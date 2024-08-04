Подготовка к пластической операции: что делать и чего не делать

Пластическая операция, как и любое хирургическое вмешательство – это стресс для организма. И успех операции зависит в том числе от того, насколько организм будет к этому стрессу готов. Есть несколько правил, о которых обязательно расскажет врач. И которых очень желательно придерживаться. И тогда пациентка легко пройдет реабилитационный период и в кратчайшие сроки сможет вернуться к привычному режиму. Радуясь отличному результату и прекрасному отражению в зеркале.





Подготовка к операции включает в себя консультации с врачом. Важно, чтобы пациентка чувствовала себя комфортно, доверяла врачу, была с ним "на одной волне". Если есть какие-то сомнения, то можно проконсультироваться с 2-3 врачами – но не более, потому что иначе уже можно запутаться.

При очной консультации хирург спрашивает пожелания пациентки и собирает информацию о состоянии ее здоровья. Существуют противопоказания к оперативному вмешательству, и врачу очень важно понимать, есть ли они у пациентки. Противопоказания существуют общие ко всем операциям и специфические, которые зависят от вида и области оперативного вмешательства.

В числе противопоказаний нужно отметить:

· обострение хронического заболевания перед операцией,

· возникновение острого заболевания перед операцией,

· тяжелые проблемы с сердечно-сосудистой системой в стадии декомпенсации (ИБС, пороки сердца, артериальная гипертензия, аритмии, аневризмы сосудов, инсульт, тромбоэмболия, системные нарушения свертываемости крови и др.),

· заболевания почек в стадии декомпенсации (почечная недостаточность и др.),

· сахарный диабет в стадии декомпенсации,

· заболевания дыхательной системы (тяжелая ХОБЛ, бронхиальная астма и др.),

· заболевания пищеварительной системы (язвенная болезнь в состоянии обострения и др.),

· онкология,

· беременность,

· лактация,

· анемия средней и тяжелой степени тяжести.

Как видно из этого перечня, большинство противопоказаний – это заболевания в стадии обострения. Когда эта стадия проходит, врач может провести дополнительный осмотр и принять решение об операции.

Если противопоказаний нет, можно двигаться дальше. В зависимости от ваших индивидуальных особенностей пластический хирург подберет вам то оперативное вмешательство, которое поможет добиться желаемого вами эстетического результата. Потом врач назначит анализы и обследования – флюорография, кардиограмма, анализы крови.





Непосредственно перед операцией врач может назначить прием лекарственных препаратов (или отмену принимаемых препаратов, например, обезболивающих). Также несколько дней перед операцией нужно придерживаться определенного режима питания, хорошо высыпаться, исключить стрессовые ситуации. Полностью придется отказаться от курения и употребления алкогольных напитков.

Если пациентка внимательно отнесется к рекомендациям врача, а стало быть, ответственно отнесется к своему здоровью, операция, а затем и период реабилитации пройдут легко, без осложнений.