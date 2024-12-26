Как подготовиться к новогодней ночи: бьюти-план на последние дни года

Да: детокс

Красота идет изнутри, поэтому первое, что мы можем сделать после того, как напряженные декабрьские дни остались позади, – помочь организму быстрее восстановить силы. Нутрициологи рекомендуют устроить небольшой трехдневный детокс: начинать каждый день со стакана теплой воды с ломтиком лимона, завтракать через полчаса-час после этого.

В качестве первого приема пищи подойдет овсянка на воде или кокосовом молоке с добавлением ягод и орехов. На обед – салат из свежих овощей и зелени, заправленный нерафинированным оливковым маслом, рыба или курица на пару. Перекус – зеленый смузи с шпинатом, ананасом и семенами чиа. В качестве ужина отлично подойдет лосось, запеченный с брокколи, или крем-суп из тыквы на растительных сливках.

Нет: экспресс-диеты

Перед Новым годом не стоит изнурять себя экспресс-диетами, чтобы влезть в узкое платье: все разгрузочные дни (например, кефирный день, яблочный или гречневый) предполагают плавный выход из ограничительного режима, а праздничное застолье после жесткой диеты может больно ударить по поджелудочной и печени, вызвав негативные последствия. От детокса на свежевыжатых соках тоже лучше отказаться: он может спровоцировать панкреатит и даже диабет второго типа, а также снизить метаболизм, из-за чего вы будете поправляться даже от легкой пищи.

Да: ампульный курс для лица

Как раз для случая подготовки к важным событиям и праздникам ученые-дерматологи разработали ампульные концентраты, которые используются небольшим курсом 3-7 дней и обеспечивают более быстрый эффект по сравнению с сыворотками и кремами. Существуют ночные и дневные ампулы с разными свойствами: возвращающие сияние кожи, устраняющие последствия стресса, разглаживающие морщины. Главное – выбрать подходящий вариант, наносить на тщательно очищенную кожу, следуя инструкции, – и результат не заставит себя ждать.





Нет: инъекционные процедуры и пилинги

Перед Новым годом лучше воздержаться от инвазивных косметологических процедур – особенно от тех, которых вы не делали раньше. Даже от микроинъекций мезотерапии и биоревитализации могут остаться следы, которые испортят новогодний образ. Что уж говорить про пилинги, у которых длительный период восстановления: шелушения не скрыть никаким тональным кремом, поэтому перед праздниками лучше не делать никакой глубокой эксфолиации.

Да: маски для волос и обновление кончиков

Обновление стрижки перед Новым годом – запрос, с которым часто обращаются к стилистам. Рекомендуем также сделать салонный уход по типу волос: восстанавливающую маску, которая питает волосы и делает их блестящими.

Если поход в салон не входит в ваши планы, сделать салонный уход можно и дома: профессиональные маски продаются в косметических магазинах и вполне могут использоваться самостоятельно.





Нет: кардинальная смена образа

Даже если очень хочется перемен, лучше отложить смену образа хотя бы до праздничных каникул. Кто знает, понравится ли вам короткая стрижка после длинных волос, получится ли выйти из темного в русый – и не разочароваться в результате?

В салонах красоты перед новогодними праздниками аншлаг, мастера работают на пределе возможностей, поэтому лучше не делать слишком сложных процедур в конце декабря.

Да: расслабляющий массаж

Замедлиться посреди декабрьской круговерти – отличное решение, которое точно положительно скажется на том, как вы выглядите и чувствуете себя в новогоднюю ночь. Идеальный вариант – не оставлять важные дела на последние числа месяца и устроить спа-день 30 или 31 декабря. Расслабляющий массаж, хаммам или сауна, цифровой детокс – это лучший подарок, который вы можете сделать себе в конце года.





Нет: антицеллюлитный массаж

Антицеллюлитный массаж – это плохая идея накануне праздников. Никто не умаляет эффективность этой процедуры для того, чтобы тело выглядело более подтянутым, но после нее могут остаться дискомфортные ощущения в теле, которые помешают встретить 2025-й во всеоружии.