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Суббота 3 августа

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SPF вызывает рак? 5 мифов о санскринах, в которые опасно верить

SPF вызывает рак? 5 мифов о санскринах, в которые опасно верить

В последнее время информации о санскринах стало слишком много. К сожалению, львиная доля - неправда.

Лето – пора яркого солнца и теплых дней, но забота о защите кожи от вредного ультрафиолета важна в любое время года. К сожалению, вокруг SPF-средств существует множество мифов, которые могут сбить с толку и привести к неправильному использованию этих продуктов. Давайте развеем самые распространенные заблуждения.

Миф 1: SPF нужен только летом, в солнечную погоду

Фото: freepik.com

Многие считают, что солнцезащитный крем необходим только в жаркие летние дни. Однако, ультрафиолетовые лучи вредят коже круглый год, даже в пасмурную погоду. Ультрафиолетовые А-лучи (UVA) проникают сквозь облака и окна, вызывая преждевременное старение и повреждение кожи. Поэтому рекомендуется использовать SPF-средства ежедневно, вне зависимости от сезона.

Миф 2: SPF мешает организму впитывать витамин D

Есть мнение, что использование солнцезащитных средств препятствует синтезу витамина D в организме. Однако, исследования показали, что даже при регулярном использовании SPF, люди получают достаточное количество витамина D, особенно если проводить на солнце 10-15 минут в день. К тому же, витамин D можно получить из пищи и добавок, не подвергая кожу риску повреждения.

Миф 3: Чем выше уровень защиты SPF, тем дольше можно быть на солнце

Фото: freepik.com

Многие думают, что если нанести крем с высоким SPF, можно безопасно находиться на солнце весь день. На самом деле, даже средства с высоким фактором защиты нужно обновлять каждые 2 часа, особенно после купания или потоотделения. SPF 50 не означает, что можно находиться на солнце в 50 раз дольше, чем без защиты, – это всего лишь показатель уровня блокировки ультрафиолетовых лучей.

Миф 4: SPF вызывает рак

Этот миф связан с опасениями, что химические ингредиенты в солнцезащитных средствах могут быть канцерогенными. На самом деле, все ингредиенты, используемые в SPF-продуктах, проходят строгие проверки и исследования на безопасность. Более того, регулярное использование солнцезащитного крема значительно снижает риск рака кожи, вызванного воздействием ультрафиолетовых лучей.

Миф 5: SPF опасен для детей

Фото: freepik.com

Некоторые родители избегают использования SPF-средств для своих детей, считая их слишком агрессивными. Однако, детская кожа особенно уязвима к повреждению солнцем, и использование солнцезащитного крема с высоким SPF является важной мерой предосторожности. Специальные детские формулы разработаны с учетом нежной кожи малышей и содержат безопасные ингредиенты.

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за волосами летом и защитить от морской соли. 

3 августа 2024, 04:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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