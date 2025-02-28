Почему выпадают волосы? 5 неочевидных причин и способы их решения

1. Забитые поры кожи головы

Вопреки распространенному мнению, поры могут забиваться не только на лице. Кожа головы, особенно склонная к жирности, также подвержена этому явлению. В результате закупорки пор нарушается микроциркуляция, к луковицам волос поступает меньше питательных веществ, нарушаются жизненные циклы фолликулов. В результате волосы выпадают с удвоенной скоростью, а новые не спешат занимать их место.

Что делать?

Поры забиваются по нескольким причинам. Первая – это неправильное очищение кожи головы. Для жирного типа, например, не подходят слишком щадящие формулы без сульфатов, они просто не способны отмыть поверхность от накопившегося себума и загрязнений. Вторая причина – злоупотребление лаком и сухим шампунем. Частички стайлинга оседают на коже головы, образуя непроницаемую пленку. Пользуясь подобными средствами, важно тщательно очищать корни. Основной помощник в этом – пилинг для кожи головы или шампунь для глубокого очищения. Пользоваться такими средствами нужно не чаще одного раза в неделю: этого достаточно для очищения и для профилактики загрязнения пор.

2. Неправильное расчесывание

Если волосы в принципе склонны к выпадению, очень важно уделить внимание процедуре расчесывания. Неправильная техника разделения прядей способна усилить потерю волос.





Что делать?

Самое простое – не злоупотреблять расчесыванием волос. Достаточно причесываться перед выходом из дома и перед сном, а в течение дня просто поправлять прическу руками.

Массажные расчески и круглые брашинги сильнее выдергивают волосы, чем гребешки, стоит учитывать это при выборе. Перед расчесыванием всегда увлажняйте волосы специальным спреем. Расчесывайте, начиная с кончиков волос, если локоны длинные, и не пытайтесь прочесать всю копну сразу.

3. Агрессивное окрашивание

С этим сложно смириться и про это не принято говорить, но окрашивание усиливает выпадение волос. Особенно – если использовать агрессивные бюджетные красители и сильные оксиданты.

Что делать?

Идеальный вариант – вернуться к натуральному цвету или сократить число окрашиваний, если это возможно. Если нет, то пользоваться профессиональными красителями в салоне или под контролем опытного мастера (можно узнать, каким тоном и оксидом вас красят и выполнять процедуру дома, если вы окрашиваете локоны в один тон). Для корней, которые окрашиваются на регулярной основе, важна профилактика для укрепления луковиц: лосьоны, сыворотки, ампулы. Используйте их курсами дважды в год, даже не дожидаясь обострения выпадения волос.