм новолуния, категорически не рекомендуется заниматься в это время косметическими процедурами. Они не только не дадут желаемого результата, но могут даже быть опасными для здоровья и состояния волос. Полнолуние (16 ноября). В этот день энергетическое воздействие на человека достигает высшей точки, что благоприятно сказывается на физических возможностях. Астрологи рекомендуют менять стрижку, а вот для окрашивания стоит выбрать другое время. Организм будет слишком чувствительным к средствам для покраски и может отреагировать на них аллергией.





Благоприятные дни для окрашивания волос в ноябре 2024 года

Иногда для достижения идеального цвета волос нужно довериться не только мастеру и красящим средствам, но и ритмам природы. Многие процессы зависят от положения Луны, поэтому нужно учитывать в своих планах астрологические факторы. Лунный календарь поможет определить, какие дни будут наиболее благоприятными для покраски волос в ноябре 2024 года. Таблица ниже показывает, на какие даты стоит обратить внимание.





Помимо лунных фаз, необходимо обращать внимание на положение земного спутника относительно других небесных тел и созвездий. В определенных знаках зодиака может проявляться дополнительное влияние, которое может быть положительным, нейтральным и даже отрицательным. Наиболее удачными сочетаниями для покраски являются следующие:

Луна в Стрельце . Огненный знак оптимизма и расширения горизонтов. Смена цвета волос может вдохновить дам на какие-то новые и смелые поступки и решения. Людям, которые любят экспериментировать, стоит обратить внимание на эти дни. Результат процедуры может сильно приятно удивить и придать уверенности в себе.

. Огненный знак оптимизма и расширения горизонтов. Смена цвета волос может вдохновить дам на какие-то новые и смелые поступки и решения. Людям, которые любят экспериментировать, стоит обратить внимание на эти дни. Результат процедуры может сильно приятно удивить и придать уверенности в себе. Луна в Козероге . Самый стабильный знак зодиака. Окрашивание даст наиболее длительный и стойкий результат, если провести его в эти дни. Звезды рекомендуют отдавать предпочтение классическим оттенкам. Они будут хорошо держаться и сохранят первоначальный вид на более продолжительное время.

. Самый стабильный знак зодиака. Окрашивание даст наиболее длительный и стойкий результат, если провести его в эти дни. Звезды рекомендуют отдавать предпочтение классическим оттенкам. Они будут хорошо держаться и сохранят первоначальный вид на более продолжительное время. Луна в Тельце . Покраска волос, запланированная на этот знак зодиака, обладает оздоровительным эффектом. Прическа будет выглядеть более здоровой и естественной. При выборе цветов также стоит отдавать предпочтение натуральным оттенкам: они будут глубокими и гармоничными.

. Покраска волос, запланированная на этот знак зодиака, обладает оздоровительным эффектом. Прическа будет выглядеть более здоровой и естественной. При выборе цветов также стоит отдавать предпочтение натуральным оттенкам: они будут глубокими и гармоничными. Луна во Льве . Знак, который часто ассоциируется с яркостью и самовыражением. Самое удачное время для экспериментов и кардинальной смены стиля. Лев может сделать образ более яркими и дерзким. Однако дамам, которые не хотят привлекать лишнего внимания к своей персоне, не стоит в эти дни красить волосы.

. Знак, который часто ассоциируется с яркостью и самовыражением. Самое удачное время для экспериментов и кардинальной смены стиля. Лев может сделать образ более яркими и дерзким. Однако дамам, которые не хотят привлекать лишнего внимания к своей персоне, не стоит в эти дни красить волосы. Луна в Деве. Знак практичности и заботы о здоровье. Покраска и другие косметические процедуры на волосах благоприятно повлияют на общее самочувствие женщин. Они помогут укрепить иммунитет, придадут сил и энергии, избавят от симптомов некоторых хронических недугов.





Неблагоприятные дни для окрашивания волос в ноябре 2024 года

Ноябрь – непростой месяц в отношении погоды и ее влияния на прическу, и окрашивание может негативно отразиться на их состоянии. Чтобы избежать негативных последствий, следует правильно выбирать время для процедур, избегая самых неблагоприятных дней. Лунный календарь показывает потенциально опасные даты для покраски волос в ноябре 2024 года.





Луна в Водолее . Знак нестабильности и сюрпризов. Результат покраски будет сложно предсказать, а внезапные астрологические факторы могут внести дополнительные риски. Стоит перенести косметические процедуры на другое время, если в них нет особой необходимости и срочности.

. Знак нестабильности и сюрпризов. Результат покраски будет сложно предсказать, а внезапные астрологические факторы могут внести дополнительные риски. Стоит перенести косметические процедуры на другое время, если в них нет особой необходимости и срочности. Луна в Рыбах . Знак иллюзий и интуиции. В такие дни люди склонны совершать поступки на основе подсказок внутреннего голоса и эмоций. Это может привести к негативным последствиям, так как не учитываются некоторые важные факторы. После окрашивания волосы могут стать ломкими и сухими.

. Знак иллюзий и интуиции. В такие дни люди склонны совершать поступки на основе подсказок внутреннего голоса и эмоций. Это может привести к негативным последствиям, так как не учитываются некоторые важные факторы. После окрашивания волосы могут стать ломкими и сухими. Луна в Овне . Знак спешки и импульсивности. Под влиянием Овна люди склонны принимать плохо обдуманные решения и часто торопятся в делах. Окрашивание может пройти поспешно: краска ляжет плохо и неравномерно, а результат будет недолговечным.

. Знак спешки и импульсивности. Под влиянием Овна люди склонны принимать плохо обдуманные решения и часто торопятся в делах. Окрашивание может пройти поспешно: краска ляжет плохо и неравномерно, а результат будет недолговечным. Луна в Раке. Знак эмоций и перемен. Под влиянием Луны волосы станут более восприимчивыми к любому воздействию. Дополнительная нагрузка в виде окрашивания сильнее ударит по состоянию волос. Вместо нового и яркого цвета, дамы рискуют получить тусклые и ослабленные волосы. Рекомендуется больше внимания уделить оздоровлению и уходу.





Подведем итог

Конец осени – очень сложный месяц для прически. В таких условиях дополнительная нагрузка в виде некоторых процедур может ухудшить ее состояние. Лунный календарь показывает, когда стоит заниматься покраской волос в ноябре 2024 года для получения хорошего результата без вреда.