Маникюр с фольгой: яркие и нейтральные идеи

Для маникюра используют не обычную фольгу из хозяйственного отдела, а специальную сусальную, которую также называют поталью. Эта сверхтонкая фольга продается в сжатом виде в баночках и в виде небольших листов. Классические цвета потали повторяют оттенки металлов – серебра, золота, бронзы. Выпускается и цветная фольга, и принтованная.

Фольга для ногтей хорошо сочетается с нюдом. Можно добавить золотые искорки по поверхности каждого ногтя, можно – подчеркнуть сусальным золотом свободный край по аналогии с французским маникюром.

Чем больше блестящей потали нанесено на ногти, тем наряднее смотрится их дизайн.

Красиво выглядят блики пурпурной фольги на нежно-розовом пастельном покрытии.

Цветную фольгу для ногтей можно комбинировать, создавая интересные сочетания оттенков.

Для новогоднего яркого маникюра можно смело использовать поталь для украшения всей поверхности ногтевой пластины.





Если не хочется очень яркого сияния, но душа просит необычного дизайна, попробуйте украсить фольгой один или несколько ногтей, а остальные оставить однотонными.





Оригинальная мысль – положить фольгу на нюдовую базу, а поверх нарисовать анималистический принт. Такой нейл-дизайн подойдет и для всех ногтей, и для выделения одного-двух.





Интересно сочетаются хаотичные блики потали с геометрическими фольгированными линиями.

Фольга может смотреться очень нежно в сочетании с нюдом и цветочным принтом.

Стильная идея – размещение крупных частей фольги в маникюре с мраморными линиями.

В сочетании с мраморным маникюром, выполненным в акварельной технике, фольга занимает особую роль, становясь изюминкой маникюра.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи фольгированного маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать их будет проще, если за основу взят удачный пример!