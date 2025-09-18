Бьюти-новости сентября 2025: интересное в этом месяце

Новинки в гамме Hydrabio от Bioderma

Линейка Hydrabio для обезвоженной и чувствительной кожи пополнилась тремя новинками и получила масштабное обновление. Знакомые многим кремы – легкий для нормальной и комбинированной кожи и насыщенный для сухой – теперь в новых флаконах и с усовершенствованными формулами. Помимо интенсивного увлажнения (спасибо запатентованному комплексу с гиалуроновой кислотой и глицерином!), средства создают надежный щит против агрессивных факторов среды: ветра, холода, загрязнений и стресса.





В гамме также появился новый продукт – очищающий увлажняющий гель Hydrabio. Он бережно удаляет макияж и загрязнения с лица и области вокруг глаз благодаря мицеллярной технологии. Медь и цинк в составе эффективно регулируют себум, не пересушивая кожу и сохраняя ее природный микробиом.

Патчи для глаз Vita Toning Eye Patch от d'Alba

Если ваша кожа вокруг глаз выглядит уставшей и потерявшей тонус, эта новинка – то, что нужно, чтобы быстро это исправить. Патчи Vita Toning Eye Patch созданы на основе гидрогеля и имеют в составе мощный коктейль – комплекс с экстрактом белого трюфеля, витамином С и глутатионом.





Патчи не сползают и обладают легким охлаждающим эффектом. Производитель предлагает оставлять их на 40-50 минут – этого времени хватит, чтобы принять ванну или досмотреть сериал.

Еще один герой обновленной линейки – тонер Vita Toning Serum Toner. Его формула – настоящий суперфуд для кожи: здесь и экстракт белого трюфеля, и гидролат облепихи, и целый отряд активов в виде ниацинамида, аденозина и керамидов. Работает комплексно: увлажняет, выравнивает тон и текстуру кожи, возвращает ей здоровое сияние и, конечно, балансирует pH.





Уход для волос с гиалуроновой кислотой от Apivita

Греческий бренд натуральной косметики APIVITA представил новую увлажняющую линейку для волос. В основе гаммы из шести средств – дуэт стабилизированного меда и низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, которые работают в тандеме для глубокого и длительного увлажнения.





Продукты на 96% состоят из натуральных компонентов и подходят для трехступенчатого ухода: очищения шампунем, питания кондиционером и интенсивного восстановления маской. Формулы не просто увлажняют – они уменьшают пушистость, повышают эластичность и возвращают волосам гладкость и блеск без утяжеления.





Дезодоранты-сыворотки от SMORODINA

Бренд натуральной косметики SMORODINA выпустил коллекцию дезодорантов-сывороток, которые меняют правила игры. Это уже не просто защита от запаха, а полноценный уход за кожей тела. Каждый дезодорант обогащен активами из мира ухода за лицом: кислотами, цинком, адаптогенами. Они не только защищают, но и решают конкретные проблемы – осветляют кожу, предотвращают раздражение и вросшие волосы.





Формулы объединяют четыре ключевых ингредиента: триэтилцитрат для нейтрализации запаха, алюмо-калиевые квасцы для создания защитного барьера, пребиотики для баланса микробиома и кислоты для регуляции pH. Они работают комплексно, не блокируя естественное потоотделение. Частью ритуала стали и необычные ароматы в стиле бренда: бодрящий лайм-юзу, гармоничный бергамот-кедр, яркий ревень-смородина и нежный шалфей-клубника.

Антивозрастная линейка Defence My Age от BioNike

Итальянский дермокосметический бренд BioNike, известный своими гипоаллергенными формулами, представил в России три серии для комплексного ухода в период возрастных изменений. Линейка разработана с учетом разных потребностей зрелой кожи.





