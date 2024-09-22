Змеиная кожа: все о маникюрном тренде осени 2024

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Хищный, яркий и достаточно простой в исполнении, снейк-маникюр быстро завоевывает любовь девушек по всему миру. Рассказываем про самые интересные идеи маникюра со змеиным узором.

Дизайн "змеиная кожа" в классическом исполнении – это комбинация двух цветов зеленого лака: светлой базы, темных штрихов и ячеек.

Фото: соцсети / @wheelsnails

Зеленый цвет маникюра очень популярен осенью 2024, особенно его хвойный и оливковый оттенки. Хорошая новость: снейк-дизайн гармонично смотрится даже на коротких ногтях (особенно на них!), поэтому подойдет для тех, кто выбирает практичную длину.

Фото: соцсети / @nails.by.emery

Змеиный принт гармонично вписывается в модные осенние цвета – бордовый, шоколадный, темно-синий, черный. Причем не обязательно использовать только комбинацию из двух оттенков, можно выбирать разные сочетающиеся – например, темно-красный, коричневый и молочный.

Фото: соцсети / @nailed.pierced.linkedbyskyler
Для тех, кто пока не готов окунуться в осенние краски, – идеи маникюра в жизнерадостных ярких тонах.

Фото: соцсети / @_nails.by.abbi_

Фото: соцсети / @moonflowerr.nails

Интересный вариант – сочетание разных звериных принтов в одном маникюре. Советуем попробовать!

Фото: соцсети / @wheelsnails

Звезды и абстрактные узоры тоже отлично сочетаются со снейк-дизайном.

Фото: соцсети / @my_manicurelaundry

Совсем не обязательно рисовать узоры на всех ногтях. Можно выделить змеиным принтом только два, а остальные сделать однотонными.

Фото: соцсети / @lash.pride.nika

Фото: соцсети / @yuliia_barybina

Непривычно и оригинально смотрится рисунок змеиной кожи в бордовом исполнении на кремово-бежевой базе. 

Фото: соцсети / @vrbeautystudio.uy

Как насчет нежных вариантов для тех, кто придерживается дресс-кода, или просто предпочитает светло-пастельную гамму? Змеиный узор гармонично вписывается и в светлые оттенки.

Фото: соцсети / @edisoonails

В это сложно поверить, но такому анималистическому узору действительно идут нежные светлые оттенки – от молочно-небесного до белого, от бежевого до мятного.

Фото: соцсети / @___beautybynicole

Фото: соцсети / @izzy_handinhand

Фото: соцсети / @nails.by.fresaaЗмеиный тренд вписывается и в универсальный, любимый всеми французский маникюр. При этом кончики ногтей вместо классического белого оттенка красят под змеиную кожу.

Фото: соцсети / @minniesnails

Можно окрасить так все кончики или только на нескольких пальцах.

Фото: соцсети / @_verba_nails

Фото: соцсети / @meraki.nails.aesthetics_

Любой из этих вариантов маникюра можно покрыть матовым топом: получится сдержанно и необычно. Вельветовые и сатиновые ногти по-прежнему в тренде, поэтому не стесняйтесь экспериментировать с верхним покрытием.

Фото: соцсети / @finewinenails

Мария Орешкина

Редактор

 

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