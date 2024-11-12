Макияж в оттенке бургунди: главный бьюти-тренд

Акцент на губы

Очень стильный вариант для тех, кто комфортно чувствует себя с яркой помадой, – макияж с темно-винными губами. Особенно украшает помада в оттенках бургунди девушек со светлой кожей, не тронутой загаром.

Большинство визажистов рекомендуют сфокусировать все внимание на губах, не выделяя глаза, брови и скулы. Кожа лица при этом должна быть гладкой и сияющей: важно не забыть про праймер и неплотный тональный крем, которые скроют все несовершенства. Брови можно едва подчеркнуть оттеночным гелем, зачесав волоски наверх. Ресницы прокрасить до комфортного вам объема.





Внимание на глаза

Еще один вариант, который будет в тренде весь осенне-зимний сезон, – бургунди-макияж с акцентом на глаза. Можно выбрать яркий вариант с насыщенными винными смоки или ограничиться стрелками цвета темного винограда.

Насыщенные смоки в цвете бургуди особенно подходят к карим и зеленым глазам. Для голубых и серых лучше выбрать вариант со стрелками в темно-винном оттенке: они не создадут эффект заплаканных глаз и смотрятся более модно, чем классические черные.

Актуальна сейчас и тушь оттенка бургунди – издали она кажется более приглушенной, чем классическая черная, и вносит изюминку в любой образ.









Все и сразу

Визажисты Chanel предлагают более смелый вариант: не акцентироваться на одних губах и добавить красок в макияж глаз. Надо сказать, что в сочетании с сияющими винно-розовыми тенями помада бургунди выглядит вполне органично. Но это точно вариант не на каждый день, а более праздничный образ.

Красиво смотрится темно-бордовая помада и с коричневыми смоки. Главное в таком макияже не переборщить: лучше обойтись без выраженного скульптурирования лица и не рисовать графичные брови. Тогда образ будет гармоничным и сбалансированным.



