Женщины всего мира давно перестали мириться с возрастными изменениями. На сегодняшний день появилась возможность оперативно устранять выраженные признаки старения.

Существует множество способов подтяжки лица, которые способны не только убрать характерные черты неизбежного процесса старения, но и предупредить их. Разобраться в современных методах борьбы с возрастным птозом нам помог известный пластический хирург Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic Анвар Шухратович Салиджанов.

Прорыв ХХI века

Эндоскопическая подтяжка лица – это современный щадящий метод омоложения. Преимуществом данной операции является возможность подтянуть не только кожу, но и мышечный каркас, что несомненно, дает более естественный вид омоложения. Показаниями для эндоскопической подтяжки могут служить асимметрия лица, опущение уголков глаз, птоз и другие возрастные изменения.

Данная операция хорошо сочетается с ментопластикой, ринопластикой. Различают эндоскопическую подтяжку верхней трети лица (или лба) и подтяжку средней зоны лица.

В первом случае можно добиться более высокого положения линии брови, устранить глубокие морщины лба. Во-втором случае устраняются глубокие носогубные складки, слезная борозда, дефицит мягких тканей у нижнего края орбиты, увеличение объема мягких тканей в области скул.

Эти операции часто выполняются самостоятельно, реже - вместе или входят в объем хирургического лечения при SMAS-лифтинге. Операции проводятся под общим наркозом, поэтому дискомфорта и боли пациент не чувствует. Весь объем хирургического вмешательства выполняется через небольшие проколы с помощью специального инструментария под контролем изображения выполнения хода операции на мониторе.

Основное преимущество операции – отсутствие в видимых областях лица длинных разрезов.

Противопоказаниями к эндоскопической подтяжке в первую очередь являются сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, диабет. В реабилитационный период на лице несколько дней может сохраняться отек, покраснение кожных покровов.

Однако само восстановление после операции проходит быстро: всего через несколько дней можно будет вернуться к привычному образу жизни. Результат от эндоскопической подтяжки сохраняется в течение 7–10 лет.

Куда шея повернет

Платизмопластика – современная операция по подтяжке подкожной мышцы шеи, целью которой является коррекция первых признаков старения.

Платизмопластика может решить такие проблемы, как:

потеря четкости контура шеи;

общее отвисание кожи;

появление второго подбородка.

Платизмопластика чаще выполняется в сочетании с SMAS-лифтингом и липосакцией шеи.

Существует несколько видов операции:

при медиальной платизмопластике выполняется корсетная подтяжка подкожной мышцы с фиксацией ее по средней линии. Результат - устранение нависающего второго подбородка.

выполняется корсетная подтяжка подкожной мышцы с фиксацией ее по средней линии. Результат - устранение нависающего второго подбородка. при латеральной платизмопластике происходит натяжение подкожной мышцы шеи в наружном направлении. Результат —более четкая линия нижней челюсти и улучшение угла между шеей и подбородком.

Операция проводится под общим наркозом, и ее продолжительность в среднем составляет около двух часов. В восстановительный период пациенту придется некоторое время носить компрессионную повязку и поддерживающий корсет. Синяки и отечность проходят в течение недели. Как правило, к этому же времени снимаются швы. На месяц необходимо будет ограничить физическую активность, посещение солярия, саун и бассейна.

Окончательный эффект после операции можно будет оценить примерно через полгода.

Открой глаза

Блефаропластика – операция, которая помогает избавиться от морщин под глазами и делает взгляд более открытым. Операция выполняется как под местной анестезией, так и под наркозом. Блефаропластика —термин обобщающий, к нему можно отнести не только устранение морщин, но также хирургическую коррекцию птоза верхнего века, ориентальную блефаропластику (хирургическую реконструкцию восточного строения верхнего века).

Окончательный результат блефаропластики, можно будет оценить спустя всего две недели после проведения операции.

Важный совет: необходимо с большой ответственностью отнестись к выбору клиники и пластического хирурга. Только опытный специалист может подсказать, какой метод борьбы с возрастным птозом подходит именно вам. И, конечно, соблюдение всех рекомендаций врача в реабилитационный период поможет вам еще долго не видеть в зеркале никаких признаков преждевременного старения.

Салиджанов Анвар Шухратович ‒ известный хирург, доктор медицинских наук, пластический хирург Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic. За плечами ‒ более 30 лет опыта работы, тысячи успешных операций, в том числе повторная пластика различной степени сложности.