Бьюти-новости февраля 2025: самые интересные новинки

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Рассказываем о самых актуальных новинках февраля. В свежей подборке "Клео.ру" - тонирующий крем с антивозрастной формулой, удобные тени-стики, набор миниатюр минеральной косметики и не только.

Антивозрастной тональный BB-крем MISSHA

Бренд обновил свой самый продаваемый BB-крем, добавив в его формулу антивозрастную сыворотку Time Revolution Night Repair.

Фото: архивы пресс-службы MISSHA. BB крем для лица тональный Perfect Cover Serum

Теперь это не просто тонирующий крем, который создает невесомое покрытие без эффекта маски, но еще и мощное лифтинг-средство с пробиотиками, ниацинамидом, аденозином и витамином E, которое обеспечивает уход в течение дня: сокращает мимические морщины, улучшает текстуру кожи, повышает плотность эпидермиса, активизирует процессы обновления клеток. Помимо тонирующего и уходового эффекта, BB-крем обладает высоким фактором защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей SPF 50/PA ++++, поэтому может использоваться вместо санскрина даже в самые солнечные дни.

Новый бренд уходовой косметики Dr. Oracle

Популярный южнокорейский бренд Dr. Oracle, известный медицинским подходом к уходу за кожей и использующий запатентованные технологии и ингредиенты, наконец появился и в России.

Фото: архивы пресс-службы Dr. Oracle

В коллекции бренда – средства для решения основных проблем кожи, известных человечеству: акне, черные точки и жирный блеск, возрастные изменения, пигментация, сухость эпидермиса. Все продукты выпускаются после многолетних лабораторных исследований и имеют доказанную эффективность.

Мини-набор декоративной минеральной косметики от Ecomake

Если вы никогда не пробовали натуральную минеральную косметику или ищете компактный формат средств для макияжа, которые удобно брать в путешествие, новинка от Ecomake может прийтись кстати.

Фото: архивы пресс-службы Ecomake. Мини-набор декоративной минеральной косметики

В наборе – восемь натуральных средств со стойкими текстурами, которые подстраиваются под тон кожи: праймер, тональная основа в трех оттенках, чтобы вы могли подобрать тот, который подходит именно вам, или смешать два из них, как это делают профессиональные визажисты, корректор, бронзер, румяна, хайлайтер. Все это в миниатюрном формате, с подробной инструкцией по нанесению макияжа. 

Уход для глубокого увлажнения кожи от Dermafirm 

В конце зимы кожа часто становится обезвоженной: этому способствуют перепады температур на улице и дома, сухой воздух в помещениях, морозный ветер.

Бренд дермакосметики Dermafirm представил новую серию Moist Barrier M4 для борьбы с сухостью и обезвоженностью, в которую вошли четыре продукта: тонер, сыворотка, эмульсия и крем для любого типа кожи.

Фото: архивы пресс-службы Dermafirm. Уход для глубокого увлажнения кожи Moist Barrier M4

В основе линейки – липосомальная технология, которая обеспечивает глубокое проникновение и высокую усвояемость компонентов. С тусклостью и шелушениями борется увлажняющий комплекс из сквалана, пантенола, бетаина и масла ши. Пептиды и шесть видов гиалуроновой кислоты в составе продуктов повышают защитные свойства эпидермиса, улучшая эластичность и тон кожи. Все продукты серии гипоаллергенны и подходят даже для чувствительного эпидермиса. 

Новинки макияжа от бренда Dear Dahlia

Пополнение в ассортименте премиального косметического бренда из Южной Кореи: новые тени в формате стика и увлажняющая помада в трендовых оттенках.

Фото: архивы пресс-службы Dear Dahlia. Тени Perfect Designing Shadow Stick

Формула теней имеет кремовую текстуру и универсальную палитру для создания стильного макияжа. Цвета можно комбинировать между собой или использовать сольно. Удобная форма стика помогает краситься буквально на бегу. 

Фото: архивы пресс-службы Dear Dahlia. Помада Lip Paradise Sheer Dew

Помада Lip Paradise Sheer Dew хороша не только стильным мраморным футляром, но и увлажняющей формулой с маслом ши. Даже при многослойном нанесении она сохраняет легкость, обеспечивая стойкий и объемный эффект. А главное – не сушит губы и комфортно ощущается на них в течение дня.

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

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