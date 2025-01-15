Как выбрать идеальную пилку, которая не портит ногти?

Исторический момент

О том, чтобы придавать ногтям красивую форму, девушки задумывались еще три столетия назад. Считается, что идея первого подобия пилки впервые пришла на ум французской королеве Марии Антуанетте: она придумала использовать пемзу для того, чтобы ухаживать за ногтями. Идея быстро распространилась в королевском окружении и вскоре вышла за его пределы: через пару десятков лет пилочки из пемзы, имевшие вытянутую форму, приближенную к той, с которой мы знакомы, стали продаваться в Европе.

Металлические пилки появились в начале двадцатого века – сначала в США, а затем и во всем мире. И вот уже более ста лет женщины не представляют жизни без этого инструмента.

Работы по металлу

Со времен Марии-Антуанетты представления о том, как следует подпиливать ногти, существенно изменились. Да и металлические пилки, которые когда-то считались прорывом в маникюрном мире, уже теряют былую популярность.





Современные нейл-эксперты уверены, что металлические пилки лучше подходят для искусственных ногтей, а для натуральных предпочтительнее другие варианты.

На один раз

В салонах обычно используют одноразовые пилки из картона или пластика с абразивным покрытием различной жесткости. Единица измерения зернистости пилки называется "грит": чем меньше грит, тем грубее пилка.

Для домашнего использования отлично подходят пилочки с абразивностью 180 грит: они достаточно острые, чтобы эффективно подпиливать ногти, но при этом не портят их структуру. Несмотря на то, что подобные пилки считаются одноразовыми, дома их хватает не на один маникюр. И все же вечными их не назовешь: благо, продаются они в наборе из нескольких штук и стоят недорого.





Большинство одноразовых пилок имеют двухстороннюю поверхность с разной жесткостью: например, 180 и 240 грит. Сторона с меньшим значением предназначена для придания формы, а с большим – для полировки неровностей и запаивания кончиков.

Как стекло

Одним из лучших вариантов для подпиливания ногтей в домашних условиях считаются стеклянные и керамические пилочки. Они долговечны, легко очищаются мылом и водой, эстетично выглядят и совсем не вредят ногтям.

Стеклянная пилочка подпиливает медленно, но бережно, поэтому ее рекомендуют для слоящихся и хрупких натуральных ногтей. Если спиливать ей длину, не пользуясь ножницами, можно забыть про отслойки и трещины ногтевой пластины.

Нано-технологии

Специалисты говорят, что хрупкие ногти можно подпиливать только в одну сторону. И только лазерные алмазные пилки безопасны при использовании во всех направлениях: их поверхность с мелкой насечкой запаивает все слои ногтевых пластин между собой, обеспечивая гладкий край без микротрещин.





Некоторые лазерные пилки подходят не только для обработки ногтей, но и для спиливания кутикулы и боковых валиков. Однако это уже более сложная наука: не всем удается обработать кожу вокруг ногтя при помощи пилочки, не повредив ее.