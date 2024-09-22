Змеиная кожа: все о маникюрном тренде осени 2024

Дизайн "змеиная кожа" в классическом исполнении – это комбинация двух цветов зеленого лака: светлой базы, темных штрихов и ячеек.





Зеленый цвет маникюра очень популярен осенью 2024, особенно его хвойный и оливковый оттенки. Хорошая новость: снейк-дизайн гармонично смотрится даже на коротких ногтях (особенно на них!), поэтому подойдет для тех, кто выбирает практичную длину.





Змеиный принт гармонично вписывается в модные осенние цвета – бордовый, шоколадный, темно-синий, черный. Причем не обязательно использовать только комбинацию из двух оттенков, можно выбирать разные сочетающиеся – например, темно-красный, коричневый и молочный.



Для тех, кто пока не готов окунуться в осенние краски, – идеи маникюра в жизнерадостных ярких тонах.





Интересный вариант – сочетание разных звериных принтов в одном маникюре. Советуем попробовать!

Звезды и абстрактные узоры тоже отлично сочетаются со снейк-дизайном.





Совсем не обязательно рисовать узоры на всех ногтях. Можно выделить змеиным принтом только два, а остальные сделать однотонными.

Непривычно и оригинально смотрится рисунок змеиной кожи в бордовом исполнении на кремово-бежевой базе.

Как насчет нежных вариантов для тех, кто придерживается дресс-кода, или просто предпочитает светло-пастельную гамму? Змеиный узор гармонично вписывается и в светлые оттенки.

В это сложно поверить, но такому анималистическому узору действительно идут нежные светлые оттенки – от молочно-небесного до белого, от бежевого до мятного.

Змеиный тренд вписывается и в универсальный, любимый всеми французский маникюр. При этом кончики ногтей вместо классического белого оттенка красят под змеиную кожу.



Можно окрасить так все кончики или только на нескольких пальцах.

Любой из этих вариантов маникюра можно покрыть матовым топом: получится сдержанно и необычно. Вельветовые и сатиновые ногти по-прежнему в тренде, поэтому не стесняйтесь экспериментировать с верхним покрытием.



