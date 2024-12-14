Маникюр с фольгой: яркие и нейтральные идеи

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Фольгированные нейл-дизайны - отличная альтернатива маникюру со стразами и блестками, которая снова популярна в этом декабре.

Для маникюра используют не обычную фольгу из хозяйственного отдела, а специальную сусальную, которую также называют поталью. Эта сверхтонкая фольга продается в сжатом виде в баночках и в виде небольших листов. Классические цвета потали повторяют оттенки металлов – серебра, золота, бронзы. Выпускается и цветная фольга, и принтованная.

Фото: pinterest.com. Баночки с поталью для ногтей

Фольга для ногтей хорошо сочетается с нюдом. Можно добавить золотые искорки по поверхности каждого ногтя, можно – подчеркнуть сусальным золотом свободный край по аналогии с французским маникюром.

Фото: соцсети / @nailsby_yani

Чем больше блестящей потали нанесено на ногти, тем наряднее смотрится их дизайн.

Фото: соцсети / @the_nailhouse

Красиво выглядят блики пурпурной фольги на нежно-розовом пастельном покрытии.

Фото: pinterest.com

Цветную фольгу для ногтей можно комбинировать, создавая интересные сочетания оттенков.

Фото: соцсети / @nagelinkoop.nl

Для новогоднего яркого маникюра можно смело использовать поталь для украшения всей поверхности ногтевой пластины.

Фото: соцсети / @chelseaqueen

Фото: соцсети / @inlux_beauty

Если не хочется очень яркого сияния, но душа просит необычного дизайна, попробуйте украсить фольгой один или несколько ногтей, а остальные оставить однотонными.

Фото: соцсети / @manipedinail

Фото: соцсети / @nailalamode

Фото: соцсети / @naillovers_nyc

Оригинальная мысль – положить фольгу на нюдовую базу, а поверх нарисовать анималистический принт. Такой нейл-дизайн подойдет и для всех ногтей, и для выделения одного-двух.

Фото: соцсети / @albiciucmariana

Интересно сочетаются хаотичные блики потали с геометрическими фольгированными линиями.

Фото: nailovers_nyc

Фольга может смотреться очень нежно в сочетании с нюдом и цветочным принтом.

Фото: соцсети / @sterling.co_bb

Стильная идея – размещение крупных частей фольги в маникюре с мраморными линиями.

Фото: соцсети / @arinails.lv

В сочетании с мраморным маникюром, выполненным в акварельной технике, фольга занимает особую роль, становясь изюминкой маникюра.

Фото: соцсети / @anita_tverdokhleb

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи фольгированного маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать их будет проще, если за основу взят удачный пример!

Мария Орешкина

Редактор

 

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