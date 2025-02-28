Почему выпадают волосы? 5 неочевидных причин и способы их решения

Вы используете средства от выпадения волос, носите шапку в холодную погоду, не стрессуете, а локоны все равно становятся все реже и реже? Рассказываем, почему могут выпадать волосы и как с этим бороться.
1. Забитые поры кожи головы
Вопреки распространенному мнению, поры могут забиваться не только на лице. Кожа головы, особенно склонная к жирности, также подвержена этому явлению. В результате закупорки пор нарушается микроциркуляция, к луковицам волос поступает меньше питательных веществ, нарушаются жизненные циклы фолликулов. В результате волосы выпадают с удвоенной скоростью, а новые не спешат занимать их место.
Что делать?
Поры забиваются по нескольким причинам. Первая – это неправильное очищение кожи головы. Для жирного типа, например, не подходят слишком щадящие формулы без сульфатов, они просто не способны отмыть поверхность от накопившегося себума и загрязнений. Вторая причина – злоупотребление лаком и сухим шампунем. Частички стайлинга оседают на коже головы, образуя непроницаемую пленку. Пользуясь подобными средствами, важно тщательно очищать корни. Основной помощник в этом – пилинг для кожи головы или шампунь для глубокого очищения. Пользоваться такими средствами нужно не чаще одного раза в неделю: этого достаточно для очищения и для профилактики загрязнения пор.
2. Неправильное расчесывание
Если волосы в принципе склонны к выпадению, очень важно уделить внимание процедуре расчесывания. Неправильная техника разделения прядей способна усилить потерю волос.
Что делать?
Самое простое – не злоупотреблять расчесыванием волос. Достаточно причесываться перед выходом из дома и перед сном, а в течение дня просто поправлять прическу руками.
Массажные расчески и круглые брашинги сильнее выдергивают волосы, чем гребешки, стоит учитывать это при выборе. Перед расчесыванием всегда увлажняйте волосы специальным спреем. Расчесывайте, начиная с кончиков волос, если локоны длинные, и не пытайтесь прочесать всю копну сразу.
3. Агрессивное окрашивание
С этим сложно смириться и про это не принято говорить, но окрашивание усиливает выпадение волос. Особенно – если использовать агрессивные бюджетные красители и сильные оксиданты.
Что делать?
Идеальный вариант – вернуться к натуральному цвету или сократить число окрашиваний, если это возможно. Если нет, то пользоваться профессиональными красителями в салоне или под контролем опытного мастера (можно узнать, каким тоном и оксидом вас красят и выполнять процедуру дома, если вы окрашиваете локоны в один тон). Для корней, которые окрашиваются на регулярной основе, важна профилактика для укрепления луковиц: лосьоны, сыворотки, ампулы. Используйте их курсами дважды в год, даже не дожидаясь обострения выпадения волос.
4. Дефицит железа
Иногда выпадение волос является единственным признаком анемии. Поэтому если у вас начали редеть волосы, стоит сдать анализы и оценить уровень железа в крови.
Что делать?
Не стоит принимать препараты железа, не убедившись в необходимости этого. Сделайте общий анализ крови и проверьте показатель ферритин: низкий ферритин свидетельствует о дефиците, даже если гемоглобин остается нормальным.
5. Андрогенная алопеция
Трихологи отмечают, что в последнее время к ним все чаще обращаются женщины с андрогенетической алопецией (АГА). Самостоятельно определить ее достаточно сложно: волосы редеют постепенно, проборы становятся более выраженными, а хвост – более тонким. Если не лечить такой тип выпадения, то может возникнуть фиброз, в результате которого некоторые луковицы попросту перестанут функционировать.
Что делать?
Лечением андрогенной алопеции должен заниматься врач трихолог: в зависимости от индивидуальной ситуации, оно включает в себя прием препаратов, процедуры, физиотерапию, специальный уход. При своевременном обращении можно вернуть объем и густоту волос, поэтому лучше не затягивать с визитом к доктору, если вы чувствуете, что несмотря на ни на что, волосы продолжают выпадать.