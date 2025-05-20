Запах лета: гид по главным парфюмерным трендам

Все цветет

Очевидный выбор на весну и лето – цветочные композиции, и можно не бояться показаться банальной и предсказуемой, выбирая одну из них. В этом году в тренде ноты цветения плодовых деревьев (груши, вишни), жасмина, экзотических банановых цветов. Их интересные сочетания, например, с ветивером, как в парфюмерной флористической новинке Daisy Wild от Marc Jacobs, или с малиной, как в аромате 12:00 от Noys, звучат легко и вместе с тем надолго остаются в памяти.





Сезон клубники

Свежая, яркая и игривая, клубника стала одним из главных парфюмерных трендов лета 2025. Эту ягодную ноту можно встретить во многих композициях. Например, один из запоминающихся ароматов этого лета - клубничное шампанское Alan Bray Maison Strawberry Champagne.





Ключевой компонент аромата Spiky Muse от Ex Nihilo – клубничная настойка. В обрамлении розы и фисташкового аккорда она звучит вкусно и необычно, делая аромат женственным и ничуть не легкомысленным.





Морские каникулы

Свежие, акватические ароматы стали летней классикой. Однако не все так просто. В этом сезоне парфюмеры рекомендуют выбирать сложные композиции, которые помимо водных нот сочетают в себе глубокие аккорды – например, такие, как в новой парфюмерной воде SIU Dolce Far Niente. Она раскрывается с нот сочной вишни, свежего бергамота и едва уловимой нежности кокосового молока. Затем мы слышим брызги морской воды, ароматные лепестки иланг-иланга и туберозы, а в шлейфе наслаждаемся морской солью и благородным белым мускусом.





На десерт

Тирамису, ваниль, взбитые сливки, – сладкие парфюмы не сдают свои позиции и остаются актуальными не только в холодное время года. Один из самых ярких гурманских ароматов – Vanilla Sex от Tom Ford. Чувственный и притягательный, он сочетает абсолют ванили, цветочные аккорды, эссенцию горького миндаля, и идеально подходит для летних вечеров и романтических свиданий.

Фисташковые ноты в гурманских ароматах – одни из самых трендовых в этом сезоне. Аппетитные, но не приторные, освежающие, словно фисташковое мороженое, они украсили много интересных парфюмов – например, новинки Angel Stellar от Mugler и Latte Pistachio от New Notes.

Вторая кожа

Хочется чего-то более глубокого, чем гурманские парфюмы и цветочно-фруктовые композиции? Тогда есть смысл обратить внимание на альдегидные древесно-мускусные композиции. Например, новинка этого года от Byredo, Blanche Absolu, ассоциируется с моментом, когда вы вдыхаете аромат свежезастеленного постельного белья. Это чистый, успокаивающий запах, в основе которого – терпкий мускус, воздушный кашмеран и согревающий амброксан, продолжающиеся нотами жасмина, фиалки и розы.



