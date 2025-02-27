Контуринг лица: лайфкаки от визажиста

На вопросы "Клео.ру" отвечает Анастасия Ионова, визажист-гример, блогер, автор канала "Запахло бьюти".





– Как, на ваш взгляд, трансформировалось отношение к контурингу за последние несколько лет?

– Все очень сильно поменялось. Раньше все сходили с ума по контурингу от Ким Кардашьян, с помощью которого можно было буквально нарисовать себе новое лицо. Мне никогда это не было близко, и я рада, что сейчас в моде естественность и индивидуальность. По-моему, важнее подчеркивать свою красоту и изюминку, а не пытаться рисовать себе новое лицо в угоду стандартам.

– Какой контуринг актуален в настоящий момент? Есть ли ему место в повседневном макияже?

– Сейчас наиболее актуален лифтинг-контуринг, который помогает визуально сделать лицо более подтянутым. Я обожаю эту технику и в повседневном, и в вечернем макияже. Главное, все хорошо растушевать.





– Какие ошибки чаще всего совершают новички при использовании контуринга? Как избежать эффекта "грязного" макияжа?

– Самая частая причина "грязного" контуринга – это неверно подобранный продукт и инструмент. Для кремовых средств лучше использовать спонж (не забываем, что он должен быть влажным) или кисть из синтетического ворса. Кисть может быть округлой формы или скошенной – как вам удобнее. Для сухой коррекции можно выбрать мягкую кисть из натурального или смешанного ворса. По форме они могут быть факелообразными, скошенными и округлыми. Сухой скульптор лучше наносить на кожу, на которой уже есть пудра.





– Возможно ли контурирование румянами или вы все-таки предпочитаете для этого специальные продукты?

– Конечно! Я обожаю использовать кремовые румяна вместо скульптора. Считаю, что это также отлично помогает подчеркнуть черты лица и сделать его свежим, как будто вы только что вернулись с отдыха. Кстати, контуринг бронзером тоже выглядит супер.

– Какая техника нанесения контура, по вашему мнению, самая эффективная?

– Я считаю, что нет единого шаблона для всех, так как у всех нас разные лица, это важно учитывать. Контуринг, прежде всего, помогает нам сделать лицо более пропорциональным с помощью теней в нужных местах. Есть небольшой лайфхак. Делим лицо на 3 части: лобная часть, центральная и нижняя часть с челюстью и подбородком. Смотрим, насколько все пропорционально, какая часть меньше или больше, и начинаем выравнивать. Например, если у вас овальная форма лица, то мы можем сделать контуринг на лбу, скулах и нижней части лица. А если личико круглое с маленьким подбородком и большим лбом, то контуринг может понадобиться только на лбу и скулах, а нижнюю часть трогать уже ни к чему.

– Будучи визажистом, какой повседневный макияж предпочитаете? Используете контурирующие продукты или редко?

– Когда мне хочется быть дерзкой и сделать лицо более худым и точеным, то я прибегаю к скульптору. В основном я делаю это в вечерних макияжах. Но мой повседневный макияж не обходится без контуринга румянами или бронзером. Кремовый или сухой продукт? Я всегда выбираю по настроению и оттенку румян или бронзера, которые хочу нанести.

– Вы поддерживаете моду на кремовые продукты для контурирования? Или считаете, что проще работать с сухими текстурами?

– Я обожаю кремовые продукты. Но если говорить о клиентах, то я всегда учитываю тип, состояние кожи, а также повод для макияжа. Для нормальной и комбинированной кожи можно использовать и сухие, и кремовые продукты. Для сухой я бы советовала отдать предпочтение кремовым продуктам, а для жирной – сухим. Но опять же, только вы решаете, какими продуктами пользоваться. Главное, чтобы вам было комфортно.





– Есть ли какие-то секреты или лайфхаки, которые вы используете при работе с контуром?

– Кремовые продукты лучше наносить на руку перед нанесением и уже с нее набрать на спонж или кисть. Так вы сможете регулировать количество продукта и не переборщить. Наносить лучше прихлопывающими движениями.

– Нужно ли закреплять чем-то кремовые румяна и средства для контуринга? Как и чем обеспечить их стойкость?

– В идеале кремовые продукты лучше продублировать и закрепить сухими. А чтобы вообще не переживать ни о чем, то в конце макияжа можно нанести фиксатор – он точно поможет надолго продлить красоту вашего макияжа и сразить всех в самое сердечко.