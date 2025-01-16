Уход за осветленными волосами: правила, которые нельзя игнорировать

Дело серьезное

Светлые волосы смотрятся эффектно и многим очень идут, поэтому неудивительно, что осветление – одна из самых популярных услуг у колористов. Тем не менее, процедура обесцвечивания, к которой приходится прибегать для того, чтобы покраситься в более светлый оттенок, всегда травматична для волос.

Разница в том, что выполненная у опытного мастера, грамотно рассчитавшего пропорции оксида, исходя из индивидуальных особенностей клиента, эта процедура будет более щадящая, чем выполненная в домашних условиях.

Собираясь осветляться впервые, внимательно отнеситесь к выбору колориста, изучите отзывы и портфолио: от опыта стилиста зависит дальнейшее состояние ваших волос после окрашивания.

Очистить, но не смыть

Как советуют эксперты, осветленные волосы нуждаются в чередовании двух видов шампуня и кондиционера: раз в неделю обязательно использовать серию от желтизны, в остальное время, вне зависимости от того, как часто вы привыкли мыть голову, восстанавливающие средства для поврежденных и окрашенных волос.

Идеально, если шампунь и кондиционер из одной серии, но если вы предпочитаете миксовать средства разных брендов, то обратите внимание на то, что кондиционер для осветленных волос – важнее шампуня, у него должен быть насыщенный состав, который не вымывает цвет и заполняет микроповреждения в кутикуле волос. Не стоит бояться силиконов в составе: они легче натуральных масел, меньше утяжеляют локоны и разглаживают их, запечатывая влагу внутри.

Фильтруем воду

В водопроводной воде содержатся минеральные соли, металлы и прочие соединения, которые могут накапливаться в кератине волос и вымывать блонд, придавая ему грязный желтоватый оттенок. Если вы заметили такой эффект, стоит поставить специальный фильтр для душа.





Как в маске

Блонд холодных оттенков поддерживать сложнее, поэтому добавить в свой уход фиолетовую маску от желтизны – самое верное решение. Подобные средства есть у многих брендов, но лучше выбирать из профессиональных линеек. Они обеспечивают комплексный уход за осветленными волосами, препятствуя вымыванию цвета и нейтрализуя нежелательную желтизну, а также содержат кератин, протеин, натуральные масла, которые улучшают структуру волос, предотвращают их сечение и ломкость.





Защитный эффект

Ни в коем случае не пренебрегайте средствами защиты от вредных факторов: осветленные волосы очень уязвимы и могут пострадать не только при горячей укладке, но и от хлорированной воды в бассейне, морской воды, ультрафиолетового излучения. Обязательно применяйте несмываемую термозащиту перед использованием стайлера и фена.

При выборе такого средства обращайте внимание не только на защитные, но и на увлажняющие свойства. И берегитесь текстурирующих соляных спреев: сами по себе они очень хороши, но подсушивают волосы, поэтому обесцвеченным прядям такой стайлинг явно не на пользу.