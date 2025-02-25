Бьюти-новости февраля 2025: самые интересные новинки

Антивозрастной тональный BB-крем MISSHA

Бренд обновил свой самый продаваемый BB-крем, добавив в его формулу антивозрастную сыворотку Time Revolution Night Repair.





Теперь это не просто тонирующий крем, который создает невесомое покрытие без эффекта маски, но еще и мощное лифтинг-средство с пробиотиками, ниацинамидом, аденозином и витамином E, которое обеспечивает уход в течение дня: сокращает мимические морщины, улучшает текстуру кожи, повышает плотность эпидермиса, активизирует процессы обновления клеток. Помимо тонирующего и уходового эффекта, BB-крем обладает высоким фактором защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей SPF 50/PA ++++, поэтому может использоваться вместо санскрина даже в самые солнечные дни.

Новый бренд уходовой косметики Dr. Oracle

Популярный южнокорейский бренд Dr. Oracle, известный медицинским подходом к уходу за кожей и использующий запатентованные технологии и ингредиенты, наконец появился и в России.





В коллекции бренда – средства для решения основных проблем кожи, известных человечеству: акне, черные точки и жирный блеск, возрастные изменения, пигментация, сухость эпидермиса. Все продукты выпускаются после многолетних лабораторных исследований и имеют доказанную эффективность.

Мини-набор декоративной минеральной косметики от Ecomake

Если вы никогда не пробовали натуральную минеральную косметику или ищете компактный формат средств для макияжа, которые удобно брать в путешествие, новинка от Ecomake может прийтись кстати.





В наборе – восемь натуральных средств со стойкими текстурами, которые подстраиваются под тон кожи: праймер, тональная основа в трех оттенках, чтобы вы могли подобрать тот, который подходит именно вам, или смешать два из них, как это делают профессиональные визажисты, корректор, бронзер, румяна, хайлайтер. Все это в миниатюрном формате, с подробной инструкцией по нанесению макияжа.

Уход для глубокого увлажнения кожи от Dermafirm

В конце зимы кожа часто становится обезвоженной: этому способствуют перепады температур на улице и дома, сухой воздух в помещениях, морозный ветер.

Бренд дермакосметики Dermafirm представил новую серию Moist Barrier M4 для борьбы с сухостью и обезвоженностью, в которую вошли четыре продукта: тонер, сыворотка, эмульсия и крем для любого типа кожи.

В основе линейки – липосомальная технология, которая обеспечивает глубокое проникновение и высокую усвояемость компонентов. С тусклостью и шелушениями борется увлажняющий комплекс из сквалана, пантенола, бетаина и масла ши. Пептиды и шесть видов гиалуроновой кислоты в составе продуктов повышают защитные свойства эпидермиса, улучшая эластичность и тон кожи. Все продукты серии гипоаллергенны и подходят даже для чувствительного эпидермиса.

Новинки макияжа от бренда Dear Dahlia

Пополнение в ассортименте премиального косметического бренда из Южной Кореи: новые тени в формате стика и увлажняющая помада в трендовых оттенках.





Формула теней имеет кремовую текстуру и универсальную палитру для создания стильного макияжа. Цвета можно комбинировать между собой или использовать сольно. Удобная форма стика помогает краситься буквально на бегу.

Помада Lip Paradise Sheer Dew хороша не только стильным мраморным футляром, но и увлажняющей формулой с маслом ши. Даже при многослойном нанесении она сохраняет легкость, обеспечивая стойкий и объемный эффект. А главное – не сушит губы и комфортно ощущается на них в течение дня.