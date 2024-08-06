Фейс-йога для молодости и красоты лица: избавит от второго подбородка за 5 минут в день

Второй подбородок может появиться даже у девушек, которые не страдают лишним весом. Он часто связан не только с лишними килограммами, но и с обвисанием мышц. Но не стоит отчаиваться! Существует несколько упражнений, которые помогут вернуть лицу четкие контуры и прокачать мышцы шеи и подбородка.

Причины появления второго подбородка





Многие считают, что второй подбородок – признак лишнего веса. Однако чаще всего появление этой проблемы связано с обвисанием мышц шеи и подбородка, а также с возрастными изменениями и генетической предрасположенностью. Даже неправильная осанка и длительное время, проведенное за компьютером или смартфоном, могут способствовать его появлению. Регулярные упражнения помогут укрепить мышцы и подтянуть кожу в этой области.

Упражнение 1: Подъёмы головы

Лягте на спину и положите руки вдоль тела. Медленно поднимайте голову, стараясь прижать подбородок к груди. Задержитесь в этом положении на 5-10 секунд, затем медленно опустите голову обратно. Повторите упражнение 10-15 раз. Это упражнение эффективно укрепляет мышцы шеи и подтягивает кожу, что помогает бороться с обвисанием и снижает видимость второго подбородка.

Упражнение 2: Поцелуй небо

Сядьте прямо и запрокиньте голову назад, чтобы смотреть на потолок. Сложите губы трубочкой, как будто хотите поцеловать небо. Задержитесь в этом положении на 5 секунд, затем расслабьте губы и вернитесь в исходное положение. Повторите 15-20 раз. Это упражнение помогает растянуть и укрепить мышцы шеи и подбородка, что способствует улучшению их тонуса и уменьшению второго подбородка.

Упражнение 3: Сопротивление с помощью кулака

Сядьте прямо и положите кулак под подбородок. Начинайте медленно открывать рот, оказывая сопротивление кулаком. Держите это положение 5 секунд, затем расслабьтесь. Повторите 10-15 раз. Это упражнение направлено на укрепление мышц подбородка и шеи, что помогает подтянуть кожу и предотвратить обвисание.

Регулярные упражнения в сочетании с правильным уходом за кожей помогут вам избавиться от второго подбородка и вернуть лицу четкие контуры. Начните заниматься уже сегодня, и вскоре вы увидите результаты!

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