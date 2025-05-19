Открытие поп-апа d'Alba: репортаж с места событий

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В Санкт-Петербурге открылся первый pop-up store d’Alba. Клео.ру рассказывает, чем отличается такой формат магазина и почему надо успеть в нем побывать.

Что такое поп-ап?

Поп-ап магазины (или pop-up store) – это история временная, но очень яркая. Точки продаж в таком формате открывают лишь крупные бренды, которые хотят познакомить с бестселлерами больше покупателей: здесь проводят бесплатные консультации, разыгрывают призы и продают продукцию с приятными скидками. 

Фото: архивы пресс-службы d'Alba

Первый pop-up store d’Alba в Санкт-Петербурге открылся недавно, в Северном Атриуме ТРЦ "Галерея", и будет работать до 14 июля. Здесь представлен практически весь ассортимент бренда, включая новинки и бестселлеры d’Alba. На протяжении всей работы pop-up store предлагает интересные и выгодные акции.

Фото: архивы пресс-службы d'Alba

Попытать удачу

Помимо возможности попробовать продукцию бренда, подобрать уход с учетом индивидуальных особенностей кожи и отлично сэкономить (скидки до конца мая составят до 50%), в поп-апе можно попытать удачу и выиграть классные призы. 

Фото: архивы пресс-службы d'Alba

Всех покупателей ждет беспроигрышная лотерея (1 чек – 1 попытка), в которой будут участвовать в том числе и полноразмерные продукты стоимостью до 9900 рублей.

Фото: архивы пресс-службы d'Alba

Каждый покупатель получит очаровательный брелок с миниатюрой крема для рук, а при покупке от 5000 рублей посетителям вручат брендированные тапочки d’Alba. Кроме того, в бутике будет представлено много подарочных наборов, и при покупке любого из них можно получить косметичку оттенка ivory или pink на выбор. 

Фото: архивы пресс-службы d'Alba

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

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