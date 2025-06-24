Бьюти-новости июня 2025: интересное в этом месяце

Рассказываем о самых актуальных новостях и событиях июня. В свежей подборке Клео.ру - новый российский бренд с производством в Корее, необычные санскрины и многое другое.

Коллекция Sun Breeze от Dear Dahlia

Премиальный косметический бренд из Южной Кореи выпустил актуальные новинки к лету – веганский уход за кожей с солнцезащитным эффектом и увлажняющими свойствами.

Всего вышло два продукта: сыворотка и лосьон. Сыворотка Sun Breeze Essential Sun Serum содержит экстракт георгина, оказывающий смягчающее и защитное действие, и растительные пептиды, полученные из акации. Средство действует и как уход, и как праймер под макияж, а также защищает от солнечного излучения, включая лучи UVA и UVB. Освежающий лосьон с экстрактом георгина Sun Breeze Hydro Lotion от Dear Dahlia увлажняет кожу, приятно охлаждает ее, не оставляя липкости при нанесении, а главное – защищает от всех типов вредных солнечных лучей. Летняя коллаборация d’Alba и ПÁЧЕ В этом июне бренды ПÁЧЕ и d’Alba объединились, чтобы напомнить: красота – в простоте, уверенности и внимании к себе.

С 10 июня по 10 июля флагманский магазин купальников и нижнего белья ПÁЧЕ в Москве проводит акцию: при покупке от 10 тысяч рублей каждый покупатель получит фирменный брелок с мини SPF-кремом от d’Alba в подарок. Кроме того, к каждой покупке будет прилагаться набор пробников SPF-фаворитов бренда – на случай, если солнце застанет врасплох.

Солнцезащитные кремы от Icon Skin

После двух с лишним лет исследований и тестов бренд Icon Skin представил два крема с фотостабильными солнцезащитными фильтрами, которые не разлагаются на солнце, – для жирной кожи с акне и для кожи, склонной к гиперпигментации.

Солнцезащитный крем SPF 45 Shine Control создан специально для жирной и проблемной кожи: он содержит антиоксиданты для дополнительной защиты от фотостарения и ингредиенты с выраженной себорегулирующей, противовоспалительной и антиоксидантной активностью – ниацинамид, экстракты коры ивы и листьев гамамелиса, лизат бифидобактерий. Средство быстро впитывается, не закупоривая поры, и защищает от вредного излучения. Вторая новинка разработана специально для тех, кто склонен к повышенной пигментации. Помимо фотостабильных фильтров нового поколения, солнцезащитный крем SPF 50 Anti-Pigment Solution содержит ингредиенты с осветляющим действием, увлажняющей и антиоксидантной активностью: экстракты азиатских грибов, бетаин, бисаболол, экстракт зеленого чая, витамин Е. Ароматы для дома от Euthalia Fragrances Итальянский парфюмерный дом Euthalia Fragrances представил четыре новых авторских аромата – цветочный Fleur de Bali, мягкий Lait de Coton, пряный Zanzibar и традиционный Genova.

Цветочный аромат Fleur de Bali наполнен нотами тропических цветов и зеленого чая с аккордом из амбры, мускуса и ветивера. Это тихая, умиротворяющая композиция, неспешно наполняющая пространство дома. Аромат Lait de Coton сочетает ваниль, восточные пряности и молоко: с ним сразу переносишься в уютный дом, где постель застелена чистым хлопковым бельем, а из открытого окна доносится легкий ветерок, объединяя в себе кремовые запахи белого мускуса, цветков хлопка и пачули.

Пряный аромат Zanzibar с яркими нотами пряного черного перца, красных ягод, мирта и терпкой герани – подходящий выбор для путешественников, для которых лучший подарок – это новые впечатления и смена картинки за окном.

Традиционный аромат для дома Genova – это композиция для тех, кому близки традиции и семейные ценности. Ноты базилика, душистых трав Лигурийской Ривьеры в сочетании с пряным аккордом способны подарить ощущение дома в любой точке земного шара. Линия Dark Cherry & Almond от Sokolov Beauty В первый месяц лета Sokolov Beauty выпустил новинки – ароматные средства для тела с нотами спелой вишни и сладкого миндаля. В новом запуске парфюмеры бренда поставили перед собой амбициозную задачу – создать легкую композицию, обладающую тонким, но запоминающимся парфюмерным шлейфом.

В вишнево-миндальную коллекцию вошли лосьон для тела, гель для душа, крем для рук в разных объемах, скраб для тела и жидкое мыло. Все – с мощным комплексом увлажняющих компонентов, как мы любим.

Новый бренд уходовой косметики ULU Созданный в 2025 году бьюти-предпринимательницей Марией Баронкиной, новый бренд ULU производится в Южной Корее. Мария подчеркивает, что не является ни косметологом, ни косметическим химиком. Она – обычная девушка, которая всегда любила косметику и мечтала создать рабочие средства, которые поддерживают микробиом кожи.

Два года упорной работы позволили Марии собрать команду профессионалов: косметических химиков, врачей и косметологов. Вместе они разработали концепцию бренда и формулу гармонии по версии ULU: пребиотики + постбиотики + пробиотики + особые коктейли из суперфудов для здоровья кожи. Звучит интересно!

Лимитированная ампульная Арт-коллекция от Babor Ампулы Babor вышли в лимитированном авторском дизайне, который разработала индустриальный дизайнер и художник из Гамбурга – Ханна Шенвальд.

В составе арт-коллекции выпустили пять наборов из нескольких видов ампул для быстрого результата и удовлетворения индивидуальных потребностей кожи: "Увлажнение и питание", "Лифтинг День-ночь", "Увлажнение и антистресс", "Витамины и сияние", "Увлажнение и сияние". Формула ампул осталась неизменной, изменился только дизайн.