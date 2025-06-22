Морской маникюр: лучшие идеи с отпускным вайбом

Звезды, ракушки, волны и прочие атрибуты пляжного отдыха — идеальная тема для летнего маникюра, которая подойдет для ногтей любой длины и формы.
Морские звезды
Один из самых простых элементов в прорисовке – морская звезда – красиво вписывается в разные стили. Особенно интересно бирюзовые звезды смотрятся на нюдовом лаке.
Голубой градиент от темного к светлому, украшенный объемными белыми звездами, – стильная идея, гармонично сочетающаяся и с джинсами, и с воздушными сарафанами.
Спокойный и элегантный нюдовый маникюр с изящными золотыми звездами долго не надоест, поэтому подойдет для тех, кто привык носить покрытие больше двух недель.
Прозрачный объем
3D-дизайн ногтей, выполненный с помощью прозрачного акрила, не теряет популярности этим летом, а с морским маникюром он сочетается невероятно гармонично!
Добавьте объема звездам, ракушкам, морским брызгам – и получится трендовый маникюр, приятный тактильно.
Попробуйте сочетать с цветным френчем прозрачные полосы, напоминающие ребра ракушки, – получится нежный маникюр для тех, кто не любит перегруженные деталями образы.
Морская вода
При помощи бирюзового магнитного лака можно создать иллюзию преломления солнца в морской воде. Необычно и очень красиво!
Мраморные волны
Мраморные разводы в сине-белой гамме – простая техника, которая создает эффектные акварельные волны на ногтях.
Особенно стильно мраморный морской маникюр смотрится с белыми нарядами одежды.
Ловись рыбка
Тем, кто устал от классических морских дизайнов ногтей и хочет чего-то нестандартного, может понравиться маникюр с рыбками и жемчужинами в ракушках.
Яркие рисунки рыбок, выполненные вручную кисточкой, – это настоящее произведение искусства, которое подойдет творческим девушкам, любящим выделяться.
Ракушечный нюд
Морской маникюр обычно ассоциируется с синей и голубой палитрой, но хорошо выглядит и в других оттенках. Например, его можно сделать в натуральных тонах морских раковин – в бежево-нюдовой гамме.
Яркий микс
Не можете определиться с темой и элементами маникюра? Выбирайте разные! Удивительно, но рыбки, звезды и даже фрукты могут замечательно смотреться вместе.
Не забудьте сохранить понравившиеся идеи морского маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!