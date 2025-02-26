Оливковое масло в уходе за кожей и волосами

Продукт, который есть в доме почти каждого из нас, полезен не только при употреблении в пищу. Оливковое масло недаром называют "жидким золотом": с его помощью можно улучшить качество волос и кожи.

Какое масло эффективнее?

Для бьюти-процедур подойдет только натуральное оливковое масло первого отжима (extra virgin). Оно богато полезными веществами, которые благотворно влияют на кожу и волосы: олеиновой кислотой, обладающей увлажняющим эффектом, витамином Е, защищающим от повреждений, вызванных свободными радикалами, полифенолами, известными своими противовоспалительными свойствами, витаминами А и К, регулирующими производство кожного сала и улучшающими кровообращение в коже.





Кому подходит?

Несмотря на беспроигрышный витаминный состав, оливковое масло подходит не всем. С осторожностью нужно использовать его, если у вас жирная кожа головы: в этом случае нужно смывать его с корней глубоко-очищающим шампунем или же наносить только на кончики. Кроме того, не стоит злоупотреблять оливковым маслом обладателям жирного типа эпидермиса: его плотная текстура может затруднять дыхание кожи и способствовать образованию комедонов и прыщей.





Используем для лица

Для снятия макияжа: оливковое масло эффективно растворяет водостойкий макияж. Нанесите его на ватный диск в чистом виде или добавьте две-три капли на диск с мицеллярной водой и приступайте к удалению декоративной косметики. После демакияжа с оливковым маслом обязательно умойтесь с пенкой или гелем.





Для приготовления домашних масок: если ваша кожа склонна к сухости, смешайте мякоть половины спелого авокадо с 1 чайной ложкой оливкового масла, нанесите плотным слоем на лицо на 30 минут, затем смойте водой. Для нормальной кожи смешайте жидкий натуральный мед и оливковое масло в пропорции 1 к 1, нанесите на 20 минут, – такая маска возвращает сияние тусклой коже и благотворно влияет на ее микробиом. Для жирной кожи можно использовать оливковое масло для смягчения глиняных масок: добавьте 1 чайную ложку при замешивании сухой глины с водой, и средство будет меньше сушить эпидермис.

Используем для волос

Без добавок: немного подогрейте масло в микроволновке или на водяной бане. Нанесите теплое масло на корни волос, равномерно распределяя его по всей длине до самых кончиков. В течение 5 минут помассируйте кожу головы. Соберите волосы, наденьте одноразовую шапочку и утеплите полотенцем. Оставьте маску на час-полтора, затем тщательно вымойте голову шампунем. Такая маска служит отличной профилактикой выпадения, укрепляет луковицы волос, способствует их блеску и эластичности.

Для защиты от повреждений: добавьте пару капель масла в кондиционер или маску для волос непосредственно перед нанесением. Это усилит питательный эффект и при этом не утяжелит пряди.

Для ускорения роста волос: смешайте 2 столовые ложки оливкового масла с чайной ложкой свежевыжатого лимонного сока. Нанесите на волосы на час, затем вымойте голову, как обычно. При нанесении дважды в месяц эта маска стимулирует спящие фолликулы, обеспечивает блеск локонов и делает их сильнее.

Используем для тела

Для приготовления скраба: смешайте оливковое масло с сахаром, добавьте 2-3 капли апельсинового эфирного масла, используйте раз в неделю во время принятия душа. Такой натуральный скраб обеспечит хороший отшелушивающий эффект, питание кожи и выравнивание ее рельефа.





Для обогащения лосьона: если вам не хватает увлажнения в купленном средстве для тела, но выбрасывать его жалко, можете сделать его более питательным, добавив в него оливковое масло. Но не стоит наливать масло во всю бутылочку сразу, эффект будет лучше, если добавлять по 1-2 капли в каждую порцию крема непосредственно перед нанесением.

Для увлажнения рук: смешайте столовую ложку оливкового масла и 1 желток, нанесите на руки до запястий, наденьте латексные или целлофановые перчатки. И опустите руки в перчатках в теплую ванночку так, чтобы вода не заливалась внутрь. Благодаря термоэффекту компоненты лучше воздействуют на кожу, разгладят ее, залечат трещинки и шелушения. 30 минут достаточно, чтобы маска сработала, далее нужно смыть ее водой и нанести крем.

Готовая косметика

Для тех, кто не любит домашние средства и предпочитает готовую косметику, выпускается множество средств с оливковым маслом в составе. Его добавляют в лосьоны и баттеры для тела, в скрабы и пенки для умывания, в маски и шампуни для волос.