5 гаджетов для ухода за волосами, которые должны быть у каждой современной девушки

Современная бьюти-рутина уже давно перестала ограничиваться шампунем, кондиционером и обычной щеткой. В мире, где технологии проникают во все сферы жизни, уход за волосами тоже стал умным и высокоточным. Сегодня мы собрали несколько гаджетов, которые помогают не просто ухаживать за волосами, но и превращают этот процесс в маленький ритуал красоты.

1. Дарсонваль для волос: стимуляция красоты



Этот прибор работает с кожей головы с помощью слабых импульсных токов. Результат? Улучшение кровообращения, стимуляция роста волос и заметное укрепление корней. Дарсонваль особенно ценят те, кто борется с выпадением или хочет вернуть прядям густоту и силу. Микротоки могут сделать в салоне, либо можно купить гаджет и делать самостоятельно.



2. Лазерная расческа: свет против выпадения





Инновационный гаджет, который излучает низкоинтенсивный лазерный свет. Он мягко воздействует на волосяные фолликулы, пробуждая их к активной фазе роста. Такой девайс подходит тем, кто хочет ускорить восстановление волос после стрессов, диет или окрашиваний.

3. Фены нового поколения: от укладки до ухода

Да, мы не ошиблись – современные фены уже давно перестали быть только про сушку или укладку. Сегодня это полноценные бьюти-гаджеты, которые умеют заботиться о волосах. Например, Pocket Ultra High-Speed от бренда Dreame Technology оснащен насадкой, которая распыляет косметический состав для увлажнения и питания кожи головы и волос.





Масла и сыворотки превращаются в микроскопический туман, равномерно распределяются по волосам и коже головы. То есть можно забыть о долгом размазывании составов по волосам, когда все вокруг залито маслами и после бьюти-вечера тебе приходится "генералить" всю квартиру.





Ну и не стоит забывать, что это все же фен, которым можно и высушить волосы, и сделать укладку – мотор на 110000 об/мин позволяет сделать это за считанные секунды, несмотря на компактность и вес всего 290 граммов.

Умные гаджеты могут удивительно облегчить бьюти-рутину современной девушки. Современные технологии развились до такого уровня, что фен лучше тебя знает, какая температура подходит твоим волосам. Взять хотя бы Dreame Dazzle с системой Auto Wrap Curling System™, которая автоматически формирует локоны.





Этот гаджет оснащен встроенными сенсорами, которые подбирают температуруот холодного воздуха до нагрева до +57°C и +90°C с точностью ±5°C в зависимости от структуры волос. Фен даже распознает насадку, которой ты в этот момент пользуешься, регулируя режим самостоятельно. А насадок, между прочим, в комплекте сразу пять: для мягкой сушки, для стилизации, диффузор, насадка с круглой щеткой, насадка для завивки.

Есть фен, который поддержит вас и в спортзале. Конечно, тренировку на ноги он вам не облегчит, но вмиг приведет вас в порядок после тяжелых подходов. Dreame Hair MINI High-Speed создан специально, чтобы заботиться о волосах девушек, которые не могут усидеть на месте.





Его вес всего 270 г, и при цилиндрической форме корпуса диаметром 62 мм он легко помещается в сумку или косметичку. При этом размеры гаджета не сказались на его мощности. Мотор в 100 000 об/мин высушивает волосы длиной до плеч за 2 минуты с уровнем шума всего 58 дБ – для сравнения, ваш чайник закипает с уровнем шума 80 дБ.





Этот "малыш" оснащен сразу пятью режимами, включая разные температуры, чередование холодного и теплого потоков воздуха. Есть даже детский режим с температурой воздуха 40 градусов для безопасной сушки первых локонов.

4. Щетки с ионизацией: блеск одним движением





Щетки с функцией ионизации работают как антистатик. Благодаря отрицательным ионам волосы становятся гладкими, блестящими и меньше пушатся. Особенно полезны такие щетки в холодное время года, когда волосы чаще электризуются.

5. Массажеры для кожи головы





Небольшие устройства с мягкими силиконовыми насадками помогают снять напряжение, стимулируют кровообращение и усиливают проникновение уходовых средств. Регулярное использование – и волосы выглядят гуще, а укладка держится дольше.

