Дело мусса: как получить максимум пользы от пенки для волос

Представьте: за окном дождь и повышенная влажность, а ваша прическа сохраняет безупречный вид до самого вечера. Секрет этого чуда скрывается в скромном флаконе с муссом – самом недооцененном бьюти-герое. В отличие от тяжелых кремов и липких лаков, его воздушная формула не склеивает, не утяжеляет, дарит объем и защищает от пушистости. Главное – выбрать мусс, подходящий по типу волос, и правильно его использовать.

Кому подойдет мусс для волос?

Мусс станет верным помощником для обладательниц тонких волос, мечтающих о объеме. Особенно это актуально в сезон головных уборов, когда корни быстро теряют свежий вид. Подойдет мусс и для тех, кто устал бороться с пушистостью в сырую погоду: легкая пенка создаст невидимый барьер против влажности. Для любительниц сложных укладок мусс станет идеальной базой, которая фиксирует форму, но позволяет менять прическу в течение дня. Кроме того, средство бережно поддерживает естественные кудри, подчеркивая их текстуру.





Как выбрать мусс по типу волос?

Похожие друг на друга баллончики отличаются не только цветами, но и свойствами. Если вы обладательница тонких волос, лишенных объема, ищите легкие формулы. В их составе должны быть кератин и протеины шелка, которые создают невесомый каркас, не утяжеляя пряди. Наносите такой мусс только на влажные корни, не втирая в кожу головы, – это создаст эффект воздушной прически.





Для кудрявых и вьющихся волос потребуется иной подход. Идеальный мусс для завитков должен содержать увлажняющие компоненты – масла арганы, ши или макадамии. Такие формулы подчеркивают естественную текстуру кудрей, предотвращая эффект пушистости. Наносите средство на влажные волосы по всей длине, аккуратно распределяя пальцами, чтобы не нарушить структуру завитка, а затем пожамкайте пряди, усиливая их волнистость.





Непослушные густые волосы требуют дисциплинирующих составов с силиконами – но только при условии, что в вашем арсенале есть сульфатные шампуни для глубокого очищения. Такие муссы создают невидимую пленку вокруг каждого волоска, усмиряя даже самые бунтарские пряди. Для окрашенных волос выбирайте муссы с UV-фильтрами и витамином E – они не только зафиксируют укладку, но и продлят жизнь вашему цвету.

Особое внимание уделите текстуре: качественный мусс должен быть воздушным, напоминать легкое суфле. Слишком жидкая консистенция будет стекать, а чрезмерно плотная – утяжелять волосы. Протестируйте небольшое количество на ладони: оно должно легко распределяться, не образуя комочков. Помните, что мусс для ежедневного использования должен иметь нейтральный аромат – слишком насыщенный парфюм может конфликтовать с вашими духами.





Секреты нанесения

Секрет идеальной укладки начинается с правильного распределения средства. Возьмите шарик размером с грецкий орех для коротких волос, шарик размером с абрикос для средней длины и в два раза больше для длинных волос: лучше начать с меньшего количества и при необходимости добавить. Наносите мусс на влажные, но не мокрые пряди, равномерно распределяя его ладонями от середины длины к кончикам. Для создания дополнительного объема у корней приподнимите пряди у лица и обработайте их остатками средства на руках.

Особое внимание уделите технике сушки. Для естественных волн используйте диффузор, укладывая пряди внутри его глубокой чаши. Для гладкой укладки с прикорневым объемом вооружитесь круглым брашем и сушите волосы направленными движениями сверху вниз. Не пропускайте этап охлаждения: струя холодного воздуха в конце сушки запечатает кутикулу волоса, зафиксировав укладку и добавив зеркальный блеск.

Только не это

Несмотря на множество неоспоримых достоинств, муссы могут не подойти волосам по тем или иным причинам. Вот небольшой список того, чего делать не стоит, если не хотите испортить свои локоны.





✘ Наносить на сухие волосы (получите склеенность)

✘ Использовать повторно, чтобы освежить укладку на следующий день (для этой цели лучше подойдет сухой шампунь, а муссом нужно пользоваться только на чистые влажные волосы)

✘ Использовать слишком много (волосы будут липкими)

✘ Втирать в кожу головы – это забьет поры и вызовет зуд

✘ Комбинировать с силиконовыми сыворотками (может создать эффект грязных волос)