Бросила вуз, чтобы делать косметику: интервью с основательницей Ecomake Анастасией Федосовой

История бренда Ecomake началась на обычной кухне в Челябинской области, где студентка-химик Анастасия Федосова вручную смешивала свои первые образцы пудры и скрабов. Постепенно домашний эксперимент перерос в компанию с собственным производством на Урале, оборотом более 100 миллионов рублей и философией, в которой естественная красота становится не временным трендом, а осознанной позицией.

– Анастасия, вы запустили Ecomake в свой день рождения. Это простое совпадение или осознанный подарок самой себе?

– Я не планировала это специально. Так получилось, что к своему 19-летию я начала разработку бренда и поняла, что успеваю сделать запуск именно в свой день рождения. Теперь каждый март я отмечаю не только свой день рождения, но и день рождения бренда.





– Как отреагировало ваше окружение на то, что вы решили бросить химфак?

– Наверное, поддержали все, кроме мамы, так как она переживала, что я останусь без образования и меня никуда не возьмут, если что-то случится. Пришлось сделать это вопреки ее мнению, о чем я не жалею. Сейчас она тоже принимает мой выбор, но тогда это было тяжело. Поддержали подруги и друзья, а семья отнеслась настороженно.

– Есть ли желание продолжить обучение? Если да, то какое дополнительное образование хотите получить?

– Думала об этом, но скорее нет. Я понимаю, что как предприниматель должна грамотно собирать команду, организовывать процессы и создавать новые продукты и бренды, мыслить стратегически. Для этого образование не обязательно. Это не значит, что я против высшего образования – это важный этап для перехода от подростка к взрослому. Но в моем случае пока не вижу смысла. Возможно, позже ситуация изменится.





– Что вы почувствовали, когда впервые держали в руках баночку, созданную с нуля?

– Я помню, как долго создавалась рецептура пудры. Первые образцы были неудобными – скатывались на лице, оттенок и текстура не подходили. Это расстраивало. После 5-10 попыток получился образец, который есть у нас и сейчас, и который продается уже около шести лет. Я почувствовала гордость и радость, что создала продукт, который хочу видеть на своей коже и рекомендовать многим девушкам.





– Какой был самый сложный момент при переходе от домашней мастерской к полноценному производству?

– Переход был плавным, поэтому он не показался сложным. Сначала была домашняя мастерская в одной комнате, это длилось несколько месяцев. Меньше чем через год появилась лаборатория с кафельными стенами и металлическими столами. Самое сложное было найти финансирование на покупку мебели и оборудования. Я откладывала с выручки около 30-40 тысяч рублей в месяц и постепенно докупала все нужное. Сейчас регулярно инвестируем в производство и планируем дальше расширяться и автоматизировать процессы.





– Ваши родные просят совета по выбору косметики или стараются не затрагивать тему?

– Мы не часто обсуждаем эти темы. Иногда я делюсь экспертизой, но я не косметолог, а химик, который не закончил учебу. Могу дать общие советы. Обычно же разговоры про бизнес и команду.

– Кто из близких ваш самый строгий критик? Чьим советам доверяете?

– Сейчас критики нет. Раньше родители много обсуждали мои идеи. Сейчас строгий критик – я сама. Важные решения обсуждаю с мужем. Для меня важнее поддержка и вера в успех, понимание, что ошибки – это опыт.





– Какая бьюти-процедура ваша самая любимая?

– Чистка лица – не агрессивная, а атравматичная или гидрофэшл. Потому что это очень приятно, когда ты выходишь, а кожа максимально чистая, светящаяся и напитанная. Процедуру делаю нечасто, наверное, пару раз в год. Еще люблю массаж лица.

– Что сейчас находится на вашей полке в ванной? Предпочитаете минимализм?

– У меня полноценная линейка для лица: тоник, сыворотка, крем, пенка, злаковая умывалка. Иногда покупаю продукты конкурентов для теста, например гель для умывания с кислотами. Для тела и волос использую другие бренды. Я за минимализм – не нужно собирать много косметики, лучше покупать натуральные, подходящие коже и экономичные средства.





– Где грань между работой и жизнью, когда бизнес – ваше детище?

– Во время беременности и после рождения ребенка мой подход изменился. Раньше я много работала и не умела делегировать. Сейчас у меня всего пару планерок в неделю, остальное – работа по ситуации. В компании есть директор. В свободное время думаю о бытовых делах, семье и масштабировании бизнеса.

– Если бы у вас была возможность задать один честный вопрос главному конкуренту, что бы вы спросили?

– Спросила бы, в чем секрет успеха и как быстро вырасти. Я ценю общение с конкурентами, это важный опыт. Особенно вдохновляет международный рынок, где многие коллеги уже работают.