Осенний френч: 10 идей маникюра, которые заменят скучную классику

Если вам надоел традиционный французский маникюр, эта подборка для вас! Осенние тренды 2025 года предлагают смелые и элегантные альтернативы, которые сделают ваши руки стильным акцентом образа.
Бордовый френч
Один из самых трендовых цветов осени – бургунди – актуален не только в однотонном маникюре, но и в цветном френче.
Бордовый френч требует безупречной формы ногтей. Он отлично смотрится на миндалевидной и овальной форме, но может утяжелять короткие квадратные ногти.
Полька-дот
Ногти в горошек – самый простой и стильный дизайн, невероятно популярный этой осенью. В сочетании с френчем получается очень мило и необычно.
Интересная идея – отзеркалить цвета на разных руках. На одной сделать черные кончики в белый горошек, на другой – белые в черный.
Вариант для тех, кому хочется добавить цвета: свободный край ногтя цвета матча-латте, украшенный шоколадными точками. Звучит восхитительно, выглядит не хуже!
Френч в горошек может играть не только сольную роль, но и быть частью сложного дизайна, состоящего из множества других элементов.
Животные инстинкты
Анималистические узоры на ногтях красиво сочетаются с осенними образами: подходят и к дениму, и к тренчу, и к пальто.
Акварельный черепаховый узор на кончиках ногтей – нежно и очень по-осеннему.
Игра на контрастах
Вы привыкли быть в центре внимания и никак не привязаны к дресс-коду? Тогда вам стоит попробовать яркие варианты френча с необычными сочетаниями контрастных оттенков.
Для такого френча подойдут любые цвета, не бойтесь экспериментировать: нейл-инфлюенсеры рекомендуют замиксовать серый с ванильным, шоколадный с серым, молочный с коричневым.
Зачем ограничиваться одним или двумя цветами, когда можно собрать на ногтях всю осеннюю палитру? Попробуйте накрасить каждый кончик ногтя по-разному, используя модные цвета осени – бордовый, сливовый, шоколадный, пыльно-лавандовый.
Не забудьте сохранить понравившиеся идеи осеннего френча для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!