Макияж в оттенке бургунди: главный бьюти-тренд

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Бургунди - самый трендовый оттенок осенне-зимнего сезона, причем не только в одежде, но и в макияже. Рассказываем про самые актуальные бьюти-образы с винными акцентами.

Акцент на губы

Очень стильный вариант для тех, кто комфортно чувствует себя с яркой помадой, – макияж с темно-винными губами. Особенно украшает помада в оттенках бургунди девушек со светлой кожей, не тронутой загаром.

Фото: архив пресс-службы Shik Cosmetics

Большинство визажистов рекомендуют сфокусировать все внимание на губах, не выделяя глаза, брови и скулы. Кожа лица при этом должна быть гладкой и сияющей: важно не забыть про праймер и неплотный тональный крем, которые скроют все несовершенства. Брови можно едва подчеркнуть оттеночным гелем, зачесав волоски наверх. Ресницы прокрасить до комфортного вам объема.

Фото: соцсети / @haileybieber

Фото: архивы пресс-служб. Помада-блеск для губ Satin, #03, SHIK; Помада для губ ISCREAM, #04, Coffee For Bear; Помада The Longwear, #270, 3INA; Матовая помада для губ Modernmatte Powder, #524, Shiseido

Внимание на глаза

Еще один вариант, который будет в тренде весь осенне-зимний сезон, – бургунди-макияж с акцентом на глаза. Можно выбрать яркий вариант с насыщенными винными смоки или ограничиться стрелками цвета темного винограда.

Фото: соцсети / @makii.up

Насыщенные смоки в цвете бургуди особенно подходят к карим и зеленым глазам. Для голубых и серых лучше выбрать вариант со стрелками в темно-винном оттенке: они не создадут эффект заплаканных глаз и смотрятся более модно, чем классические черные.

Актуальна сейчас и тушь оттенка бургунди – издали она кажется более приглушенной, чем классическая черная, и вносит изюминку в любой образ.

Фото: архивы пресс-служб. Тушь для ресниц Lash Sensational Веерный объем, цвет Бургунди, Maybelline New York; Кремовые тени с эффектом сияния Extra Dimension, оттенок Smoky Mauve, MAC; Карандаш Super Smooth Waterproof & Longstay, №52, SEVEN7EEN; Цветная тушь Maxi Mod Volume & Definition, 03 Plum, KIKO Milano

Фото: соцсети / @muah_mamaeva

Все и сразу

Визажисты Chanel предлагают более смелый вариант: не акцентироваться на одних губах и добавить красок в макияж глаз. Надо сказать, что в сочетании с сияющими винно-розовыми тенями помада бургунди выглядит вполне органично. Но это точно вариант не на каждый день, а более праздничный образ.

Фото: архивы пресс-службы Chanel

Красиво смотрится темно-бордовая помада и с коричневыми смоки. Главное в таком макияже не переборщить: лучше обойтись без выраженного скульптурирования лица и не рисовать графичные брови. Тогда образ будет гармоничным и сбалансированным.

Фото: соцсети / @tifanik_makeup

Мария Орешкина

Редактор

 

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