Осенний френч: 10 идей маникюра, которые заменят скучную классику

Бордовый френч

Один из самых трендовых цветов осени – бургунди – актуален не только в однотонном маникюре, но и в цветном френче.

Бордовый френч требует безупречной формы ногтей. Он отлично смотрится на миндалевидной и овальной форме, но может утяжелять короткие квадратные ногти.

Полька-дот

Ногти в горошек – самый простой и стильный дизайн, невероятно популярный этой осенью. В сочетании с френчем получается очень мило и необычно.

Интересная идея – отзеркалить цвета на разных руках. На одной сделать черные кончики в белый горошек, на другой – белые в черный.

Вариант для тех, кому хочется добавить цвета: свободный край ногтя цвета матча-латте, украшенный шоколадными точками. Звучит восхитительно, выглядит не хуже!

Френч в горошек может играть не только сольную роль, но и быть частью сложного дизайна, состоящего из множества других элементов.

Животные инстинкты

Анималистические узоры на ногтях красиво сочетаются с осенними образами: подходят и к дениму, и к тренчу, и к пальто.

Акварельный черепаховый узор на кончиках ногтей – нежно и очень по-осеннему.

Игра на контрастах

Вы привыкли быть в центре внимания и никак не привязаны к дресс-коду? Тогда вам стоит попробовать яркие варианты френча с необычными сочетаниями контрастных оттенков.

Для такого френча подойдут любые цвета, не бойтесь экспериментировать: нейл-инфлюенсеры рекомендуют замиксовать серый с ванильным, шоколадный с серым, молочный с коричневым.

Зачем ограничиваться одним или двумя цветами, когда можно собрать на ногтях всю осеннюю палитру? Попробуйте накрасить каждый кончик ногтя по-разному, используя модные цвета осени – бордовый, сливовый, шоколадный, пыльно-лавандовый.





Не забудьте сохранить понравившиеся идеи осеннего френча для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!