Серия Pearl – для первых признаков старения (30+). Формулы с неопептидом-1 и витамином С стимулируют выработку коллагена, дарят коже сияние и упругость. Серия My Age – для более выраженных возрастных изменений. Комплекс с полисахаридом кассии и гиалуроновой кислотой укрепляет кожный каркас и улучшает плотность. Линия Gold – для интенсивного восстановления (50+). Формула с пептидами и маслом ши глубоко питает, разглаживает и возвращает коже комфорт.





Новинки для макияжа от Vivienne Sabo

Французский бренд выпустил сразу несколько новинок: плотный консилер в трех оттенках и три туши для ресниц.

Консилер Coverture – стойкий продукт с плотным покрытием, который маскирует темные круги, несовершенства и воспаления, оставаясь незаметным на коже благодаря естественному матовому финишу. Его секрет – в адаптивной формуле, которая не сушит кожу и позволяет легко регулировать покрытие от среднего до максимального. Используйте его как классический консилер, базу под тени или для точечной коррекции – обещают, что он справится со всеми задачами!





Помимо консилера, бренд представил юбилейную коллекцию тушей Cabaret Legende. Всего вышло три вида переливающихся флаконов в красном, матово-черном и золотом исполнении: тушь Legende Rouge с волнообразной силиконовой щеточкой создаёт эффект накладных ресниц, Legende Noir с классической ворсовой щеточкой дарит объем и разделение, Legende D’OR с улучшенной пластиковой щеточкой обеспечивает максимальную длину и комплексный уход благодаря пептидам в составе.





Коллаборация Geltek и "Союзмультфильма"

Новая неожиданная коллаборация, которая возвращает в детство! Бренд Geltek объединился с легендарной киностудией "Союзмультфильм", чтобы создать ностальгическую коллекцию средств.





В коллекцию вошли бестселлеры Geltek: гель для душа с кислотами – для грациозной Багиры; мультипротектор SPF50 – для любителей поработать в отпуске в бархатный сезон, как Бонифаций; флюид для тела Retinol Care – для дерзкой принцессы Трубадурочки, чтобы быть уверенной в себе, когда носишь ультракороткие мини; липидовосполняющий крем Skin Bond, который всегда помогает в сложной ситуации, как старый добрый приятель Волк; солнцезащитный увлажняющий флюид – для мечтателей, которые визуализируют путешествие на Таити и собираются заранее, как попугай Кеша.





BBB-крем для лица Celebrity Skin от SOKOLOV BEAUTY

Кажется, грядет новая эра тонирующего ухода – бренд SOKOLOV BEAUTY выпустил BBB-крем. И это не отнюдь опечатка, а три буквы B, которые расшифровываются как Blur Beauty Balm. Этот интеллектуальный крем создает эффект легкой вуали, визуально заполняет поры и морщинки, не забивая их. В результате кожа становится ровная и сияющая, словно обработанная ретушью.





Формула-хамелеон подстраивается под любой оттенок кожи – от самого светлого до смуглого. Никаких разводов и эффекта маски: получается естественное покрытие с легким сиянием. Невесомая текстура и компактный спонж в форме капли позволяют наносить крем даже на бегу – в такси или между встречами.

Помимо декоративного эффекта, ВВВ-крем увлажняет и омолаживает кожу благодаря формуле с антивозрастными компонентами и имеет SPF 25.





Пудры и блески от NRAV

Осенние новинки макияжа от бренда NRAV дают понять, что главное для стильного образа – это идеальный тон и соблазнительный блеск губ. В центре внимания – две многофункциональные минеральные пудры: Powder Skinture для выравнивания текстуры и создания эффекта безупречной кожи с матовым финишем, а также Matt Powder для контроля жирного блеска и фиксации макияжа на 10 часов. Пудра представлена в пяти универсальных оттенках – от светлого нейтрального до насыщенного теплого.





Для губ вышли два новых оттенка блеска с уходовой формулой: первый – с сочным прозрачным сиянием, второй – с мерцающими частицами для объема. Оба продукта обогащены маслом жожоба и витамином Е, чтобы губы оставались увлажненными весь день.



