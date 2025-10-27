Осенний апгрейд: как пересмотреть уход с учетом сезонных потребностей кожи?

От тусклости к сиянию

После летнего сезона многие сталкиваются с комплексом проблем: появляются зоны гиперпигментации, тон лица становится неравномерным, кожа теряет естественное сияние и выглядит уставшей.





Самое время подключать витаминную артиллерию! Ищите средства с витамином С, глутатионом и ниацинамидом – эта тройка работает как команда супергероев против тусклости, выравнивает тон лица и возвращает коже здоровое сияние.

Например, в обновленной линейке d'Alba Vita Toning эти компоненты объединились с экстрактом белого трюфеля – природным источником витаминов группы В, способствующим восстановлению кожи и нормализации клеточного метаболизма. Благодаря уникальной технологии капсулирования витамины сохраняются в свежем, стабильном состоянии, что улучшает впитывание активных ингредиентов и повышает их эффективность.





План действий

Для достижения оптимального результата важно придерживаться регулярного использования – наносить средства на очищенную кожу утром и вечером, соблюдая порядок, рекомендованный косметологами.

✔ После умывания используйте тонер для лица Vita Toning Serum Toner: его усиленная формула с экстрактом белого трюфеля, гидролатом облепихи (11.76%), глутатионом, увлажняющим комплексом Oligo На, керамидами, ниацинамидом и аденозином не только регулирует рН кожи, но и улучшает рельеф, возвращает сияние и выравнивает тон, увлажняет. А главное – подходит абсолютно для любого типа кожи. Тонер мгновенно впитывается, поэтому не нужно ждать перед следующим этапом.





✔ Для усиления эффекта ухода, укрепления липидного барьера, улучшения эластичности кожи нанесите сыворотку для лица White Truffle First Oil Capsule Serum с витаминными капсулами в составе. Созданная с использованием липосомальной технологии, сыворотка имеет очень легкую текстуру и не ощущается на коже, в то время как ее компоненты проникают через кожный барьер, работая в глубоких слоях эпидермиса.





✔ Важнейший этап, который важно повторять дважды в день – утром и вечером – увлажнение кожи. С этой задачей лучше всего справится инновационный крем для лица с витаминными капсулами Vita Toning Capsule Cream, разработанный для глубокого питания кожи, выравнивания тона, уменьшения видимости морщин и восстановления упругости. Благодаря капсульной технологии активные компоненты высвобождаются при нанесении, обеспечивая максимальную эффективность.





Формула крема в тубе была обновлена и улучшена: теперь, помимо витамина С, ниацинамида, глутатиона, гиалуроновой кислоты и церамидов, средство содержит витамин К и гидролат облепихи (53%), насыщенный витаминами и обладающий антиоксидантными и осветляющими свойствами. Крем производится в различных упаковках: в баночке или тубе для более мобильного использования.

✔ Чтобы результаты работы средств сохранялись, ежедневно используйте солнцезащиту – даже в пасмурную погоду. Это предотвратит образование новой пигментации и закрепит достигнутый эффект.

От уставшего взгляда к свежему

Сокращение светового дня и пасмурная октябрьская погода влияют не только на общее самочувствие, но и на качество сна и отдыха. Темные круги под глазами становятся заметнее, а кожа век истончается и теряет эластичность.

План действий

Если в летнее время вы использовали патчи только после вечеринок и бессонных ночей, то осенью косметологи рекомендуют добавить их в ежедневный уход. Радует, что это не очередной утомительный этап бьюти-рутины, а приятная SPA-процедура, которая работает, пока вы занимаетесь утренними делами или смотрите вечерний сериал.





Витаминные патчи для области вокруг глаз с осветляющим эффектом Vita Toning Eye Patch содержат антиоксидантный коктейль для области вокруг глаз с эксклюзивным комплексом Truvita, в который входят экстракт белого трюфеля, витамин С и глутатион. В отличие от большинства средств подобного формата, патчи Vita Toning можно держать не 20 минут, а 40-50: это не только средство для быстрого преображения, но и полноценный омолаживающий уход, который повышает упругость кожи и уменьшает выраженность морщин. По мере впитывания полезных ингредиентов патчи постепенно становятся тоньше: это позволяет понять, что средство отдало максимум пользы – и пора его снимать.





От шелушения к гладкости

Частая осенняя проблема – шелушение кожи, которое только усугубляется и подчеркивается при нанесении тонирующих средств. Это защитный барьер кричит о помощи после встречи с холодным ветром и перепадами температур.

План действий

Если кожа выглядит обезвоженной, нужно пересмотреть свой подход к очищению и увлажнению, чтобы как можно скорее восстановить гидролипидный барьер.

✔ Для умывания используйте деликатные формулы, не пересушивающие кожу, – например, гидрофильное масло-пенку.

✔ В зависимости от типа кожи и степени обезвоженности, добавьте к сыворотке и крему Vita Toning лосьон для лица с витаминным комплексом White Truffle Moisturizing Serum Lotion. Если наносить его после сыворотки и перед кремом, он работает как дополнительный питательный шаг ухода, обеспечивая интенсивное увлажнение обезвоженной кожи. Это отличное решение для морозных и ветреных дней, а также для сухого эпидермиса.

Реклама. ООО "Дальба Рус" / ИНН 9710116278

erid: 2W5zFH3Wvq6