Ароматические свечи для новогоднего настроения: 6 запахов, которые вас очаруют

Свеча Winter Home от Boca Aroma

Изготовленная из натурального воска и обогащенная маслом ши, эта свеча наполняет пространство тонким зимним ароматом с нотками пихты, кедра и сосновых иголок. Отдельного внимания заслуживает подсвечник из граненого стекла с верхушкой, украшенной кисточкой из натурального шелка.

Свеча-шар "Пряный Чай Латте" от Rokky Home

Выпущенная в составе новогодней коллекции бренда, эта свеча залита в жаростойкую гипсовую банку, по форме напоминающую елочный шар. Аромат оценят все любители специй и зимних напитков – композиция "Пряный чай латте" звучит очень по-новогоднему!

Каждая свеча создается вручную из натурального соевого воска и имеет деревянный фитиль, обеспечивающий равномерное горение до 20 часов.

Свеча ароматическая "Апельсин, Ваниль" от Alia Home Care

Созданная и изготовленная в Италии, эта свеча наполняет дом ярким ароматом в духе солнечной Сицилии: очень жизнерадостным, мандариновым и уютным. В составе – только растительный воск, безопасный при горении.

Парфюмированная свеча Black Cherry от Kundal

Это вариант для тех, кто недолюбливает классические рождественские запахи и хочет чего-то вкусного и необычного. Свеча Kundal, изготовленная из соевого воска, имеет легкий, нежный аромат с ягодными нотами вишни, не приторный и стойкий.

Аромасвеча "Апельсин + Корица" от Botavikos

В основе этой цитрусово-пряной свечи – растительные воски: карнаубский, канделильский, соевый и рисовый. Парфюмерная композиция с нотами бергамота, кедра, апельсина и корицы навевает воспоминания о праздничном утре нового года, когда за окном на разноцветное конфетти падает снег, а дома – тепло и уютно.

Свеча Christmas Tree от "Библиотеки ароматов"

Рождественский аромат с нотками пропаренного веника и хвойных веток, тронутых морозом, наполняет дом, если зажечь эту свечу из соевого и кокосового воска. Впрочем, ее можно просто держать в комнате в качестве диффузора: аромат настолько концентрированный, что ощущается даже без горения.

Важный момент

Выбирая свечу для дома, обращайте внимание на состав ее воска, особенно если у вас есть дети или кто-то из ваших домочадцев склонен к аллергическим реакциям. Самое лучшее, если свеча изготовлена из растительного воска – соевого или кокосового. Пчелиный воск редко используется в ароматических свечах, потому что он не является проводником для парфюмерных композиций из-за собственного медового запаха.

Свечи, изготовленные из нефтяного продукта парафина, – не лучший выбор, потому что при горении выделяют небольшое количество вредных веществ.